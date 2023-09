AlphaTauri verwacht niet snel verbetering ondanks nauwere Red Bull-samenwerking

Hoewel AlphaTauri onderdeel is van Red Bull Racing, is de samenwerking tot op heden niet zo intens geweest als die van bijvoorbeeld Ferrari en Haas. Daar gaat verandering in komen. Eind april werd bekendgemaakt dat Laurent Mekies, voorheen werkzaam als sportief directeur bij Ferrari, volgend jaar Franz Tost als AlphaTauri-teambaas vervangt. Daarnaast is oud-FIA-man Peter Bayer als nieuwe CEO naar Faenza gehaald. Hij is inmiddels een paar maanden aan de slag.

De voormalig secretaris-generaal van de autosport is naar AlphaTauri gehaald om onder meer de samenwerking met Red Bull efficiënter te maken. Het wil bij het zusterteam al anderhalf jaar niet vlotten en daar moet verandering in komen. De nauwere samenwerking met Milton Keynes moet tot betere prestaties leiden. Dit houdt in dat AlphaTauri binnen de regelgeving meer onderdelen, zoals technische zaken, kan overnemen van Red Bull. Bayer benadrukt echter dat er geen verrassingen op korte termijn verwacht moeten worden.

"Omdat we, niet alleen door de reglementen, maar ook door het beeld dat we van onszelf hebben, een F1-team moeten zijn. Bepaalde zaken blijven tussen onze vier muren gebeuren. Het is nu met name de bedoeling dat we achterhalen hoe we in de komende jaren, waarschijnlijk vijf, dichter bij Red Bull kunnen komen", zegt de Oostenrijker tegen PlanetF1. "Dat moet ook wel, want het gaat om aandelenwaarde. Als we op bepaalde gebieden zouden stoppen en zeggen: 'We kopiëren gewoon wat de ander heeft', dan zouden we geen F1-team zijn zoals het denk ik moet zijn. Er is dus geen sprake van snelle winst op korte termijn."

Volgens de AlphaTauri CEO is het met name van belang dat je begrijpt waarom sommige onderdelen goed werken. Hij haalt daarbij Aston Martin en McLaren als voorbeeld aan. "Dit jaar zagen we al een paar verbazingwekkende veranderingen in de pikorde", vervolgt hij. "Ineens dook Aston Martin op en later ook McLaren. Dit is denk ik echt te danken aan het feit dat zij de ontwerpfilosofie van Red Bull begrepen. Zij schoten raak met wat iedereen probeert te doen. Wij komen in Singapore met een grote upgrade. Deze volgt dezelfde filosofie. Iedereen komt daar dichter bij elkaar en ik verwacht dat volgend jaar nog meer."