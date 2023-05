Er wordt al meer dan een jaar over de Formule 1-toekomst van Lewis Hamilton gespeculeerd. In 2022 kende Mercedes een behoorlijk belabberd seizoen door de matige W13. De Brit sloot voor het eerst in zijn F1-carrière een jaar af zonder zege en moest tevens nieuwbakken Mercedes-teamgenoot George Russell voor zich dulden in de eindstand. De zevenvoudig wereldkampioen was met name begin 2022 behoorlijk neerslachtig en liet dat duidelijk merken in de media.

De tegenvallende prestaties zorgden voor vraagtekens over zijn toekomst bij Mercedes. Zijn contract eindigt na dit jaar en een nieuwe overeenkomst is nog niet getekend. Teambaas Toto Wolff liet voor de start van het huidige seizoen al weten dat er gesprekken gaande zijn, maar dat beide partijen in alle rust tot een nieuwe verbintenis willen komen. Maar vooralsnog gaat ook 2023 nog niet van harte. Al vanaf de start in Bahrein loopt het Duitse merk achter de feiten aan, waarna het meteen al besloot om het huidige concept overboord te gooien en aan een nieuw design te werken. Het plan is dat in Imola een grote upgrade geïntroduceerd wordt, die Mercedes weer in een winnende positie moet brengen.

Los van de tegenvallers denkt Jenson Button denkt dat zijn oude ploegmaat gewoon doorgaat. "Ik denk niet dat Lewis de sport verlaat", zegt de voormalig F1-coureur tegen Sky Sports. "Als je als coureur zolang succes hebt gehad, maar plots niet meer in die positie zit... dan wil je je terugvechten naar die zeges en stop je niet. Bekijk het van de andere kant: stel dat je jaren in een slechte auto rijdt, dan wil je juist wél stoppen omdat het je neerslachtig maakt. Maar Lewis zit niet in een slechte wagen. Hij zit in een auto die niet zo goed is als hij gewend was. Hij kent de kracht van zijn team, weet zelf dat hij nog snel is en dat Mercedes er alles aan gaat doen om weer in gevecht te komen met Red Bull. Ik denk zelf dat dat gaat lukken, al zal dat niet jaar zijn. We gaan Lewis in 2024 echter wel weer op de grid zien. Hij nog steeds hongerig naar nog een wereldtitel."

Momenteel bezet Hamilton de vierde plek in het kampioenschap. De Brit verzamelde al 48 punten, met een tweede plek in Australië als voorlopig beste resultaat. Teamgenoot Russell vinden we terug op de zevende stek met 28 punten. Hij viel in Melbourne wel uit.