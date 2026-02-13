Hadjar reageert op kritiek Verstappen: "Dit is nog steeds Formule 1"

Isack Hadjar heeft een goed gevoel overgehouden aan zijn eerste optreden tijdens de Formule 1-test in Bahrein. De jongeling van Red Bull Racing kwam 's ochtends niet in actie omdat er een hydraulisch lek werd gevonden in de RB22, maar na de lunch reed Hadjar naar 87 ronden en een vijfde tijd.

Geen overtuigende cijfers misschien, maar het vertrouwen van Hadjar in de krachtbron van Red Bull Ford groeit. Waar vorig jaar nog twijfels leefden over de krachtbron, spreekt de jonge coureur nu van een aangename verrassing. "Het is ver boven wat ik ervan had verwacht", zei de Fransman na afloop van zijn testdag. "De eerste indrukken aan het einde van vorige seizoen waren niet heel positief. Zelfs binnen het team waren ze niet helemaal tevreden."

Zijn eerste echte test tijdens de shakedown in Barcelona veranderde dat beeld drastisch. "Op dag één reed ik meteen 110 ronden", keek hij nog even terug op zijn debuut in Spanje. "Ik was positief verrast. Voor een team dat drie jaar geleden met dit project begon, is het heel indrukwekkend." Het vertrouwen kreeg donderdag een extra boost door een vrij probleemloze sessie in de middaguren.

Isack Hadjar reed donderdag 87 ronden op het Bahrain International Circuit Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

De van Racing Bulls overgekomen Hadjar benadrukt dat zijn aanpassing aan de Red Bull-omgeving soepel verloopt. "Ik werk met mensen die ik natuurlijk al kende toen ik bij het programma tekende. Dat maakte de overstap heel makkelijk." Tegelijkertijd blijft hij realistisch over zijn eigen ontwikkeling om nog verder één te worden met de RB22. "Als de auto nu al perfect bij mij zou passen op mijn eerste middag, dan ben ik klaar voor het seizoen. Daarom werken we. Tot Abu Dhabi gaat de auto sowieso veel rondetijd winnen."

De Fransman kijkt bij die ontwikkeling met bewondering naar de andere kant van de garage, naar teamgenoot Max Verstappen. "We zitten er middenin, maar het is indrukwekkend hoe nauwkeurig hij al in de details zit. Maar, hij rijdt dan ook al elf seizoenen in de Formule 1. Ik ben verrast, maar ook weer niet zó verrast." Over zijn kansen voor komend seizoen is Hadjar dan ook realistisch. "Ervaring kun je niet kopen. Als iemand 300 Grands Prix heeft gereden, dan heeft hij een voordeel op iemand zoals ik."

Kritiek Verstappen

Verstappen gooide donderdag een bommetje in de paddock door te zeggen weinig lol te hebben in de nieuwe generatie F1-auto's. Volgens de Nederlander is er in het nieuwe technische reglement een te grote rol weggelegd voor elektrische energie en heeft de sport nu meer weg van Formule E. Hadjar werd uiteraard naar die uitspraak gevraagd en antwoordde terughoudend. "Of dit nog Formule 1 is? Ja, natuurlijk. Maar ook ik wil auto’s rijden die ronderecords kunnen breken. Dat is waar je als kind van droomt. Ik wil snellere auto’s rijden."

Toch maakt Hadjar zich niet al te veel zorgen. "Het voelt minder natuurlijk om in te rijden, maar de opwinding van vechten voor overwinningen tegen topcoureurs blijft en je wil dat uiteraard wel doen in super, super snelle auto’s. Dat maakt het net iets beter."