McLaren: Samenwerking AlphaTauri en Red Bull gevaar voor eerlijkheid F1

AlphaTauri neemt al jaren enkele onderdelen over van Red Bull Racing, maar als onderdeel van de reorganisatie bij het zusterteam is het plan dat zij nog meer onderdelen overnemen. Daarnaast zal meer personeel van AlphaTauri te vinden zijn in de fabriek in Milton Keynes. Dat leidt bij de concurrentie tot zorgen dat de band tussen de twee teams te nauw wordt. McLaren-CEO Zak Brown maakt zich zorgen om deze ontwikkeling en roept de FIA en F1 op om dit serieus in de gaten te houden.

"Ik zou graag zien dat de sport zich concentreert op de vraag waar we staan aan de reglementaire kant met het mede-eigenaarschap van A/B-teams", zegt Brown bij de onthulling van de livery voor het seizoen 2024. "Ik geloof dat het een serieus probleem is voor de eerlijkheid van de sport, voor de fans. Daarom is het in geen enkele andere grote sport toegestaan. Ik zou graag zien dat we ons als industrie daar op richten voordat het zo ver komt dat de Formule 1 weer wordt zoals het ooit was: erg uit balans omdat mensen volgens de regels spelen, maar dan een andere set regels."

Brown maakt zich met name zorgen om de verhalen dat AlphaTauri van plan zou zijn om haar fabriek in Faenza te verruilen voor een fabriek in de buurt van Milton Keynes. "Zover ik heb begrepen, gaat AlphaTauri naar het Verenigd Koninkrijk, wat volgens mij in het voordeel is van beide teams", legt de Amerikaan uit. "Dus dit A/B-team en mede-eigenaarschap, wat een heel ander niveau van A/B-teams is, is een grote zorg voor ons voor de gezondheid van de sport en de eerlijkheid van de sport. Toen deze [regels voor teamsamenwerking] werden ingevoerd, stond de sport er heel anders voor. We hadden een enorme kloof tussen teams zoals wij, die enorme budgetten hadden, en kleinere teams. Nu zit iedereen bijna aan de limiet, zo niet aan de limiet. Iedereen speelt dus met dezelfde honkbalknuppel, om maar een honkbalterm te gebruiken, en daarom is het niet nodig. Maar het kan iemand een oneerlijk voordeel bieden en dat is iets wat we snel moeten aanpakken met de sport."

Banden FIA en F1

De oproep van Brown aan de FIA en F1 komt op het moment dat de band tussen die twee partijen juist wat bekoeld zijn geraakt. De kwestie van een elfde team leidde al tot onenigheid terwijl het door de FIA aangekondigde onderzoek naar vermeend belangenverstrengeling van Mercedes-teambaas Toto Wolff de band alleen maar verslechterde. Dat onderzoek zette de FIA niet door nadat F1 zelf en alle teams zich achter Wolff schaarden. Brown hoopt in ieder geval in het belang van de sport dat de FIA en F1 in de toekomst weer beter zullen samenwerken.

"Wat de FIA en de Formule 1 betreft, zouden we graag zien dat de relatie op een meer verenigde manier verloopt", zegt Brown. "Ik denk dat ze allebei het beste willen voor de sport, dat is een geweldige positie." Of er nog gevolgen zijn geweest na het Wolff-incident? "We hebben sindsdien niets meer vernomen. We hebben nooit, officieel of onofficieel - want ik zie dat sommige mensen hun woorden zorgvuldig kiezen - met iemand gesproken over de Toto/Susie-situatie. We zijn groot voorstander van de F1 Academy en we vinden het geweldig om er deel van uit te maken. Ik ken Susie al heel lang, ze is zeer integer. Dus we maken ons geen zorgen."