Norris kapot na dramatische slotfase: “Beslissing samen genomen”

Het Formule 1-weekend op het Sochi Autodrom leek een droomweekend te worden voor Lando Norris. Op zaterdag pakte hij zijn eerste pole-position in de koningsklasse en op zondag reed hij lang aan de leiding. Bij de start kwam Carlos Sainz hem even voorbij, maar in de dertiende ronde sloeg de Brit toe bij zijn voormalig teamgenoot. Na zijn pitstop voor harde banden leek Norris zich goed te kunnen verdedigen ten opzichte van de jagende Lewis Hamilton, tot het acht ronden voor het einde begon te regenen.

Het regende echter niet overal op het circuit en dat maakte de bandenkeuze lastig, zeker toen de regen vier ronden voor het einde leek te stoppen. Norris koos ervoor om buiten te blijven en dat bleek uiteindelijk de verkeerde keuze. Na een spin en het verliezen van de eerste twee posities kwam hij met twee ronden te gaan alsnog naar binnen, waarna er niet meer in zat dan de zevende positie. De zege ging uiteindelijk naar Hamilton, die vier ronden voor het einde wel naar de pits kwam.

"Het was mijn keuze"

Vanzelfsprekend was Norris na afloop van de race emotioneel. Wel stak hij tegenover Sky Sports F1 de hand deels in eigen boezem door te stellen dat hij degene was die buiten wilde blijven. “Ontevreden. In zekere zin ben ik kapot, maar we besloten om buiten te blijven. We staan natuurlijk achter die call, het bleek uiteindelijk de verkeerde maar het team en ik hebben samen een beslissing genomen”, vertelde Norris. “Eigenlijk dachten zij meer dat ik moest stoppen en besloot ik om buiten te blijven. Het was dus mijn keuze, ik dacht dat dit het juiste was.”

McLaren-teambaas Andreas Seidl ziet de verkeerd uitgepakte beslissing om niet te stoppen als "onderdeel van het spel en het leerproces. Niet alleen voor hem, maar voor het team. Ik denk namelijk dat er altijd een kans is om hem vanaf de pitmuur te overrulen met de informatie die wij kregen. Maar uiteindelijk hebben we samen besloten buiten te blijven", geeft de Duitser aan dat ook het team niet vrijuit is gegaan. Tegelijkertijd constateerde hij ook dat er bij Mercedes een vergelijkbare discussie was. "Hij had bovendien de kans om te reageren op wat wij deden door het tegenovergestelde te doen. Die kans hadden wij niet. Wij wilden voor de zege gaan, daarom besloten we om buiten te blijven."

Voor Hamilton gold ook dat hij in eerste instantie niet naar de pits wilde komen, maar zijn team overtuigde hem door duidelijk te maken dat het nog harder ging regenen. Norris kreeg echter een ander bericht van McLaren. “Voor mijn gevoel heb ik er alles aan gedaan, zelfs toen het tegen het einde lastig werd. Ik maakte wat foutjes, maar hield Lewis achter me en begon ietwat weg te lopen. In de ronden voordat Lewis naar de pits kwam was het perfect voor de banden waarop ik reed en ik kreeg te horen dat de regen hetzelfde zou blijven. Als dat zo was geweest, dan was buiten blijven de juiste beslissing. Maar het werd duidelijk veel natter dan we als team verwachtten en dat zat ons uiteindelijk dwars.”

Vertrouwen blijft groot bij Norris

Desalniettemin kan Norris wederom terugkijken op een sterk weekend. Op een beloning in de vorm van een overwinning moet hij voorlopig dus nog even wachten, maar wel verstevigde hij zijn vierde plek in het klassement. Bovendien liet hij met het rijden van de snelste ronde zien dat hij absoluut de snelheid had om te kunnen winnen. “Natuurlijk [geeft dat vertrouwen]”, concludeert Norris dan ook, hoewel hij stelt dat er niet echt veel verandert. “Ik denk dat ik hiervoor al het vertrouwen had dat ik het zou kunnen doen. Dat denk ik al een tijdje, dus er is niet veel veranderd. Het is alleen een beetje hartverscheurend.”