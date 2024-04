Het is algemeen bekend dat het weleens kan knetteren tussen Max Verstappen en zijn Red Bull-engineer Gianpiero Lambiase. Ook tijdens de Formule 1-race in Japan waren de coureur en de engineer het niet met elkaar eens. Over de afstelling van de voorvleugel waren de meningen verdeeld, alhoewel Lambiase uiteindelijk gelijk kreeg van Verstappen. De beslissing om tijdens de rode vlag wat aan de afstelling aan te passen, werd echter snel gemaakt. Iets wat volgens Jan Lammers kenmerkend is voor de relatie tussen beide heren. "Lambiase is uit hetzelfde hout gesneden [als Verstappen], dus ze verstaan elkaar feilloos goed. Ze maken korte, snelle, duidelijke beslissingen", vertelt de F1-analist in gesprek met Motorsport.com.

Sinds de komst van Verstappen naar Red Bull Racing is Lambiase de engineer van de Nederlander, wat ondertussen al bijna negen jaar geleden is. De verstandhouding is sindsdien altijd goed geweest. Lammers begrijpt wel hoe dat komt. "Ik denk ze alle twee in de eerste plaats heel kundig zijn. Ze weten zo goed waar ze mee bezig zijn. Ze hebben alle twee enorm veel talent en [ze zijn] ook alle twee ontwikkeld", zegt de voormalig F1-coureur. "Ze zijn besluitvaardig en kundig. Er is geen keuvelklimaat."



Dat laatste is volgens Lammers enorm belangrijk om goed met Verstappen samen te werken. "Je hoort het ook uit het wereldje terug en van mensen die zaken met Max doen: er worden korte duidelijke beslissingen genomen, met name door Max", noemt de Zandvoorter. "Als je met Max ergens een gesprek over hebt, zakelijk - dit [racen] is natuurlijk voor hem zakelijk, het is zijn business - die duren zelden langer dan vijf minuten. Hij beslist snel, hij is duidelijk, hij is eerlijk en hij komt zijn afspraken na."

Snel doorvoeren veranderingen sleutel tot zege

Verstappen won de race in Japan met relatief speels gemak, maar na de derde vrije training was dat volgens de coureur nog lang niet zeker. De Limburger was kritisch over de long runs en zag vooral Ferrari daar excelleren. Uiteindelijk werd het toch een succes, wat volgens Lammers vooral te danken is aan de goede correlatie. Oftewel: dat de virtuele wereld bij Red Bull Racing goed overeenkomt met de praktijk. "Als alles wat je in de sim verandert, ook overeenkomt met als je iets op de baan verandert en dat je dezelfde resultaten krijgt... Nou, dan ben je gewoon dodelijk goed voor de concurrentie. En dat hebben ze zo goed voor elkaar", aldus de 67-jarige. "Wat Red Bull en de combinatie met Max zo goed maakt, is dat ze heel snel de juiste richting kiezen met de kleine veranderingen die ze doen. Zelfs tijdens de race hoorden we Max nog met zijn vleugelafstellinkjes. Dat zijn dingen die zij heel snel en kort besluiten, waar de andere teams langer voor nodig hebben."

