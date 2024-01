De terugkeer van het jaarabonnement bij Viaplay is opvallend te noemen, want in september van het afgelopen jaar besloot het bedrijf juist om de jaarabonnementen te schrappen. De abonnementen die op dat moment nog doorliepen, zouden na afloop automatisch worden omgezet in een maandelijks lidmaatschap. Inmiddels heeft Viaplay echter besloten om het jaarabonnement te laten terugkeren. De teruggekeerde abonnementsvorm, die niet tussentijds op te zeggen is, kost 12,79 euro per maand. Over een heel jaar gezien betaal je daardoor 153,48 euro, waarmee je goedkoper uit bent dan met het maandelijks opzegbare abonnement. Dat kost nog altijd 15,99 euro per maand, oftewel 191,88 euro op jaarbasis. Ook is het nieuwe jaarabonnement per jaar zo'n 14 euro goedkoper dan het oude jaarabonnement.

Met het opnieuw aanbieden van jaarabonnementen lijkt Viaplay er duidelijk in te geloven dat het in ieder geval het komende jaar nog actief blijft op de Nederlandse markt. Daar hebben enige tijd de nodige vraagtekens achter gestaan, doordat de Scandinavische streamingdienst financieel in zwaar weer verkeert. Mede daardoor is Viaplay al vertrokken uit Groot-Brittannië, terwijl er ook plannen zijn om te vertrekken uit de Baltische Staten en Polen. De publicatie van de financiële cijfers van het derde kwartaal van 2023 werd eind vorig jaar zelfs meermaals uitgesteld. De aanleiding daarvoor bleek uiteindelijk het veiligstellen van een kapitaalinjectie van het Franse Canal+ en de Tsjechische investeringsgroep PPF. Deze partijen hebben hierdoor allebei 29 procent van de aandelen in de Viaplay Group in handen gekregen.

Viaplay is sinds 2022 de zendgemachtigde van de Formule 1 in Nederland. In dat jaar breidde het concern haar activiteiten ook uit naar de Nederlandse markt. Het contract van Viaplay voor de uitzendrechten van de koningsklasse van de autosport loopt eind 2024 af en dus moet er op korte termijn geboden worden op de rechten voor de periode die in 2025 begint. Ondanks de moeizame financiële situatie heeft de streamingdienst goede hoop dat het de uitzendrechten opnieuw veilig kan stellen, zo stelde de nieuwe Viaplay Nederland-CEO Roger Lodewick onlangs. Wel lijkt het bedrijf in het biedingsproces te moeten afrekenen met andere partijen als Ziggo Sport en mogelijk ook Talpa.