Isack Hadjar heeft tijdens de tweede testweek van de Formule 1 in Bahrein opnieuw belangrijke stappen gezet in zijn aanpassing aan de Red Bull RB22. Hoewel technische problemen in de ochtendsessie de nodige baantijd kostten, voelde de coureur uit Parijs zich na afloop van de dag al beter in de auto dan tijdens de eerste testweek.

De testdag op het Bahrain International Circuit begon moeizaam voor Hadjar. Door drukverlies in een van de koelcircuits kwam hij in de ochtend niet verder dan dertien ronden, met een beste tijd van 1.36.188. Net als een week eerder moest het meeste werk daardoor in de middagsessie worden verricht. Daarin werkte Hadjar een intensief programma af, goed voor 54 ronden en een snelste tijd van 1.34.260, die hem op P6 in de tijdentabel plaatste.

Ondanks de beperkte kilometers in de ochtend was de coureur na afloop positief gestemd. "Net als vorige week hadden we een trage start van de dag, maar we hebben het maximale uit de middag gehaald. Ik voel me nu al beter in de auto dan vorige week", laat Hadjar weten. Vooral zijn gevoel voor de balans van de auto is volgens hem verbeterd. "Ik heb een beter beeld van de balans en dat stemt me erg tevreden. Er is nog genoeg te verbeteren, maar dit is een goede stap."

Aan het einde van de testdag werd nog een staande start geoefend, iets wat in het licht van de nieuwe 2026-reglementen extra aandacht krijgt. De FIA testte een aangepaste procedure, waarbij de auto's die achteraan staan op de grid meer tijd krijgen om genoeg turbodruk op te bouwen voor de start. "De oefenstart was leuk om te doen. Hopelijk kunnen we het ook zo doen in Melbourne", aldus Hadjar, die na het doven van de rode lampen een fraaie inhaalactie plaatste op Franco Colapinto.

Red Bull-teambaas Laurent Mekies toonde zich eerder op de dag zeer tevreden over de eerste weken van Hadjar bij het team. In de persconferentie benadrukte hij vooral de toewijding van de jonge coureur. "Hij doet het echt heel, heel goed. Hij is begin januari al naar het Verenigd Koninkrijk verhuisd en dat zegt veel over zijn commitment", aldus Mekies. "Hij zit om de dag in de fabriek in de simulator en is tussen de twee tests zelfs speciaal teruggegaan om extra simwerk te doen."

Volgens Mekies is Hadjar inmiddels volledig geïntegreerd binnen Red Bull Racing. "Hij is helemaal opgegaan in het team en werkt nauw samen met de engineers. Hij heeft wat pech gehad met de baantijd – vorige week een halve dag kwijt en nu weer – maar dat hoort bij het spel. Alles bij elkaar zijn we erg blij met wat hij tot nu toe laat zien, zowel in als buiten de auto."

Donderdag zit Max Verstappen de hele dag achter het stuur bij Red Bull, waarna de coureurs de laatste testdag delen: Hadjar komt vrijdagochtend de baan op, waarna Verstappen het testprogramma afrondt.