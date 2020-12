F1-terugblik Lammers: Hamilton beste ooit? Kan niet om Verstappen heen

Het evenement waar Lammers en vele Nederlanders met hem zozeer naar uitkeken, kon door de coronapandemie geen doorgang vinden in 2020. Zoals bekend nog geen F1-bolides in de Zandvoortse duinen. Dat neemt niet weg dat het voorbije Formule 1-seizoen wel als geslaagd kan worden getypeerd. “Ik denk dat Formula One Management in de hele sportwereld indruk heeft gemaakt. We hebben gewoon zeventien races gehad en daarbij ook enkele spectaculaire. Het is qua organisatie zeer indrukwekkend geweest.”

Coronacrisis of niet, op het asfalt is er aan de krachtsverhoudingen weinig veranderd, althans niet over het hele seizoen bezien: de combinatie Hamilton-Mercedes bleef ook in 2020 met groot vertoon van macht de lakens uitdelen. Maar maakt dat de zevenvoudig wereldkampioen uit Stevenage ook meteen tot beste coureur aller tijden? “Hamilton heeft [qua beeldvorming] denk ik het nadeel dat hij in de beste auto zit. Daardoor zie je niet het hele beeld van hem”, laat Lammers in het uitgebreid video-interview met Motorsport.com Nederland weten.

Resultaten zeggen niet alles: Foutmarge Verstappen kleiner

De superioriteit van Mercedes betekent dat de foutmarge voor Hamilton groter is. “Als rijder moet hij echt een slecht weekend hebben om te verliezen. Hij mag zelfs vier à vijf fouten maken en zal waarschijnlijk nog winnen. Als Max foutloos rijdt, zit hij misschien net voor Bottas en is hij tweede. Max heeft die tolerantie dus niet”, aldus de voormalig F1-coureur uit Zandvoort. “Dus ja, natuurlijk: Hamilton is absoluut top, heel groot en noem maar op. Maar als ik moet kiezen ‘wie is de beste coureur op dit moment en aller tijden’ dan kan ik niet om Max heen.”

Verstappen die eer nu al geven, klinkt ietwat vreemd in de oren door het grote verschil in palmares tussen de Nederlander en een zevenvoudig wereldkampioen als Hamilton. Maar die cijfers zeggen volgens Lammers lang niet alles. “Die zeven wereldkampioenschappen, dat mag dan allemaal zo zijn. Maar als Max gelijk was begonnen bij Mercedes, dan denk ik niet dat hij er veel minder had gehad", vervolgt hij het gesprek op Slotemakers Slipschool in Zandvoort.

Meest succesvolle is iets anders dan beste coureur

Lammers vindt de invalbeurt van George Russell in dat opzicht veelzeggend, als antwoord op de vraag hoe belangrijk het materiaal is. “Als Max in de Mercedes had gezeten, wat had hij dan gedaan? Vul het zelf maar in. Iedereen die een klein beetje is ingevoerd in de racerij [kan dat bedenken] en ik weet dat alle experts ter wereld het aardig met me eens zijn. Als Max niet de beste is, dan is hij toch zeker gelijk aan Hamilton. Alleen het gaat om de resultaten. Als je de resultaten en statistieken gaat bekijken, dan heeft Hamilton natuurlijk de beste papieren. Maar of hij dan ook echt de beste rijder is, dat mag ieder voor zich zeggen. En ik ga dan voor Max.”

Bekijk hierboven het volledige video-interview (van twaalf minuten) met Jan Lammers over het Formule 1-seizoen 2020. Ontdek onder meer waarom hij Charles Leclerc opschrijft als negatieve verrassing en de Grand Prix van Abu Dhabi het hoogtepunt van dit seizoen vindt.