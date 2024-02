Brown stelt dat Red Bull Racing en RB verschillende voordelen hebben van het feit dat ze onder dezelfde eigenaar vallen. Niet alleen zouden de teams elkaar helpen in de races, ook zouden ze elkaar minder dwarsliggen wanneer een werknemer van het ene naar het andere team overstapt dan wanneer diegene naar een ander rivaal zou vertrekken. Horner is niet gediend van deze kritiek en wijst erop dat Red Bull de Formule 1 juist een dienst heeft bewezen met het nemen van een tweede team.

“Red Bull is eigenaar van twee teams die meedoen aan de Champions League van de autosport en het is belangrijk om te kijken naar hoe dat zo gekomen is en waarom de situatie is zoals die nu is”, laat Horner tijdens de tweede testdag in Bahrein weten. “Bernie Ecclestone en Max Mosley hebben Dietrich Mateschitz in 2005 benaderd om te zien of hij Minardi wilde overnemen. Dat Formule 1-team zat in grote financiële problemen en stond op het punt om failliet te gaan. Dietrich kwam in actie en kocht het team. Vervolgens heeft hij flink in de fabriek in Faenza geïnvesteerd.”

“Daarna was er de financiële crisis in 2008. Verschillende fabrikanten stapten op dat moment uit de sport, maar Red Bull ging door en bleef beide teams ondersteunen in die moeilijke periode”, onderstreept Horner het belang van het Oostenrijkse bedrijf voor de sport. “De regels evolueerden verder met als gevolg dat het team uit Faenza zelf de auto moest gaan bouwen. Om die reden werd er opnieuw geïnvesteerd in de faciliteiten van het team in Faenza. Vervolgens kregen we te maken met het coronavirus. Red Bull hielp de Formule 1 na de pandemie weer op gang door twee races te organiseren. Dat Red Bull zo enorm toegewijd is aan de sport en deze twee teams, daar zou men voor moeten applaudisseren en dankbaar voor moeten zijn in plaats van dat men er de spot mee drijft.”

Horner benadrukt ook dat Red Bull Racing en RB compleet los van elkaar opereren. “De twee teams staan totaal los van elkaar. Het ene team bevindt zich in Italië, het andere team in het Verenigd Koninkrijk. Bij het team in Italië is de doorloop van het personeel veel groter, waarbij er veel meer werknemers in Maranello belanden dan in Milton Keynes. Beide teams hebben een eigen karakter en voldoen aan de regels. De relatie tussen de teams is veel minder hecht dan die sommige teams hebben met hun motorleverancier.” Volgens Horner is het ook niet zo dat de twee teams elkaar helpen in de races. “Er bestaan geen afspraken tussen de twee teams”, stelt Horner voorop. “Ik denk dat je veel momenten in de voorbije jaren zou kunnen aanwijzen waarop dat nog eens meer dan duidelijk wordt. Zoals toen een Toro Rosso-coureur zijn wagen voor onze garage zette tijdens een race die de beslissing zou brengen in het kampioenschap.”

Dat de kritiek van Brown juist nu komt, heeft volgens Horner te maken met dat RB onder leiding van de nieuwe teambaas Laurent Mekies weleens de weg omhoog zou kunnen vinden. “Dat deze kwestie nu naar voren wordt gebracht, zou ik, als ik Laurent was, als een compliment opvatten. Met Laurent als teambaas heeft het team de kans om de boel weer op de rit te krijgen. Ze beschikken over twee sterke coureurs en ze zijn bezig om goede mensen in te lijven. We verwachten dat ze goed mee gaan doen en dat ze het niet alleen de rest van het veld moeilijk gaan maken maar ook ons.”

“Ik begrijp niet waar alle ophef over is en waarom er nu over wordt gesproken”, rondt Horner af. “Red Bull verdient alle lof voor hoe toegewijd het bedrijf is aan de sport en het feit dat zoveel mensen hier een baan hebben, niet alleen in goede maar ook in slechte tijden. Wat mij betreft is het dus een non-topic.”