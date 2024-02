Waarom McLaren de discussie over samenwerking RB F1 en Red Bull aanzwengelt

In de Formule 1-paddock heerst verdeeldheid over de vraag of het eerlijk is dat RB F1 Team en Red Bull Racing een intensieve samenwerking met elkaar hebben. Het ene kamp vindt het geen probleem, de andere kant is fel tegenstander. In die laatste groep zit ook McLaren CEO Zak Brown, die zich voor het seizoen begon al meerdere keren kritisch uitliet over de alliantie. "Ik denk niet dat ze valsspelen, maar deze regels zijn niet meer passend", legt de Amerikaan uit tijdens een exclusief interview met Motorsport.com. "Er is geen andere grote sport waar iemand de eigenaar kan zijn van twee teams die het tegen elkaar opnemen. Dat is om politieke redenen en om het ruilen van spelers tegen te gaan niet toegestaan. Er zijn ook nog wel meer redenen die we kunnen verzinnen."

Ook de opmerkingen van Brown worden niet F1 breed gedragen. Er zijn veel cynici die zeggen dat de McLaren-topman zich zorgen maakt over zijn eigen hachje en dat hij bang is dat RB zijn team kan verslaan. Het zou namelijk kunnen dat Red Bull interessante technische informatie deelt met het zusterteam, waardoor zij een inhaalslag kunnen maken. De andere kant op kan het ook zo zijn voordelen hebben, want RB kan onderdelen voor het grotere Red Bull testen. Het is echter verboden om zomaar informatie uit te wisselen en de FIA heeft meermaals benadrukt hier heel streng op te controleren.

Meer voordelen van een samenwerking

In Bahrein tijdens de F1-testdagen ontkent Brown ook dat hij op technisch gebied zorgen heeft. De CEO van McLaren gelooft niet dat beide renstallen doelbewust die regels gaan overtreden. Hij denkt vooral ook aan de sportieve voordelen die een dergelijke samenwerking met zich meebrengen. Zo kunnen twee teams een strategisch spel spelen om zo de concurrentie te snel af te zijn. "Stel je voor, het is Oscar [Piastri] tegen Max [Verstappen]. Oscar kwalificeert zich op P10 en Max staat op pole. De beste strategie is om op de mediums te starten, maar beide RB's starten op softs en dwarsbomen dan onze race", legt Brown als voorbeeld van zo'n situatie uit. Ook in Singapore vorig jaar ziet hij een voorbeeld. In de kwalificatie werd Yuki Tsunoda gehinderd door Verstappen, maar bij het verhoor kwam de Japanner niet opdagen. Mede daardoor kreeg Verstappen geen gridstraf.

Ook politiek gezien zijn twee teams voordelig. Iedere renstal heeft zijn eigen stem in de F1 Commission en daar kunnen Red Bull en RB in samenwerken. Vorig jaar toonde al aan hoe sterk twee stemmen kunnen zijn, want de door Alpine voorgestelde veranderingen aan het budgetplafond werden dankzij de stemmen van Red Bull en RB afgeschoten.

Een ander - significant - voordeel, is dat het personeel niet met gardening leave moet. Als personeel van het ene naar het andere team overstapt, is een pauze van een aantal maanden gebruikelijk. Zo kunnen de mensen geen gevoelige informatie delen met hun nieuwe werkgever. RB had daar met het aantrekken van strateeg Nick Roberts en engineer Guillaume Cattelani geen last van. Beide heren konden zomaar van Red Bull naar RB over. "Ik moest een jaar wachten op David Sanchez [van Ferrari] en meer dan een jaar op Rob Marshall [van Red Bull]", klaagt Brown.

Waarom het nu een groter probleem is

Het is qua timing opvallend dat Brown nu het onderwerp veelvuldig aansnijdt. Al bijna twintig jaar heeft Red Bull twee teams en tot op heden hield de Amerikaan zijn kritiek voor zich. Brown ziet dat met het budgetplafond de samenwerkingsproblemen nu groter zijn.

In eerdere jaren was het nota bene McLaren die begon met het delen van onderdelen. "Vijftien jaar geleden was het budgetplafond er nog niet en was het onderlinge gat heel groot. We vonden toen dat we de kleinere teams moesten helpen", legt de 52-jarige Brown uit. "Onder het budgetplafond is alles anders. Alle infrastructuur is anders, de windtunnel van RB is minstens net zo goed als die van ons. Hun budget is ook net zo groot als die van ons, er is dus geen reden waarom zij niet kunnen wat wij doen."

Brown ziet dus dat het er niet eerlijker op wordt. Hij roept dan opnieuw op om de nieuwe regels eens kritisch te bekijken. "We moeten streven naar totale onafhankelijkheid en eerlijkheid. Dat hebben we namelijk in alle andere sporten al wel."