Leclerc: Verrassende tweede plaats ‘voelt als een overwinning’

Ferrari had grote moeite om het tempo te volgen in de vrije trainingen en de kwalificatie. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel wist Q3 niet te bereiken, terwijl Charles Leclerc in dat laatste kwalificatiedeel niet verder kwam dan de zevende tijd. Hij hield zijn hoofd echter koel op de zondag, de dag dat de punten verdeeld werden op de Red Bull Ring.Leclerc werd geholpen door de vele incidenten op het circuit en ging in de slotfase voorbij aan Lando Norris en Sergio Perez naar de derde positie. Dat werd uiteindelijk de tweede plek na de tijdstraf van Lewis Hamilton.

Dat resultaat kwam als een verrassing voor Leclerc. “Ik ben extreem blij, het voelt vandaag als een overwinning”, vertelde hij na afloop van de race. “Het is een verrassing, maar wel een goede. Ik denk eerlijk gezegd dat we vandaag alles perfect hebben gedaan om als tweede te eindigen. We hadden natuurlijk een beetje geluk met de straf van Lewis en dat er hier en daar wat crashes waren. Het doel was om iedere kans te grijpen die we hadden, hoewel ik denk dat wij niet de snelheid hadden om te eindigen waar we zijn geëindigd. Ik ben extreem tevreden met P2, maar er is nog veel werk te doen. We zitten nog ver weg en we staan niet waar we willen staan, maar alles is mogelijk. Dus we moeten mentaal sterk blijven, met het hele team als team werken en dan weet ik vrij zeker dat het goed komt, maar daar is tijd voor nodig.”

De gehele race zat Leclerc op de limiet van de auto en hij pushte zo hard mogelijk. Hij beoordeelt de Oostenrijkse GP als een van zijn beste races in de Formule 1. “Ik wilde heel agressief zijn, want na iedere safety car had ik moeite van bocht 1 tot bocht 3. Ik wist dat er daar geen kans voor mij was. Maar ik wist dat mijn kans zou komen als iemand een foutje zou maken. Lando vertraagde iets in gevecht met Sergio en ik ging ervoor, en de andere actie met Sergio was behoorlijk lastig, maar ik genoot ervan. Ik zou dit beoordelen als een van mijn beste races sinds ik in de F1 debuteerde, want ik maakte geen fouten.”

Met medewerking van Adam Cooper