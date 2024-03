Interview RB-teambaas Mekies: "Onze auto is niet de Red Bull van vorig jaar"

Laurent Mekies maakt deel uit van een hausse aan nieuwe teambazen die de afgelopen twee seizoenen aan het roer van Formule 1-teams zijn gekomen. De 47-jarige Fransman keerde afgelopen januari, na stints bij de FIA en Ferrari, terug bij zijn oude liefde RB, het kleine Formule 1-team uit Faenza dat ooit Minardi, Toro Rosso en AlphaTauri heette. Onze collega's van Motorsport.com Italië spraken exclusief met de man uit Tours.

Laurent Mekies (l) met RB-directeur Peter Bayer Foto door: Red Bull Content Pool

Wat was je gevoel toen je terugkeerde op het hoofdkantoor in Faenza?

"Het was een prachtig moment. Het eerste wat ik deed was het organigram van het bedrijf bekijken en al bladerend realiseerde ik me hoeveel talent er in dit team zit. Sommige collega's werken hier al heel lang, ik kende ze al vanuit mijn vorige periode bij het team, en in de afgelopen tien jaar zijn er anderen bijgekomen. Dus het eerste gevoel was heel positief, ik realiseerde me dat dit team een solide basis heeft."

Dit is je eerste ervaring als teambaas. Hoe ervaar je het? Voel je het gewicht van de verantwoordelijkheid?

"Laten we beginnen met een basisregel: Je kunt nooit iets goed doen zonder de steun van de mensen. Hoe professioneler een organisatie wordt, hoe belangrijker het is ervoor te zorgen dat alle mensen in een positie zitten waarin ze het beste uit zichzelf kunnen halen. Vertaald naar de praktijk betekent dit dat je een geschikte werkomgeving moet creëren en natuurlijk moet je ervoor zorgen dat je op alle niveaus de juiste mensen hebt. Als je dat eenmaal hebt gedaan, komt de rest vanzelf."

Aan de vooravond van dit seizoen was er veel aandacht voor de relatie tussen RB en Red Bull. Die band bestaat al jaren, waarom is daar nu pas aandacht voor?

"We werken volledig binnen de regels. Bij Red Bull is men er echt niet mee bezig om de randjes en mazen van de wet op te zoeken en gelukkig voor ons zijn de regels [over samenwerkende F1-teams] heel duidelijk. We delen een aantal onderdelen met Red Bull. Dat is toegestaan en gebeurt ook bij andere teams. We kunnen vervolgens discussiëren of de regels wel of niet goed zijn, maar we moeten niet vergeten waarom deze regels er zijn."

Bedoel je het verkleinen van het gat tussen de top en de achterkant van het veld?

"Jaren geleden hadden we verschillen van wel vijf seconden tussen de eerste en de laatste rij op de startgrid. Dat was niet goed voor de sport en dus is er gekeken hoe we dat gat konden verkleinen. Afgesproken werd dat een marge tussen de twee en drie seconden wenselijk was en er werd een reglement aangenomen dat het delen van onderdelen, zoals de versnellingsbak en de wielophanging, toestond en nog steeds toestaat. Het veld is daardoor dichter bij elkaar komen te liggen. We hebben geen Williams op pole of een Haas op het podium gezien, omdat de onderdelen die gedeeld mogen worden niet erg gevoelig zijn voor de prestaties. Daarnaast was dit reglement vooral ook bedoeld om een nieuw bedrijfsmodel te stimuleren, namelijk om een Formule 1-team de mogelijkheid te bieden om mee te doen zonder dat het gedwongen wordt om zeer grote investeringen te doen in bepaalde onderdelen, zoals de transmissie."

Denk je dat dit aspect van het reglement ongewijzigd moet blijven?

"Ik wil er graag op wijzen dat in deze financieel gunstige tijden voor de Formule 1 we elk jaar gewoon van onze eigenaar een budget toegewezen krijgen en dat geldt ook voor andere teams. Ik denk niet dat er enige basis is om te besluiten dit deel van het reglement te veranderen en de teams met extra kosten op te zadelen. Het risico is dat we daarmee de verkeerde keuze maken voor onze sport als geheel."

De zijkant van de RB VCARB 01 is geïnspireerd op de RB19, maar uiterlijk verschillend. Foto door: Giorgio Piola

De eerste kritieken doken vorig jaar op toen AlphaTauri tegen het einde van het seizoen de ophanging van de RB19 introduceerde...

"De reglementen voorzien in deze mogelijkheid. Wat er vorig jaar gebeurde, is eigenlijk een veel groter verhaal. Het team stond lange tijd tiende in het constructeursklassement en om te proberen daar verandering in te brengen werd besloten om een veel grotere verandering door te voeren dan een enkele ophanging, met een ontwikkelingsprogramma dat doorliep tot aan de laatste race in Abu Dhabi. Praktisch de halve auto werd veranderd, we gingen veel verder dan alleen die ophanging. Het bleek een gouden zet, want het team steeg twee posities in de constructeursstand en dus was er naast de sportieve voldoening ook een financiële meevaller."

Wat zeg je tegen de mensen die zeggen dat jullie huidige auto een kopie is van de RB19?

"Onze auto is niet de Red Bull van vorig jaar, dat is gewoon niet zo. Als iemand zin heeft om de wagen te gaan analyseren, zal hij zien dat het gewoon niet hetzelfde is. Daarnaast hebben al onze rivalen – zonder uitzondering – naar de RB19 gekeken. Dat hebben wij ook gedaan, maar we weten uit de geschiedenis van de Formule 1 dat kopiëren er bij hoort. We zien het zelfs vandaag de dag nog in de paddock. Ik wil daaraan toevoegen dat ik na het zien van alle auto's kan zeggen dat onze auto in de categorie valt van auto's die het minst op de RB19 lijken."

Er beginnen gesprekken over het nieuwe Concorde Agreement dat vanaf 2026 van kracht zal worden. Onder de uitgelekte geruchten is de wens op een verbod op twee teams onder één eigenaar. Is dat reden tot bezorgdheid voor je team?

"De Red Bull-groep investeert al 20 jaar in twee teams en heeft dat zowel in goede als in moeilijke tijden gedaan. Ik vind dat dat erkend en gerespecteerd moet worden. Dat gezegd hebbende, denk ik niet dat het in twintig jaar ooit een probleem is geweest voor de sport, we hebben de positieve aspecten van dit programma gezien en ik denk niet dat ik me ook maar één probleem kan herinneren. Alles is gedaan in volledige overeenstemming met de technische en sportieve regels. Het vorige Concorde Agreement is drie jaar geleden besproken en goedgekeurd, er is niets veranderd in die periode. Zou dit misschien een politieke kwestie zijn? Bijvoorbeeld over de stemverhoudingen in de F1-commissie? We hebben in de afgelopen dertig jaar gezien dat de teams met dezelfde krachtbron ook vaak op één lijn zaten als het ging om stemmen. Dat is dus eigenlijk hetzelfde als een gemeenschappelijke eigenaar."

Daniel Ricciardo, Racing Bulls Foto door: Erik Junius

Hoe kijk je aan tegen Daniel Ricciardo?

"Ik denk dat hij gemotiveerd en gefocust is. We hebben een coureur terug in de auto die technisch op een zeer hoog niveau werkt, hij is een zeer belangrijke toegevoegde waarde voor het team."

En Yuki? Welke doelen heeft hij dit seizoen?

"Sinds hij in de Formule 1 is, heeft hij elk seizoen een belangrijke stap gemaakt en als hij nog één stapje maakt, denk ik dat hij een heel, heel interessant niveau zal bereiken. Het team heeft hem altijd vertrouwen gegeven, hem vertroeteld en hem steeds meer laten integreren en jaar na jaar laten groeien. Ik denk dat hij samen met Daniel een goed koppel vormt, dan zullen we moeten evalueren of ze allebei op hun best zullen presteren of niet".

Bij Toro Rosso en daarna AlphaTauri was er altijd het risico dat een coureur zonder waarschuwing naar Red Bull vertrok. Is dit iets waar je bang voor bent of zie je het als een beloning voor het werk van het team?

"Het hoort bij het spel. Een duo Daniel/Yuki is een ideale combinatie voor ons team, maar we weten dat een van de doelen van ons project is om klaar te staan om een nieuwe coureur in te zetten als er iemand naar Red Bull gaat. Dat is altijd al onderdeel geweest van ons DNA."

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Foto di: Red Bull Content Pool

Laten we het hebben over de toekomst van de fabriek in Faenza. Hoe ziet die toekomst eruit?

"Faenza is de historische thuisbasis van het team en het is een moderne locatie, waar ook vrij recent nog in is geïnvesteerd. We hebben zeer goede productiemiddelen en een groot deel van het ontwerpkantoor is er gevestigd. In Bicester hebben we de aero-afdeling en een deel van het ontwerpbureau, allemaal op een locatie die is gekozen om dicht bij de windtunnel [van Red Bull] te zijn. Vijftien jaar geleden was het team kleiner dan nu en was Bicester een logische keuze. Nu is de aero-afdeling verdrievoudigd, we gebruiken de tunnel niet meer omdat we een andere hebben en de locatie is niet langer toereikend. Dus aan het eind van het jaar gaan we er weg en verhuizen we naar een nieuwe faciliteit in Milton Keynes, naast de Red Bull campus. Het is een verandering die deel uitmaakt van het groeiproces. Het voordeel is dat we de markt voor ingenieurs kunnen benaderen door twee locaties aan te bieden, we kunnen putten uit zowel Italië als Engeland. We zien dit als een groot pluspunt, aangezien het niet altijd gemakkelijk is om mensen met een gezin voor te stellen van woonplaats te veranderen. We weten dat er ook risico's zijn, in het verleden heeft dit beleid niet altijd gewerkt, maar tegenwoordig hebben we technologie die veel helpt bij het werken op afstand. Het hoofdkantoor zal nog steeds in Faenza zijn, de auto zal worden geassembleerd op die historische locatie."

RB zal dus op eigen benen blijven staan?

"Eerlijk gezegd denk ik dat alle tekenen die zichtbaar zijn, zelfs van buitenaf, heel duidelijk zijn. Red Bull investeert in de infrastructuur, dat klopt. Maar wij nemen ons eigen personeel aan, we zijn al met meer dan 600 mensen en ik denk niet dat we dat zouden doen als we een auto zouden willen kopiëren. We weten waar we naartoe willen en we weten dat het tijd zal kosten, dat we het moeten opnemen tegen belangrijke rivalen en dat het moeilijk zal zijn om elke positie te veroveren. Maar dit is de uitdaging die we zijn aangegaan en we zullen die vanaf nu tot in de komende jaren met enthousiasme aangaan."