RB werd voorafgaand aan het Formule 1-seizoen 2024 gezien als een van de potentiële verrassingen, door de nauwe banden met het dominerende topteam Red Bull Racing. In de eerste twee Grands Prix van het jaar was daar echter weinig van te zien. Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda eindigden in de seizoensopener als dertiende en veertiende, in Jeddah was het met P15 en P16 nog minder.

“We wisten dat het pittig zou worden. Simpelweg niet alles functioneert 100 procent”, erkent Ricciardo. “Om eerlijk te zien zijn we een aantal tekortkomingen.” Hoewel de rijder uit Perth niet wil vertellen om welke elementen het gaat, voegt hij nog wel toe: “Echt, wat dingen met de auto. Zoals het creëren van efficiëntie en alles, sommige dingen kloppen gewoon niet… Het is alsof wij een plateau bereiken en de rest blijft verbeteren. Dat is ook een teken. Ik voelde dat we op de limiet van de auto zaten. We hebben wat dingen ontdekt, maar toen zaten we met de parc fermé-regels. En om eerlijk te zijn, ook al hadden we geen last van parc fermé, waren het geen dingen die we in 24 uur kunnen oplossen. We nemen wat dingen mee naar de fabriek en staan in Melbourne met een frisse auto aan de start.”

Ricciardo maakt zich op voor zijn thuisrace in Albert Park. Wel heeft hij al de eerste waarschuwing van Red Bull-adviseur Helmut Marko gekregen dat de prestaties snel moeten verbeteren. Toch blijft de goedlachse coureur vol vertrouwen: “De reden dat ik optimistisch blijf, is omdat ik weet dat er dingen verkeerd zaten. Met een goede auto en alles op de rails, kunnen we veel beter.”