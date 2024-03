Bij het RB F1 Team is in 2024 al heel wat veranderd. Het meest in het oog springend is natuurlijk de nieuwe naam en met de komst van CEO Peter Bayer en teambaas Laurent Mekies heeft het vroegere AlphaTauri een nieuw management. Daar blijft het echter niet bij voor de Italiaanse renstal. In Milton Keynes wordt een nieuwe faciliteit voor de aerodynamische afdeling gebouwd. Dat complex vervangt het verouderde gebouw in Bicester.

De werkzaamheden aan de nieuwe faciliteit zijn in volle gang. Het is nog niet duidelijk wanneer de bouw is afgerond, maar Mekies vertelt in een exclusief gesprek met de Italiaanse tak van Motorsport.com een eigen deadline te hebben. "Wij verlaten Bicester aan het einde van het jaar en verhuizen dan naar Milton Keynes. [Het complex komt] naast de Red Bull Campus", verklaart de Fransman. De verhuizing was volgens Mekies hard nodig. "Vijftien jaar geleden was ons team een stuk kleiner en was het logisch om voor Bicester te kiezen. Nu is onze aerodynamische afdeling drie keer zo groot en gebruiken we de windtunnel daar niet meer. We gebruiken nu een andere en deze locatie past niet meer."

RB laat het nieuwe complex in Engeland naast het hoofdkantoor in Faenza opereren. Op laatstgenoemde locatie wordt al sinds de oprichting van voorloper Minardi in de jaren 70 gewerkt en dat blijft voorlopig ook zo. Er gingen geluiden op dat het team alle werkzaamheden naar Milton Keynes wilde verhuizen, maar Mekies laat weten dat daar geen sprake van is. "Ik wil graag benadrukken dat we niemand gevraagd hebben om naar Engeland te komen. Faenza is historisch gezien de thuisbasis van het team en heeft redelijk moderne faciliteiten. Ook hebben we recentelijk nog geïnvesteerd in de fabriek", vertelt hij. "De middelen die we daar hebben zijn uitstekend en een groot deel van ons ontwerpteam zit hier."

Zorgen bij concurrentie

Dat de fabriek naast de campus van zusterteam Red Bull Racing wordt gebouwd, wordt niet door iedereen goed ontvangen. McLaren-teambaas Zak Brown is een van de grootste criticasters en maakt zich grote zorgen over het feit dat Red Bull eigenaar is van twee F1-teams. De RB-verhuizing van Bicester naar Milton Keynes levert nog meer vragen op.

Er waren daarnaast wat speculaties over het mogelijk heen en weer schuiven van personeel tussen Red Bull en RB, maar Mekies ontkent dat dit gebeurt. "De regels zijn heel duidelijk. Het is duidelijk gedefinieerd dat je niet zomaar personeel van het ene na het andere team over kan laten gaan. Het is dus niet zo dat je iemand van het ene naar het andere team kan sturen en dat hij zijn kennis meeneemt", verklaart de teambaas. "In ons geval is er niet zo heel veel gewisseld, maar elke keer dat een technicus of een engineer wilde wisselen vroegen we aan de FIA of het volgens de regels mocht. We gingen pas over tot actie als we toestemming kregen."