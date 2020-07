Internationale media over F1-spektakel en Red Bull-sof in Oostenrijk

Gazzetta: Podium Leclerc een wonder, Verstappen K.O.

We beginnen onze terugblik zoals gebruikelijk in Italië, daar waar men alsnog een onverwacht podium van Charles Leclerc kon bejubelen. "Wie had dit gedacht? Zelfs Mattia Binotto had absoluut niet kunnen dromen dat Leclerc aan het eind van deze eerste race op het podium zou staan." De Monegask kwam bovendrijven in de genoemde chaos, al betekent dat niet dat alle problemen verholpen zijn bij de Scuderia. "Met de SF1000 leek Ferrari behoorlijk in de problemen te zitten, maar één ding is wederom duidelijk geworden: Leclerc is de man waar Ferrari op zat te wachten." De roze krant vergelijkt zijn optreden in Oostenrijk zelfs met 'meraviglie', met 'wonderen' dus.

Een wonder zat er voor Red Bull allerminst in of de dubbele uitvalbeurt moet in negatieve zin als zodanig worden getypeerd. De Gazzetta gebruikt daar liever de woorden 'Verstappen K.O.' voor. "De RB16 van Verstappen werd al vroeg tot zwijgen gebracht, waarna de Nederlander wanhopig op allerlei knoppen drukte om zijn auto weer aan de praat te krijgen. Max moest echter terug naar de pits en zich noodgedwongen terugtrekken uit de race. De gevaarlijkste rivaal van Mercedes was daarmee verdwenen." In een later stadium kregen de zwartgemaakte Zilverpijlen overigens nog wel weerstand van die andere Red Bull. "Albon viel op de rode band aan bij Hamilton, die ook nog eens voorbij werd gereden maar in dezelfde bocht de Red Bull nog raakte. Een straf van vijf seconden volgde, al was dit op het randje tussen een fout [van Hamilton] en een gewoon race-incident."

Bild: Geister-Krach-Knall-Rennen bij terugkeer van F1

De Duitse collega's weten zoals gebruikelijk wel raad met een spektakelstuk in de koningsklasse. Bild pakt dan ook uit met de kop 'Das Geister-Krach-Knall-Rennen', waarin het ontbreken van fans en het spektakel op de baan fraai worden verenigd. "Na een pauze van maar liefst 217 dagen keerde de Formule 1 terug met een spektakel van de buitencategorie." In dat spektakelstuk haalden slechts elf auto's de eindstreep, onder meer de bolide van Verstappen sneuvelde vroegtijdig. "Verstappen wist de tweede plaats na de start te behouden, maar niet voor lang. In de elfde ronde reed de Nederlander ineens langzaam. In de pitbox probeerde zijn Red Bull-crew het nog wel te redden, maar tevergeefs: de race bleek voorbij voor Verstappen die niet veel later uitstapte."

Voor zijn teamgenoot zou de ouverture in het Alpenland zoals gezegd niet veel beter eindigen. "Een nieuwe herstart in ronde zestig. Albon zat met vers rubber meteen aan de staart van Hamilton en viel de Brit buitenom aan, waarna de twee elkaar raakten. De Britse Thai viel meteen ver terug, terwijl Hamilton nog wel tweede bleef. De wedstrijdleiding gaf de wereldkampioen daarna echter een tijdstraf van vijf seconden voor het veroorzaken van die aanvaring." Mede daardoor werd de slotfase spannender dan vooraf gedacht, het kan allemaal op de goedkeuring van Bild rekenen. "De koningsklasse is absoluut terug, zo mag het in de rest van dit seizoen wel doorgaan."

Sky Sports F1: Sublieme slotronde Norris, F1 back with a bang

Dan naar Engeland, waar het eerste F1-podium van Lando Norris alle aandacht krijgt. "Een jubelende Norris greep in de 22ste race van zijn F1-carrière een eerste podiumfinish. Het paste helemaal bij deze prachtige seizoensopener, waarin onder meer een tijdstraf voor Lewis Hamilton onverwachte kansen bood aan alle coureurs achter hem." Norris greep die kans dus met beide handen aan, vooral dankzij een geweldige slotronde - waarvan op sociale media een fraaie versie met real-time boordradio's te vinden is. Het goede resultaat paste volgens Sky Sports ook bij de gestage wederopbouw van de voormalige grootmacht uit Woking. "Na vijf jaren zonder ook maar één podiumfinish heeft McLaren nu al twee podia in drie races te pakken."

Naast het podium van Norris hebben de Britse collega's zich sowieso kostelijk vermaakt. "F1 is back: and back with a bang." Voor Red Bull gold dat laatste zoals bekend louter in negatief opzicht. "Het was een bewogen terugkeer van de racerij waarbij maar liefst negen auto's de finish niet haalden - waaronder de onfortuinlijke Albon en diens teamgenoot Verstappen, die tweede lag voordat zijn Red Bull de geest gaf met een elektronisch probleem." De typering 'onfortuinlijk' duidt bij Albon op het contact met wereldkampioen Hamilton. "Het is de tweede keer in drie races dat Hamilton schuldig wordt bevonden voor contact met Albon." Sky-analist Jenson Button vat de boel treffend samen. "Met alle straffen waren dit zeker niet de beste dagen van Lewis, al gaat het uiteindelijk nog maar om één weekend. Ik ken hem nog wel van de tijd als teamgenoot en weet zeker dat hij na dit weekend ijzersterk terugslaat."

L'Equipe: Mooi duel met Verstappen bleef uit, maar genoeg spektakel

We eindigen ons rondje langs de velden in Frankrijk, met de grootste sportkrant van het land. In L'Equipe ook niet dan lof voor de seizoensopener, het spektakel begon volgens de journalist van dienst zelfs al voor het doven van de lichten. "Nog voor de start van dit eerste evenement werd de boel volledig op z'n kop gezet. Red Bull protesteerde tegen het besluit van de wedstrijdleiding om Lewis Hamilton niet te bestraffen voor het negeren van gele vlaggen. Na het bestuderen van nieuwe beelden werd de Brit alsnog drie plaatsen achteruit gezet. De wereldkampioen kwam zodoende op de vijfde plaats terecht, Verstappen nam zijn tweede startplaats over naast de Fin Bottas. Een mooi duel lonkte..."

"Maar helaas de Nederlander werd gedwongen om al na twaalf ronden op te geven met een mechanisch probleem, terwijl hij op dat moment tweede lag achter Bottas. Daarna zag het er even naar uit dat het een makkelijke één-twee zou worden voor Mercedes, maar gelukkig kwam de race geleidelijk tot leven - op weg naar een bijzonder fraaie slotfase." Door dat beklijvende slot en door het uitblijven van COVID-19-besmettingen is de terugkeer van F1 na de 'coronabreak' een succes gebleken, aldus L'Equipe. Met de sport en alle fans als voornaamste winnaars. "We kunnen niet wachten om alle hoofdrolspelers volgende week zondag weer op hetzelfde podium in actie te zien, maar dan voor de GP van Stiermarken."