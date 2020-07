Hamilton slaat terug: “Geweldige stap voorwaarts na vorige week”

Lewis Hamilton startte de tweede race van 2020 van pole-position en eigenlijk kwam zijn koppositie geen moment in gevaar. Max Verstappen bleek niet snel genoeg om hem bij te kunnen benen en toen de Nederlander werd gepasseerd door Valtteri Bottas, hoefde de Brit eigenlijk niet meer achterom te kijken. “Wat is het een vreemd jaar, maar het is geweldig om hier weer te racen en dat te mogen doen met deze snelheid. Het team leverde strategisch fantastisch werk, en toen was het aan mij om geen rare dingen te doen, van de kerbs te blijven en naar de finish te rijden”, vatte Hamilton zijn race samen.

Na zijn tijdstraf in de Oostenrijkse GP, waardoor hij werd teruggeworpen tot P4, is het Hamiltons eerste zege van 2020 en de eerste sinds de Grand Prix van Abu Dhabi van 2019, inmiddels ruim zeven maanden geleden. “Ik ben zo dankbaar dat ik weer op de eerste plek sta”, zei Hamilton. “Het voelt zo lang geleden sinds de laatste race van vorig jaar, om dit weekend terug te slaan na een moeilijk eerste weekend vorige week is een geweldige stap voorwaarts.”

Teamgenoot Bottas vertrekt intussen als leider van het kampioenschap naar Hongarije. Hij heeft een voorsprong van zes punten op Hamilton, maar wist tijdens de tweede race op de Red Bull Ring geen vuist te maken ten opzichte van de Brit. De schuld daarvoor legt Bottas bij de kwalificatie. “Ik denk dat Lewis de race echt kon controleren en er gebeurde niet zoveel als vorig weekend. Maar van mijn zijde, startend op P4, denk ik dat vandaag schadebeperking was. Ik scoorde toch goed, ik leid het kampioenschap nog steeds, dus zo slecht is het niet. Gisteren was niet ideaal, dus daarom kon ik vandaag niet de 25 punten pakken.”

Om uiteindelijk op de tweede plek te komen moest Bottas in de slotfase voorbij aan Verstappen. “Het was een goede strijd met hem”, blikte de Mercedes-coureur terug op het mooie duel. “Ik denk dat we behoorlijk wat sneller waren aan het einde, omdat wij de eerste stint langer hadden gemaakt. Close racen is altijd leuk.” Samenvattend is Bottas tevreden met de resultaten die hij meeneemt richting de Hungaroring. “Ik had nog blijer kunnen zijn, maar het zijn geen slechte eerste races geweest. Dus ik kijk uit naar volgende week.”