Gazzetta: Hamilton kon zich de comeback van Verstappen niet voorstellen

"Hamilton tovert in de regen en pakt zijn honderdste overwinning", opent de grootste sportkrant van Italië. De eerlijkheid gebiedt echter te zeggen dat de race niet zozeer is beslist door een sterk staaltje regen rijden als wel door de tactische keuzes die eraan voorafgingen. "In de laatste ronden bleek het onmogelijk om nog fatsoenlijk op droogweerbanden te rijden. Hamilton ging naar binnen voor intermediates, terwijl Norris buiten bleef op zijn slicks. De McLaren-coureur verzette zich uit alle macht, maar ging meerdere keren van de baan en kon aan de meet niet profiteren van zijn gok. Hamilton profiteerde juist wel van zijn ervaring en het bandenmanagement, waarmee hij nog eerder zijn eigen kwaliteiten bevestigde dan die van de auto. Hij toonde eveneens mentale veerkracht na een slecht verlopen kwalificatie."

Het is ruimschoots voldoende gebleken voor zijn honderdste triomf in de koningsklasse, maar niet voor de door Mercedes gehoopte slag in het wereldkampioenschap. "Lewis kon zich niet voorstellen dan Verstappen vanaf de laatste startplek nog een comeback zou maken die hem naar de tweede plaats op het podium zou brengen. Sochi is daardoor niet van beslissend belang gebleken in de titelstrijd, het gat is nog maar twee punten." In het kielzog van de Nederlander krijgt ook Ferrari-coureur Carlos Sainz veel lof voor zijn bewogen race richting P3. De conclusie kan er na een hectische zondagmiddag echter maar eentje zijn: "Sochi blijft een Mercedes-circuit, maar de dag die Hamilton zijn honderdste zege heeft opgeleverd, heeft de weg naar een achtste wereldtitel nog niet geëffend. Het blijft ongemeen spannend."

Bild: Verstappen sensationeel in 'Regen-Krimi', Hamilton wint pokerspel

Het Duitse Bild spreekt van een 'wilden Regen-Krimi' op het doorgaans saaie Sochi Autodrom. "Hamilton kwam bovendrijven in de regen. Lange tijd leek Lando Norris op weg naar de zege, maar toen het begon te regenen, kwam Hamilton eerder naar binnen. Norris speculeerde dat het bij lichte regen zou blijven, maar twee ronden voor het einde zag hij zijn plannetje helemaal in duigen vallen", vat de journalist van dienst de slotfase samen. Oftewel: "Norris was zo verschrikkelijk dicht bij zijn droom, maar dat ene buitje is een enorme streep door de rekening gebleken."

"De Russische GP is daarmee uitgedraaid op een bandenpoker en daarin had Mercedes gewoonweg de betere kaarten." Toch is Hamilton volgens Bild nog altijd niet dé man van de middag gebleken aan de Zwarte Zee. "Max Verstappen wist namelijk op sensationele wijze naar de tweede stek te rijden. De Nederlander moest door een motorische gridstraf als allerlaatste vertrekken, maar kon overtuigend door het veld snijden. Een absolute topprestatie", zo oordeelt men in de grootste krant van Duitsland. "Hamilton heeft weliswaar een stap gezet richting een nieuwe WK-kroon, maar met nog zeven races voor de boeg bedraagt het verschil met de Red Bull-man slechts twee punten."

Sky Sports F1: Hamilton pakt epische zege, maar Verstappen grootste winnaar

In Groot-Brittannië natuurlijk veel aandacht voor de 'eigen' coureurs, met het contrast tussen een lach en een traan. Of zoals Sky Sports dat samenvat: "Hamilton wins epic race ahead of Max as Norris suffers rain heartbreak." Alle elementen zijn daarmee aangestipt, te beginnen met de nieuwe mijlpaal van Hamilton. "Wat een race en wat een manier voor Lewis Hamilton om zijn honderdste zege te pakken. Na een dramatische en extreem natte finale wist hij zijn honderdste triomf bij te schrijven, al was deze race eigenlijk voorbestemd voor een andere en veel jongere Brit, die zo dicht bij zijn eerste F1-zege was." Zoals bekend hebben de late regendruppels hem de kop gekost. "Norris koos ervoor om buiten te blijven die beslissing is desastreus gebleken. Hamilton wilde ook buiten blijven, maar is overruled door Mercedes."

Het maakte de zevenvoudig wereldkampioen tot winnaar van de dag, al wil Sky Sports dat nog wel iets nuanceren. "Hamilton claimde de zege, al was Verstappen waarschijnlijk de grootste winnaar van de dag. De Nederlander leek als zevende te eindigen voordat de regen kwam en nadat zijn opmars uit de openingsfase tot stilstand was gekomen. Maar door de banden eerder te wisselen dan vele anderen, wist hij op te schuiven naar P2." In tegenstelling tot bij het team van Mercedes maakte Verstappen die call voor intermediates zelf. "Het eindresultaat betekent dat Verstappen zijn leiding in het WK kwijt is - daar hield Red Bull op voorhand toch al rekening mee - maar Hamilton heeft slechts een marge van twee punten kunnen opbouwen."

L'Equipe: Onverwacht resultaat Verstappen zal als winnaar voelen

We sluiten traditiegetrouw af met de rapportcijfers van L'Equipe. Het hoogste rapportcijfer is ditmaal weggelegd voor Hamilton. De regerend wereldkampioen scoort een 9.5 op de schaal van 10, hetgeen hoog is als je de mislukte kwalificatie in ogenschouw neemt. “Het was zeker niet de meest succesvolle race uit zijn carrière maar hij heeft hiermee wel een mythische mijlpaal bereikt: de barrière van honderd overwinningen is doorbroken. Met tien ronden te gaan zat hij op de uitlaat van de oranje bolide [Norris, red.] en leek niet in staat om op pure snelheid te winnen. Vervolgens kwam de regen en was hij slimmer dan zijn jongere landgenoot.”

De Brit heroverde daarmee de leiding in het WK, maar de morele winnaar van de dag luisterde naar de naam Max Verstappen. De Red Bull-coureur kreeg een 9 van de Franse redactie: “Hij wilde de schade beperken maar hij deed het nog beter dan tijdens zijn fantastische optreden in Sochi in 2018 (van 19 naar 5). Hij baande zich rustig een weg naar voren. Net op het moment dat het leek dat de zevende plaats het hoogst haalbare was, kwam de regen als zijn redding. Als een van de eerste rijders op intermediates, finishte hij de race direct achter zijn titelrivaal. Een onverwacht resultaat dat als een overwinning zal voelen.”

