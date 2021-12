Horner zou strengere straffen in Abu Dhabi niet toejuichen

Abu Dhabi is dit weekeinde het decor voor de ontknoping van een spannend en intens Formule 1-seizoen. Titelkandidaten Max Verstappen en Lewis Hamilton, die allebei evenveel WK-punten hebben, zijn dit jaar al drie keer tegen elkaar gereden. Het voedt de gedachte dat de titelstrijd wordt beslist met een nieuwe botsing. Wedstrijdleider Michael Masi benadrukte daarom eerder deze week dat volgens de International Sporting Code van de FIA puntenaftrek een mogelijkheid is in het geval van extreem onsportief gedrag.

Christian Horner, de teambaas van Red Bull Racing, zou het verkeerd vinden als de stewards hun aanpak voor dit weekend veranderen. “Er is geen verschil tussen deze race en de voorgaande 21. Misschien hadden ze na Silverstone om de tafel moeten gaan”, aldus Horner, refererend aan het samenkomen van Hamilton en Verstappen in de Britse GP, waarvoor eerstgenoemde een tijdstraf van tien seconden kreeg en vervolgens toch de race won.

“Ik denk dat het de verwachting is dat voor alle Grands Prix dezelfde regels gelden. Je kan niet zomaar van het ene op het andere moment de regels veranderen”, vervolgt Horner. “Onze coureurs zijn zich heel bewust van wat de regels zijn. Ik weet zeker dat de FIA ze op dezelfde manier zal toepassen als in de voorgaande races.”

Mercedes-teambaas Toto Wolff vond de reminder van Masi over puntenaftrek wel prettig. “Met alle controverse die we in de afgelopen races hebben gehad, met verschillende percepties vanuit verschillende kampen, is het heel goed dat Michael en de FIA naar buiten zijn gekomen met een reminder voor waar de International Sporting Code voor staat", vertelt Wolff. "Het is een goed afschrikmiddel om het gevecht netjes te houden en dat niet alleen de uitslag maar ook de racestandaarden uitmaken voor het kampioenschap."

