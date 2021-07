Dit schreven internationale media over Verstappen en Hamilton

Gazzetta: Actie Hamilton onder de gordel, WK ligt weer open

We beginnen onze terugblik zoals gebruikelijk in Italië. De grootste sportkrant van het land vat de race met bijzonder veel stof tot napraten als volgt samen: "Hamilton schakelt Verstappen uit en wint." Om daar meteen aan toe te voegen dat het wereldkampioenschap na het contact in de eerste ronde weer helemaal open ligt. "Het verwachte contact tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton is daar, de titelstrijd is nu echt geëxplodeerd. De 140.000 toeschouwers op Silverstone hebben een episode beleefd die zeker z'n weerslag zal hebben op het vervolg van dit onvoorspelbare en prachtige wereldkampioenschap." De roze sportkrant spreekt van een indrukwekkende comeback, al wordt de schuld van het voorval wel degelijk bij Hamilton gelegd: "Hamilton sloeg toe in bocht negen, een beetje onder de gordel. Lewis kwam hard in en Verstappen, die nooit opgeeft en het recht had om in te sturen, lifte niet. Onvermijdelijk contact volgde, net als een tijdstraf van tien seconden. Een te lichte straf? Daar valt over te debatteren."

Hoe dan ook ziet de journalist van dienst dit als een belangrijk moment in de titelstrijd. "Noch Max noch Lewis wilde opgeven. Tot nu toe hebben ze elkaar met zorg en bijna chirurgische precisie behandeld in de gevechten. Maar halverwege het seizoen, met een klassement dat steeds meer vorm begint te krijgen, moest de echte aanvaring komen." Nadien moest Hamilton nog afrekenen met Ferrari-coureur Charles Leclerc. In dat opzicht trekt de Gazzetta een vergelijking met de EK-finale, waarin het Italiaanse team in het hol van de leeuw wist te winnen. "Bijna weer zoals op Wembley... Een week na de Italiaanse triomf op Wembley stond nu een ander nationaal team op het punt om te winnen in een Britse tempel, ditmaal die van de snelheid." Het lukte zoals bekend niet, al kan Leclerc nog altijd rekenen op veel lof van de Italiaanse pers. "De comeback van Hamilton ging ten koste van een fantastische Leclerc."

Bild: Verhoudingen in de titelstrijd staan op scherp na deze crash

De grootste krant van Duitsland kopt 'Mega-Zoff um Verstappen-Crash' en trekt een conclusie vergelijkbaar met die in de Gazzetta, al zijn de bewoordingen hier nog iets harder: "Nu zal de WK-strijd in de Formule 1 een genadeloze oorlog om de wereldtitel worden." De aanleiding laat zich natuurlijk raden. "Voor 140.000 fans raakten de titelrivalen elkaar na een pakkend duel in de openingsronde. Die Nederlander schoot er met 250 kilometer per uur af in de megasnelle bocht van Copse en vloog zeer hard in de bandenstapels. Volgens Red Bull kreeg hij bij de klap 51G te verwerken, dus 51 keer het eigen lichaamsgewicht."

Het belangrijkste is logischerwijs dat Verstappen de plek des onheils zelf en zonder extreme verwondingen heeft kunnen verlaten. "Wel voelde hij zich wat licht in het hoofd en is hij bont en blauw", weet ook Bild. De Duitse krant besteedt nadien vooral veel aandacht aan de uiteenlopende reacties van respectievelijk Red Bull en Mercedes, met name om één ding te benadrukken: de verhoudingen staan vanaf nu echt op scherp. "Alle uitspraken na afloop klinken vooral ons in de oren alsof we ons op meer intense races en op een hevige woordenstrijd kunnen voorbereiden..."

Sky Sports: Lof voor Hamilton, Button is wel kritisch

In Groot-Brittannië is de toon over de actie van Hamilton en de crash een stuk milder. Zo roemt Sky Sports vooral de inhaaljacht van de Brit na het incident. "Lewis Hamilton wist ondanks de straf te winnen en bracht het afgeladen Silverstone daarmee in vervoering", concludeert de journalist van dienst. Oftewel: "Hamilton fought back from a 10 seconds time penalty for the Max Verstappen crash." Over de strafmaat valt bijzonder veel te zeggen, al is Sky daar tamelijk voorzichtig in. "De stewards vonden dat Lewis Hamilton vooral schuldig was aan het incident dat deze toch al intense titelstrijd zal doen ontbranden. Red Bull reageerde fel op de straf - hetgeen de op één na mildste straf is die de stewards kunnen uitdelen in de Formule 1."

Wel spreekt Sky van dit incident als een duidelijke trendbreuk in het onderlinge gevecht. "De rivaliteit tussen Hamilton en Verstappen is dit hele F1-seizoen al close en intens, maar bleef in de eerste races steeds respectvol. In de eerste ronde van Silverstone resulteerde de competitieve aard van beide coureurs in een angstaanjagende crash. Hamilton probeerde voor een klein gat aan de binnenkant te gaan, maar Verstappen stuurde in. Daarbij moet wel aangetekend dat Hamilton niet volledig aan de rechterkant van de baan zat en vol de rechterkant van de Red Bull raakte." Waar de journalisten zich enorm op de vlakte houden, komt Jenson Button wel met een duidelijke mening: "Op de snelheid waarmee het gebeurde, had Lewis moeten liften. Hij miste de apex, al is dat logisch met die snelheid en onder die hoek. Maar ik vind de straf van Lewis terecht, hij heeft wel iemand de muur in gereden."

L'Equipe: Hamilton held in eigen land, Leclerc man van de wedstrijd

We sluiten de ronde langs de velden traditiegetrouw af met het Franse L'Equipe. Er is om te beginnen - en terecht - veel lof voor Charles Leclerc die in zijn Ferrari lange tijd op weg was naar winst. Naast de titel 'driver of the day' krijgt de Monegask ook het rapportcijfer 9 voor zijn verrichtingen. Die verrichtingen zijn echter volledig overschaduwd door wat er in de eerste ronde is gebeurd: "De Nederlander startte vanaf pole-position, maar wist het einde van die eerste ronde nooit te halen. Dat kwam vooral door een agressieve actie van Hamilton, die een betere start kende en voor het bewuste moment ook al enkele keren had aangevallen."

Waar de regerend wereldkampioen blaam treft voor het incident, zwaait de Franse sportkrant hem wel (opvallend) veel lof toe voor de inhaaljacht die volgde. Hamilton profiteerde immers van de rode vlag, een teamorder en wist nadien af te rekenen met de enige overgebleven concurrent Leclerc. "Lewis Hamilton is nog maar weer eens held in eigen land gebleken. De Mercedes-coureur toonde zich zondag sterker dan de elementen om zijn achtste zege op het circuit van Silverstone te kunnen behalen. Hij passeerde Leclerc in de bewuste bocht van Verstappen, net alsof hij daarmee een signaal aan de stewards wilde afgeven." L'Equipe vergeet daar echter bij te vermelden dat Hamilton in het gevecht met Leclerc wél liftte en eieren voor zijn geld koos. Hij profiteerde nadien pas van het feit dat de Ferrari-coureur te wijd ging.

