De Britse BBC spreekt in de headline over ‘phenomenal Verstappen’. De auteur concludeert al in de eerste regels van het verslag dat de titelstrijd nu toch echt wel beslecht is: “Max Verstappen is op dit moment gewoonweg niet te stoppen. Niet op weg naar een verbluffende zege in de Grand Prix van België, en niet op weg naar zijn onvermijdelijke tweede wereldtitel. De eerste titel van de Red Bull-coureur mag onder controversiële omstandigheden zijn behaald in Abu Dhabi vorig jaar, maar de enige vraag over zijn tweede is wanneer hij hem veiligstelt. Wanneer het ook gebeurt, hij verdient het. Hij rijdt dit seizoen weergaloos, op Spa was dat meer dan ooit het geval.”

De Nederlander pakte op zaterdag op overtuigende wijze de pole-position, al werd hij door een motorwissel naar P14 teruggezet. Toch was er geen moment twijfel dat hij snel en sterk naar voren zou komen. De snelheid waarmee dat ging, was uitermate indrukwekkend en leverde een lofzang op van collega’s en teambazen. “Het was de negende zege in veertien races voor Verstappen. Op dit moment is het lastig om voor te stellen dat er dit jaar nog iemand een race wint. Dat gebeurt vast nog wel. Red Bull kan in de overgebleven acht races niet zo dominant blijven. Of misschien toch wel.”

Gazetta: Sterk, sterker, Max Verstappen

Ook de titel van het raceverslag in de grootste Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport is veelzeggend: ‘Verstappen vernietigt alles, negende zege van het seizoen’. Ook hier luidt de conclusie dat er op Spa-Francorchamps simpelweg geen maat stond op de Nederlander. De redacteur van dienst haalt op z’n Italiaans alles uit de kast om de dominantie te omschrijven: “Sterk, sterker, Max Verstappen. Onverslaanbaar. Een spektakel om hem op een van de moeilijkste en meest lastige circuits ter wereld te zien rijden. Een magische symfonie.”

De opmars was oppermachtig, zo luidt de conclusie: “Super Max had slechts twaalf ronden nodig om vanaf P14 naar de leiding te rijden en een enorm gat achter hem te slaan. Vanaf dat moment werd het gemakkelijk voor Verstappen. Uiteindelijk won hij met 17,8 seconden voorsprong op zijn teamgenoot Perez.” Uiteraard is er in Italië ook de nodige aandacht voor de eigen trots Ferrari, die ditmaal geen vuist kon maken: “Het was opnieuw een moeizame dag voor Ferrari, en ditmaal zonder excuus van de lage temperaturen die de Scuderia een dag eerder had gebruikt. Sainz probeerde de schade te beperken, maar uiteindelijk was hij op geen enkele compound in staat om een acceptabel ritme te vinden. Voor Charles Leclerc werd het een dag om snel te vergeten. Zijn moeilijke comeback werd direct verstoord door een tear-off die klem zat in de remkoeling, waardoor hij een extra stop moest maken. Uiteindelijk kreeg hij nog een tijdstraf van vijf seconden voor te hard rijden in de pitstraat tijdens zijn laatste stop, waardoor hij P5 verspeelde aan Alonso.”

L’Equipe: De concurrentie verbleekte

“De regerend wereldkampioen heeft opnieuw laten zien niet bang te zijn voor ‘reversed grids’”, zo opende het verslag in de Franse sportkrant L'Equipe. “In Hongarije won hij vanaf de tiende startplaats, een maand later deed Max Verstappen hetzelfde op Spa-Francorchamps. Tot nu toe won alleen de Nieuw-Zeelander Bruce McLaren twee opeenvolgende races vanuit de middenmoot, destijds in zijn Cooper."

Die unieke prestatie werd ditmaal neergezet door Max Verstappen in de Red Bull RB18, die vanaf het eerste moment ongenaakbaar bleek: “Hij kwam uitstekend van zijn plek en had geen enkele moeite om zijn rivalen te passeren. Polesitter Carlos Sainz moest er in de twaalfde ronde al aan geloven. De Spanjaard heroverde de leiding toen ‘Mad Max’ zijn pitstop maakte, maar kon de snelheid van de Nederlander niet pareren. Het gat groeide alsmaar. De Red Bull-coureur reed eenzaam naar de finish.”

In de gebruikelijke juryrapporten krijgt Red Bull een 10 voor het optreden. “Verstappen maakt zich niet druk om straffen. Het resultaat was namelijk hetzelfde: de zege. De Nederlander begon vanaf P14 en was een van de weinigen op de zachte band. Die strategie betaalde zich weer eens uit. Zijn loyale assistent bezorgde Red Bull een dubbelzege. De competitie verbleekte.”

Bild: Waanzinnige inhaaljacht a la Michael Schumacher

Bij de collega’s van het Duitse Bild spreekt men over de ‘Mega-Aufholdjagd in Spa’, doelend op de imponerende opmars van Verstappen. Aan lof geen gebrek, waarna men graag de vergelijking maakt met hun illustere landgenoot Michael Schumacher: “Slechts zeventien ronden had Max Verstappen nodig voor zijn waanzinnige inhaaljacht a la Michael Schumacher in 1995 in Spa. Bij de Grand Prix van België moest de Hollander vanaf P14 starten en reed naar de winst. Schumi had hier eens in de regen vanaf startplaats 16 gewonnen en zich tot ‘Regengott’ laten kronen. Verstappen doet nu (bijna) hetzelfde.”

Met name in de eerste ronden maakte Verstappen indruk door de ene na de andere concurrent te passeren, terwijl hij in de eerste ronde juist voorzichtig was door uit gevaarlijke duels te blijven. “Al na twaalf ronden reed hij vooraan, al had hij op dat moment nog geen pitstop gemaakt. Die volgde een ronde later. In ronde twintig had hij al vijf seconden voorsprong op nummer twee Carlos Sainz.” Net zoals alle F1-fans concludeert de redactie maar een ding: “De wereldkampioen domineert op zijn route naar titelverdediging.”

