Internationale media over Verstappen en Ferrari in GP Stiermarken

Gazzetta: Ferrari opnieuw in kwaad daglicht na misser Leclerc

We beginnen onze terugblik in Italië en kunnen daarbij niet om Ferrari heen. Waar Mattia Binotto zondagochtend liet weten dat de kwalificatie 'Ferrari-onwaardig was', had de Gazzetta dello Sport de messen ook al geslepen. Nog voor de start van de race sprak men van 'een Ferrari-shock: er is snel behoefte aan een reactie van Ferrari'. Die reactie zou tijdens race ook wel volgen, maar niet op de gewenste manier. "Drama voor Ferrari. Leclerc ramt Vettel, beide K.O.", luidt het vervolg. Waar de roze sportkrant vorige week nog met een lofzang op de Monegask kwam, is de toon nu een stuk harder. "Dit heeft alle inspanningen van het team gedwarsboomd en en het meest historische en beroemde F1-team in kwaad daglicht gesteld."

Met de verwijzing naar de 'inspanningen van het team' duidt de Gazzetta vanzelfsprekend op de upgrades die Ferrari vervroegd introduceerde. Net zoals de Scuderia had ook Red Bull enkele dingen aangepast na de mislukte ouverture, al bleef ook daar een gewenste machtsgreep uit. "Er was niets aan de Mercedes-dominantie te doen voor Max Verstappen, al probeerde hij zijn rivalen nog wel onder druk te zetten. Maar het verschil tussen Mercedes en Red Bull bestaat nog steeds. Het werd onderstreept toen de Nederlander in de slotfase werd gepasseerd door Valtteri Bottas." De Fin werd daarmee tweede, op respectabele afstand van zijn teamgenoot. "Hamilton was erg gretig om revanche te nemen. Hij domineerde de GP van Stiermarken, nadat hij daar op zaterdag al een voorschot op had genomen met een fantastische pole in de regen."

Bild: Slechtste Ferrari van deze eeuw, vervelende afscheidstournee Vettel

Bij Bild is er eveneens veel aandacht voor het echec van Ferrari. Ook daar werden voor de start al harde woorden opgetekend. Zo pakte de Duitse krant op zaterdagmiddag uit met de woorden: "Dit is de slechtste Ferrari sinds de eeuwwisseling." Na het doven van de lichten zou het alleen maar erger worden. "Een crash tijdens de tweede race in Spielberg, veroorzaakt door Leclerc, stortte de Scuderia op zondag nog dieper in een crisis." Over de schuldvraag bestaat geen enkele twijfel. "Na een ondoordachte manoeuvre van Leclerc in bocht drie moest de coureur uit de deelstaat Hessen [Vettel] zijn toch al kreupele Ferrari in de pits parkeren."

Dit alles maakt dat Vettel na twee krachtmetingen slechts één schamel puntje op de teller heeft staan. "Zijn afscheidstournee bij Ferrari wordt op deze manier een zware beproeving", concludeert de journalist van dienst. Over de wedstrijd van Verstappen kan men verder kort zijn. Ja hij heeft het maximale eruit gehaald, maar nee Red Bull kan nog steeds niet vechten met Mercedes. "Mercedes vierde door de dominante Hamilton en daarachter Bottas weer een dik verdiende één-twee. Verstappen kon het podium in zijn Red Bull enkel completeren."

Sky Sports: Hamilton nadert Schumi-record, Mercedes te snel voor Verstappen

Bij de Britse collega's van Sky Sports begint men daarentegen met de Hamilton-triomf en een record dat de Mercedes-rijder dit jaar nog kan pakken: "Hamilton is met deze dominante zege nog maar zes races verwijderd van Schumachers aantal zeges. Na het veroveren van pole-position in de regen liet Hamilton op zondag een nieuwe masterclass zien - ditmaal in droge omstandigheden." Met die masterclass gaf hij de voltallige concurrentie het nakijken, Verstappen incluis. "Mercedes bleek simpelweg te sterk voor Verstappen", zo luidt de conclusie van Sky. "Verstappen reed sterk en verdedigde zich dapper, maar Red Bull heeft de snelheid van Mercedes gewoon niet."

Ferrari heeft die snelheid al helemaal niet en moest er juist snel bij zijn om intern gedonder te voorkomen. "De echte controverse was weer eens bij Ferrari te vinden. Al gehinderd door een langzamere auto aan het begin van dit seizoen, schoot men zichzelf nog verder in de voet." Het brengt het merk uit Maranello en vooral teambaas Mattia Binotto verder in de malaise. "Met de vervroegd geïntroduceerde upgrades worstelde Ferrari dit weekend nog steeds, getuige de tiende en veertiende startplaatsen. Maar ze hadden op z'n minst mogen verwachten de race uit te rijden, om zo waardevolle data voor de nieuwe onderdelen te verzamelen. Maar die race was na een halve ronde eigenlijk al voorbij."

L'Equipe: Ferrari zwaar onvoldoende, Red Bull geeft zelf op 'eigen Ring' toe

We eindigen ons rondje langs de velden weer in Frankrijk, bij de grootste sportkrant van dat land. L'Equipe deelt na iedere Grand Prix cijfers uit en het mag geen verrassing heten dat Ferrari aan de verkeerde kant van die rubriek staat. De Scuderia krijgt een 3 op de schaal van twintig, hetgeen gelijkstaat aan het rapportcijfer 1,5. "Nadat het team al een slechte eerste GP achter de rug had, was Ferrari ditmaal na drie bochten klaar. Leclerc dacht zijn teamgenoot aan de binnenkant te kunnen inhalen, maar was veel te optimistisch." Het kost de Scuderia naast punten zoals gezegd ook kostbare data over de upgrades. Al verwacht L'Equipe daar sowieso bijzonder weinig van. "We weten hierdoor nog steeds niet of het Italiaanse team vooruitgang heeft geboekt of niet, al zijn we voor de tifosi bang dat dit niet het geval is."

Red Bull komt met het rapportcijfer 7 nog goed weg. Al ziet de redacteur van dienst wel dat de formatie nog altijd niet het gewenste niveau haalt. "Het is voor het Oostenrijkse team zelfs moeilijk gebleken om thuis, op een circuit waar men toch veel succes heeft gevierd, weerstand te bieden aan Mercedes. Deze zondag werden de Red Bull-rijders, net zoals vorige week, verslagen. Verstappen heeft trouwens wel zijn best gedaan om de zwarte auto's zoveel mogelijk uit te dagen, nadat hij tijdens de kwalificatie ook al goed had gepresteerd. Maar Hamilton en Bottas hebben uiteindelijk toch nog een streepje voor."