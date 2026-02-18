Verstappen: "Startprocedure gevaarlijk? Je kunt altijd vanuit de pitstraat starten"

De startprocedure kwam vorige week vrijdag onder een vergrootglas te liggen toen enkele coureurs aan het einde van de eerste testweek in Bahrein een proefstart uitvoerden. Bij het doven van de lichten bleven meerdere auto's staan, terwijl de Alpine van Franco Colapinto in de anti-stall schoot.

Een en ander heeft te maken met de turbo's die gebruikt worden. Die werden voorheen op toeren gehouden door de MGU-H, maar die dure elektrische aandrijving is verdwenen uit de nieuwe generatie F1-auto's en dus moet nu de V6-verbrandingsmotor de turbo op toeren brengen. In Bahrein bleek dat de coureurs soms wel tien seconden gas moeten geven om voldoende turbodruk op te bouwen. Een kleine fout kan al leiden tot een trage start of zelfs anti-stall waarbij de motor volledig afslaat.

McLaren-teambaas Andrea Stellla voorzag een veiligheidsprobleem en riep de Formule 1 op om in te grijpen. "We hebben het hier niet over hoe snel je gaat in de kwalificatie of in de race, we hebben het hier over de veiligheid op de grid. Sommige zaken zijn groter dan het competitieve belang. Het verbeteren van de veiligheid op de startopstelling, wat met eenvoudige aanpassingen gedaan kan worden, zou een no-brainer moeten zijn."

Niet gevaarlijk

Tijdens de persconferentie op de eerste dag van de tweede testweek werden Max Verstappen, Lewis Hamilton en Valtteri Bottas gevraagd naar die uitspraken. Hun conclusie was eensluidend: de starts zullen anders zijn, maar niet gevaarlijk.

Hamilton zelf was weliswaar niet een van de auto's op de startgrid afgelopen vrijdag, maar hij had eerder wel al een proefstart gemaakt. Hij merkte op dat er weinig verschil is met voorheen en dat alleen de procedure langer is dan de coureurs gewend zijn. Het woord 'gevaarlijk' zou hij niet gebruiken. "Het is gewoon een langere procedure dan in het verleden, maar dat betekent niet dat de situatie onveilig is."

Oscar Piastri, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Esteban Ocon, Haas F1 Team, Alexander Albon, Williams, Sergio Perez, Cadillac Racing Foto door: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Ook oud-teamgenoot Bottas (Cadillac) is er niet van overtuigd dat de situatie gevaarlijk is, maar hij bracht iets meer nuance aan. "Door de langere wachttijd moeten rijders hun motor en turbo optimaal op toeren houden. Wie achterin staat, kan in de knel komen doordat de startprocedure al loopt terwijl hij nog bezig is de juiste balans te vinden. Het risico is dan niet zozeer een crash, maar eerder een minder optimale start of een anti-stallmoment waarbij de motor afslaat." Volgens Bottas is dat echter een technisch vraagstuk dat oplosbaar is en hij benadrukt dat langere wachttijden op zichzelf geen nieuw gevaar vormen. Het is een kwestie van gewenning en afstelling.

Starten uit de pitstraat

Verstappen reageerde op karakteristiek droge wijze. De Nederlander stelde dat wie zich onveilig voelt, altijd vanuit de pitstraat kan starten: "Je kunt altijd in bocht vier weer bij het veld aansluiten." Zijn opmerking werd met gelach ontvangen, ook door Hamilton: "Precies, het zou in orde moeten zijn."

Dat Hamilton en Cadillac-coureur Bottas het gevaar van de McLaren-teambaas Stella wegwuiven, is overigens niet vreemd. Algemeen wordt aangenomen dat Ferrari bij de starts in het voordeel is ten opzichte van onder andere McLaren dat Mercedes-krachtbronnen gebruikt. Mercedes-coureur George Russell zei daar vorige week al het volgende over: "Ik denk dat Ferrari hogere versnellingen kan gebruiken dan andere fabrikanten, wat waarschijnlijk betekent dat ze een kleinere turbo hebben. Daardoor zijn ze misschien in een iets gunstigere positie bij de start van de race." Ook Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) en Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) lieten eerder al hun licht schijnen over de startprocedures.