Viaplay stelt presentatie kwartaalcijfers uit

De Viaplay Group verkeert al geruime tijd in zwaar weer. Daarom werd uitgekeken naar de nieuwe kwartaalcijfers. Deze presentatie is nu uitgesteld. In een statement maakte de streamingdienst bekend dat er gesprekken gaande zijn met de huidige aandeelhouders en investeerders over een herstructurering van het bedrijf. Ook wordt er gesproken over de mogelijke verkoop van ‘niet-kernactiviteiten’. Wanneer de cijfers alsnog bekend worden gemaakt is niet bekend. Dit vindt uiterlijk op woensdag 29 november plaats, zo liet men weten.

Het rommelt al langer op het Scandinavische hoofdkantoor van Viaplay. In juli werd al bekend dat de streamingdienst uit enkele landen gaat vertrekken, maar wel in Nederland actief zou blijven. Bij de presentatie van de cijfers van Q2 werd een nieuwe strategie gepresenteerd, waarbij de focus zou liggen op Scandinavië, Nederland en Viaplay Select. Dit alles om de torenhoge kosten te drukken en de toekomst veilig te stellen.

In 2022 leed de streamingdienst een verlies van meer dan zes miljoen euro. Inmiddels is het personeelsbestand met meer dan 30 procent teruggebracht, is een aantal eigen producties van films en series stilgelegd en is er opnieuw onderhandeld met een aantal distributiepartners. In Nederland is het abonnementsgeld verhoogd en is er enkel nog een maandelijks abonnement af te sluiten, de jaaroptie is komen te vervallen.