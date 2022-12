De indrukwekkende loopbaan van nieuwbakken Ferrari-teambaas Frederic Vasseur

Frederic Vasseur stapt vanaf 2023 over naar Ferrari. De overstap is waarschijnlijk een jongensdroom die in vervulling gaat. De weg van de Fransman naar de Scuderia is een die sterk doet denken aan die van een coureur. Als jonge vent had Vasseur al een passie voor autoracen. Deze werd verder gevoed in de kartsport en bracht hem uiteindelijk naar de Formule 1. Zijn eerste kennismaking met de sport was met de toerwagens. "Door een vriend van mijn ouders begon ik de autosport te volgen", herinnert Vasseur zich nog. "Mijn eerste F1-herinnering komt uit 1979. Ik was toentertijd tien jaar oud. Jacques Laffite streed met Alan Jones en Jody Scheckter om de wereldtitel." Natuurlijk stapte Vasseur zelf ook in de karts, maar vele jaren later moest hij toch iets toegeven. "Het duurde even voordat ik besefte dat als ik succes in de autosport wilde hebben, dit mij als coureur niet zou lukken."

Met een wens om iets in de autosport te doen in het achterhoofd, kiest Vasseur voor de universitaire opleiding luchtvaartkunde en techniek. Hij wordt hierbij ondersteund door Vincent Gaillardot, de man die Vasseur uiteindelijk weer ontmoet bij Renault Sport en nu het Formule E-team van Nissan leidt. Ten tijde van zijn studie kreeg Vasseur ook de kans om in de Formule Renault aan de slag te gaan als race engineer bij de renstal van ASM, met Didier Panissier als teambaas. Zo begon de nieuwbakken Ferrari-chef op de circuits aan een Orion te werken. "Ik studeerde én werkte", vervolgt Vasseur. "Deze twee dingen waren niet eenvoudig te combineren, maar Didier en ik waren enthousiast. Twee jaar lang sliepen we in een vrachtwagen van het team. Dat was allemaal geen probleem."

Vasseur alleen verder

Na enkele jaren kreeg Panissier interesse in de rallysport, dit in het kielzog van het succes van de Dakar Rally. Vasseur besloot alleen verder te gaan en werd de enige eigenaar van ASM. Sebastien Phillipe, ex-wereldkampioen karten en nu teamhoofd van ART, voegde zich als rijder bij het team. Met hem kwamen de eerste overwinningen in de Franse Formule 3-klasse. Het werd het begin van een opmars. In 1998 scoorde ASM met David Saelens de eerste Franse F3-titel en ook de zege in de Zandvoort Masters.

Een belangrijke stap zette Vasseur eind 2002. Mercedes debuteerde als motorleverancier in de Duitse F3-klasse, maar de resultaten van het Mucke-team lieten te wensen over. Dat kampioenschap werd in 2003 samengevoegd met de Franse serie en de Formule 3 Euro Series was geboren. De timing van de toetreding van Vasseur was perfect. ASM kreeg Mercedes-motoren en Bruno Spengler en Alexandre Premat als coureurs. Die heren hadden een jonge Toto Wolff als manager. De ontmoeting tussen Vasseur en de Oostenrijker was het begin van een mooie vriendschap.

Frederic Vasseur met Alexandre Premat, Nico Rosberg en Nicolas Todt na het winnen van de GP2-titel. Foto: Brendon Thorne

Succes met ART en Nicolas Todt

Na een jaar wennen schoot ASM met een titel voor Jamie Green in 2004 raak. Dat jaar werd een belangrijke voor Vasseur, want een lang gekoesterde wens ging in vervulling: de sprong naar een hogere categorie. Samen met Nicolas Todt, de zoon van voormalig FIA-president en Ferrari-teambaas Jean Todt, richtte Vasseur in 2005 het GP2-team van ART Grand Prix op. Nicolas was op dat moment manager van toenmalig Formule 1-coureur Felipe Massa en wilde dit project gebruiken voor het scouten van talent. Premat en Nico Rosberg stapten als coureurs in bij ART en met succes. Laatstgenoemde werd GP2-kampioen en ook bij de teams greep ART Grand Prix de titel.

Voor het Formule 3-seizoen 2005 kreeg Vasseur het voor elkaar om Lewis Hamilton bij het team van ASM te krijgen. 2004 was geen goed jaar voor Hamilton, ook lag hij in de clinch met Ron Dennis en Martin Whitmarsh. Hamilton werd zelfs een paar maanden uitgesloten van het opleidingsprogramma van McLaren. Dankzij de tussenkomst van Vasseur, en de uitgeoefende druk op Whitmarsh, werd de breuk tussen McLaren en Hamilton gelijmd. Het F3-seizoen van Hamilton zou uiteindelijk een groot succes worden. De Brit won vijftien van de twintig wedstrijden. De hoogste tijd voor Hamilton om het GP2-stoeltje van Rosberg over te nemen. De GP2-titel van 2006 bracht Hamilton in 2007 naar F1.

Door al het succes van ART werd dat team een waar alle jonge coureurs naartoe wilden. Het werd een springplank in de carrière van veel jonge gasten. Vasseur ziet bij ART een twintigtal rijders voorbij komen die het uiteindelijk tot F1 schoppen. Een indrukwekkende lijst: Nico Hülkenberg, Sebastien Buemi, Lucas di Grassi, Sebastian Vettel, Kamui Kobayashi, Romain Grosjean, Pastor Maldonado, Paul di Resta, Jules Bianchi, Sergey Sirotkin, Stoffel Vandoorne, Charles Leclerc, George Russell, Valtteri Bottas, Alexander Rossi, Esteban Ocon, Alexander Albon en Nyck de Vries. Veel van deze coureurs zijn of waren verbonden aan F1-teams. Hierdoor bouwde Vasseur een belangrijk netwerk op.

Frederic Vasseur als Renault-teambaas in gesprek met onder andere George Russell. Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

De eerste Formule 1-klus

In 2010 overwoog het duo Vasseur en Todt met ART over te stappen naar de koningsklasse, waarbij ze een deel van het vertrekkende Toyota zouden overnemen en Renault-motoren wilden gebruiken. Na veel besprekingen werd de overstap echter te zwaar geschat. "De beste beslissing van mijn leven", riep Vasseur daar later over. Eind 2013 richtte hij Spark Racing Technology op, een bedrijf dat het contract voor de bouw van Formule E-wagens in de wacht sleepte. Het zorgde voor een nauwe samenwerking met chassisbouwer Dallara, een die vandaag de dag nog steeds loopt.

Begin 2016 diende zich een kans aan voor Vasseur om in de Formule 1 te beginnen. Renault bood de Fransman een rol als race director aan en zo begon diens avontuur in de klasse. Zes maanden later werd Vasseur, als onderdeel van een herstructurering aan de Renault-top, gepromoveerd naar een rol als teambaas ten faveure van Cyril Abiteboul. Hij werkte in Enstone en spendeerde de avonden vaak bij Mercedes-teambaas Wolff in Oxford.

De samenwerking tussen Vasseur en Renault leek solide, maar een paar weken voor het seizoen 2017 kwam verrassend nieuws naar buiten. "De reden voor mijn ontslag heeft te maken met een andere visie over het managen van het team", legt Vasseur uit. "Het was de juiste beslissing om te vertrekken. Als er in F1 verschillende visies ontstaan, dan vertraagt dat het werk van het team." Vasseur keerde voor enkele maanden terug naar ART en Spark, waarna medio 2017 zijn terugkeer naar de Formule 1 werd aangekondigd.

Charles Leclerc en Frederic Vasseur in 2018. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Sauber en Alfa Romeo

Sauber bood hem een functie aan als teambaas en CEO van Sauber Motorsport, een rol die Vasseur accepteerde. Een van de eerste keuzes die hij maakte was afscheid nemen van Honda. Dat merk zou in 2018 de motoren leveren, maar Vasseur besloot te verlengen met Ferrari. "We hadden niet de mogelijkheid om zelf een versnellingsbak te ontwerpen en te bouwen", zei Vasseur daar later over. "McLaren, de renstal die op dat moment gebruikmaakte van een Honda-versnellingsbak, had geen goede relatie met de Japanse fabrikant. Bovendien wilden we geen motor voor ons alleen. Het was dan niet mogelijk om ons te vergelijken met een ander team en dus ook lastiger om ons niveau te beoordelen."

De verlenging tussen Sauber en Ferrari maakte de weg vrij voor de komst van een geldschieter. Alfa Romeo greep de gelegenheid aan om zich als titelsponsor aan de renstal te verbinden. Daarnaast liet Sauber (Alfa Romeo) in 2018 toenmalig Formule 2-kampioen Charles Leclerc debuteren. De impact was positief. Nadat het team in 2017 slechts vijf punten verzamelde, werd dit in 2018 opgekrikt naar 48 stuks. Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi deden hier in 2019 nog een schepje bovenop met 57 punten. De renstal werd dat jaar achtste in het kampioenschap, iets dat het in 2020 herhaalde, maar dit keer slechts met 8 punten. In 2021 viel Alfa Romeo verder terug naar de negende plek in het constructeurskampioenschap. Dankzij een goede start in 2022 klom het Zwitserse team met 55 punten terug naar P6, met onder meer 49 punten door nieuwkomer Valtteri Bottas.

De weinige vrije tijd van Vasseur brengt hij door met zijn gezin (hij is al meer dan twintig jaar getrouwd en heeft vier kinderen) en in de bergen, een andere passie. Zijn loopbaan lijkt wel op een klim. Vanaf 2023 staat hij voor zijn laatste piek, wellicht niet de meest uitdagende, maar wel eentje waarbij veel ogen op hem gericht zullen zijn.

Frédéric Vasseur, de nieuwe Ferrari-teambaas. Foto: Ferrari