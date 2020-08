Dit schreven internationale media over Verstappen op Silverstone

Gazzetta: "Als Hamilton zelfs op drie banden kan winnen..."

We beginnen zoals gewoonlijk in Italië. "Het rubber zorgt voor een spetterende finale!", zo valt in de roze sportkrant te lezen. "Als Lewis Hamilton zelfs op drie wielen kan winnen, dan kunnen we eigenlijk wel stoppen... Maar de finale van de Britse GP was even ongelooflijk als onvergetelijk, met eerst de linker voorband van Valtteri Bottas en daarna die van Hamilton in stukken." De Fin moest het bekopen met een nulscore, maar Hamilton ontsnapte.

Dat had alles te maken met een tactische ingreep van Red Bull. "Max Verstappen kon niet profiteren omdat hij daarvoor net zelf binnen was gekomen om het punt voor de snelste raceronde te pakken: een zet die hem achteraf gezien de overwinning heeft gekost." Achter Verstappen kwam Charles Leclerc als derde over de meet, een welkome opsteker voor het zo ploeterende Ferrari. "Een vertrouwensboost in deze periode waarin het op technisch vlak moeizaam gaat. Dat werd ook weer bevestigd door de tiende plaats van Sebastian Vettel, die alleen maar in de punten kon eindigen doordat Carlos Sainz eveneens werd geveld door bandenproblemen."

Bild: Hamilton wint op driewieler, Vettel worstelt en komt nog niet boven

Bild pakt na afloop van de Britse Grand Prix uit met twee aansprekende koppen. Om te beginnen 'Crash-Russe schlägt nach Kamera' om de harde crash en vooral de merkwaardige reactie van Daniil Kvyat samen te vatten. En natuurlijk mag ook 'Dreirad-Sieg für Hamilton' niet ontbreken om aan te geven dat de wereldkampioen zelfs met een zwaar gehavende bolide kon winnen. "Na 86 overwinningen op vier banden presteerde Hamilton gisteren het schier onmogelijke door zege nummer 87 op drie wielen te behalen."

"In plaats van te stoppen of op te geven, bleek Hamilton vastberaden om de laatste twee à drie kilometers gas te blijven geven. Dankzij de grote voorsprong op Max Verstappen wist hij zijn kreupele Mercedes nog net voor de aanstormende Nederlander over de streep te drukken." Waar de voorsprong op Verstappen dankzij een extra pitstop zo groot was, kan men volgens Bild beter zwijgen over het gat ten opzichte van Vettel. "Bij Vettel lukt dit seizoen helemaal niks. Na meerdere technische problemen tijdens de vrije trainingen ging het in de race ook voor geen meter voor de viervoudig wereldkampioen. Vettel werd slechts tiende."

Sky Sports: Verstappen loopt 'één van de meest onverwachte' F1-zeges mis

In Groot-Brittannië vanzelfsprekend niets dan lof voor de man die voor de zevende maal won op Silverstone, een absoluut record. "Ik ben eigenlijk nog het meest verbaasd dat je hier zo snel kunt rijden met een kapotte band", toont voormalig teamgenoot Jenson Button respect voor de slotronde van Hamilton. "Dit laat vooral zien hoe ongelooflijk koel hij is", voegt collega-analist Anthony Davidson toe. "Je rijdt aan de leiding van je thuisrace, het rubber laat je in de steek, Max zit achter je te pushen en in zo'n geval gaat Hamilton halverwege Copse nog doodleuk wat instellingen op z'n stuur aanpassen."

Blijft overeind dat het zonder die extra stop voor Verstappen heel anders had kunnen aflopen. "Als ze hem niet hadden binnengehaald, dan had Verstappen - die maar vijf seconden tekort kwam - waarschijnlijk één van de meest verrassende F1-overwinningen gepakt." Doordat Red Bull uit voorzorg een andere afweging heeft gemaakt, is Hamilton in Northamptonshire weer een stap dichter bij twee andere records gekomen: de zeven wereldtitels van Schumi en diens recordaantal overwinningen in F1. "Met zijn zevende zege op Silverstone is Hamilton nog maar vier overwinningen verwijderd van het eeuwige record van Michael Schumacher: 91 zeges."

L'Equipe: Moeten Pirelli bedanken voor het broodnodige spektakel

We sluiten ons rondje zoals gewoonlijk af met de rapportcijfers uit Frankrijk. Het mag geen verrassing heten dat L'Equipe Hamilton beloont met de hoogste beoordeling, een 9.5. "Onaantastbaar", zo noemt de sportkrant Hamilton die in de slotfase trouwens nog wel geluk bij een ongeluk had met de timing van zijn lekke band. Waar Bottas een hele ronde moest afleggen, had Hamilton de haven al in zicht, zo zag ook de Franse journalist van dienst. "Het leek wel alsof de F1-goden hem naar zijn zevende wereldtitel wilden loodsen. Dat lijkt na vier wedstrijden al te te zijn gelukt, met dertig punten voorsprong op Bottas. Tot zover de spanning in F1."

Waar het hoge cijfer van Hamilton best te billijken valt, is het veel opvallender dat L'Equipe ook een hoog rapportcijfer uitdeelt aan Pirelli. De Italiaanse bandenleverancier krijgt een 9. "Maar dat moeten we vooral als een soort dankbetuiging zien. Als dank voor het feit dat ze de vierde race van het wereldkampioenschap geen dodelijk saaie optocht hebben laten worden, hetgeen eerst wel zo leek. Daar heeft dit rapportcijfer meer te maken dan met hun daadwerkelijke prestaties op Silverstone." Die waren met drie lekke banden namelijk niet om over naar huis te schrijven. "En dan te bedenken dat het Italiaanse merk aankomend weekend voor nog zachtere banden heeft gekozen. Het rubber zal daardoor nog kwetsbaarder zijn..."