Binotto: Aanrijding is pijnlijk na bitter weekend

Leclerc dook op de Red Bull Ring in de derde bocht in een gat dat er niet was en tikte uitgerekend Ferrari-teamgenoot Vettel aan. De Duitser moest de garage in met een afgebroken achtervleugel. Ook Leclerc liep terminale schade op aan de vloer, zodat de Scuderia al snel de garagedeuren kon sluiten. Het was de zoveelste klap voor het Italiaanse team, dat door een gebrek aan snelheid in de middenmoot moest starten en via Leclerc enkel met veel geluk een tweede plaats afdwong in de seizoensopener van vorige week.

Leclerc nam meteen de schuld op zich voor de aanrijding met zijn teamgenoot. Ik heb het gewoon slecht gedaan vandaag, ik heb mijn team in de steek gelaten”, reageerde Leclerc eerlijk bij het Britse Sky Sports. "Je verontschuldigen volstaat niet op dit soort momenten, ik ben gewoon ontgoocheld in mezelf. Dit hadden we als team echt niet nodig. Alle inspanningen van het team kunnen de prullenbak in.

Een zichtbaar getergde teambaas Binotto wilde Leclerc niet verder de schuld geven en wil nu vooral vooruitkijken. "Ik denk niet dat er veel te vertellen valt, dit is pijnlijk", vertelde Binotto aan RTL. "Het doet pijn wanneer beide wagens na twee ronden al uitvallen", Dit is de slechtst mogelijk uitkomst na dit moeilijke weekend. De verantwoordelijkheid was in dit incident heel duidelijk, maar we moeten nu vooruitkijken en zo snel mogelijk vooruitgang maken."

"Iemand de schuld geven, daar gaat het nu niet om", vulde hij bij Sky Sports aan. "We moeten nu samenwerken en verenigd blijven. We hebben thuis in Maranello de juiste mensen om ons zo snel mogelijk te verbeteren.

Ferrari sprokkelde in de twee Oostenrijkse races slechts 19 punten, een kwart van het aantal dat Mercedes wist mee te graaien. Daarmee is de Scuderia pas vijfde in de stand na Mercedes, McLaren, Red Bull én Racing Point.

Door het dramatische vormpeil probeerde Ferrari enkele van de geplande updates voor volgende week in Hongarije al een week vroeger in te zetten, maar door de natte kwalificatie op zaterdag en de vroege dubbele DNF op zondag heeft het team maar weinig data kunnen verzamelen.