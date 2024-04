Dit zit er volgens Verstappen en Marko achter boordradio Lambiase in Japan

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Japan net als in de voorbije twee jaren met veel machtsvertoon naar zijn hand gezet. De regerend wereldkampioen liet na afloop van de kwalificatie weten dat de long runs niet naar wens waren, maar Red Bull heeft het nadien over een andere boeg gegooid met de afstelling. Het leidde tijdens de race tot een vermakelijk gesprek van Verstappen en race-engineer Gianpiero Lambiase via de boordradio. Lambiase vroeg Verstappen hoe de balans qua voorvleugel aanvoelde na de doorgevoerde veranderingen, waarop de wereldkampioen liet weten: "Het was eerst onderstuur en verschuift nu naar overstuur. Eén of twee clicks aanpassen is goed." Lambiase haakte in door met een lach zijn gelijk te halen: "Ik zal nu maar niet zeggen dat ik dit al had voorspeld..."

Het gesprek brengt in de paddock een lach om de mond bij topadviseur Helmut Marko. "Daar was het oude getrouwde stel weer eens!", grijnst de Oostenrijker tijdens een exclusief gesprek met Motorsport.com. "Voor die tijd hebben ze een lange discussie gevoerd over hoeveel clicks we aan de voorvleugel moesten veranderen. Max hield voet bij stuk, waardoor Gianpiero blij was dat hij aan het einde gelijk bleek te hebben!" Red Bull heeft de voorvleugel tijdens de rode vlag aangepast, waarna het boordradiogesprek tussen Verstappen en Lambiase volgde en er bij de eerste stop weer iets is aangepast.

Marko is op een iets serieuzere toon trouwens zeer lovend over de veranderingen die Verstappen en Lambiase samen hebben doorgevoerd. Verstappen noemde de race pace voorafgaand aan de race 'een vraagteken', maar in de praktijk bleek er maar weinig mis mee. "Allereerst moeten we concluderen dat Max en zijn race-engineer zeer ervaren zijn, overigens ook met de data-engineer erbij. Ze weten wat ze moeten doen en ze weten ook wat Max graag wil van de auto", geeft Marko aan dat iedereen goed op elkaar is ingespeeld. "Dit is min of meer de juiste keuze gebleken, alleen moesten we na die eerste stint - en dus bij de eerste pitstop - nog een kleine aanpassing doorvoeren."

Verstappen erkent dat Lambiase gelijk had

In de persconferentie na afloop heeft Max Verstappen zelf met een glimlach ruiterlijk toegegeven dat zijn race-engineer het bij het juiste eind had. "We hadden niet echt onenigheid of zoiets, maar wel een discussie over de ideale stand van de voorvleugel. Hij zei tegen mij 'weet je echt zeker dat je dit wil?'. Ik zei 'ja', alleen bleek dat uiteindelijk verkeerd te zijn. Hij had gelijk, al maakt me dat op een bepaalde manier ook nog juist gemotiveerder. Als ik niet helemaal tevreden ben met de balans, dan probeer ik namelijk nog steeds zo consistent mogelijk te zijn zonder terug te schreeuwen tegen hem!"

Het onderstreept volgens Verstappen alleen maar hoe goed de samenwerking is en hoe belangrijk Lambiase is in de dagelijkse gang van zaken. "We hebben een goede relatie en op deze manier werkt het voor ons allebei goed." Verstappen heeft na het binnenhalen van zijn eerste wereldtitel in 2021 laten optekenen dat hij stopt in de Formule 1 als Lambiase dat zou doen. In Mexico liet Verstappen vorig jaar aan deze website weten dat hij een zich een F1-avontuur zonder Lambiase moeilijk voor kan stellen.

Video: Max Verstappen wint voor derde jaar op rij in Suzuka