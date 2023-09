Viaplay is sinds het Formule 1-seizoen 2022 de enige uitzendgerechtigde van de koningsklasse van de autosport in Nederland. Wel zijn er nog via Ziggo Sport en de NOS samenvattingen te zien, al biedt Viaplay - naast F1 TV Pro - de enige mogelijkheid om de sessies allemaal live te volgen. Een abonnement op de streamingdienst, waar naast de F1 ook nog de Premier League, Bundesliga en films en series te vinden zijn, kost 15,99 euro per maand. F1 TV Pro is daarmee een goedkoper alternatief, aangezien daar een maandabonnement 7,99 euro kost.

Vanaf 2024 hoeven abonnees van Viaplay geen keuze meer te maken tussen die twee streamingdiensten, aangezien de Formule 1 en de Viaplay Group een strategische samenwerking zijn aangegaan in Nederland. Daardoor krijgen Viaplay-abonnees vanaf 2024 toegang tot F1 TV Pro - iets wat eerder al gebeurde toen Ziggo Sport de uitzendrechten van de Formule 1 in handen had. In een verklaring laat de F1 weten dat F1 TV Pro wel nog als stand-alone beschikbaar blijft in Nederland, waardoor de F1-fan nog altijd de keuze heeft tussen de twee streamingdiensten. Via F1 TV Pro zijn alle sessies live te volgen met commentaar uit verschillende landen. Kijkers kunnen bovendien schakelen tussen onder meer alle onboardbeelden, de live track map en het pitlane-kanaal.

Volgens Viaplay-ambassadeur Max Verstappen is deze strategische samenwerking goed nieuws. "Het is ontzettend leuk om met Viaplay samen te werken en ik ben trots op de unieke content die we samen leveren aan fans in Nederland en de rest van de wereld", zegt de Red Bull-coureur die hard op weg is naar zijn derde Formule 1-titel. "Het is geweldig nieuws dat Viaplay en F1 TV Pro nu samenwerken en het Nederlandse publiek elk raceweekend nog dichter bij de actie brengen."

Jørgen Madsen Lindemann, de CEO van de Viaplay Group spreekt van een 'unieke samenwerking'. "We creëren een uitstekend sportstreamingproduct dat fans in heel Nederland gewoon niet mogen missen", zegt Lindemann. "Max Verstappen in de Formule 1, Cody Gakpo, Virgil van Dijk en Erik ten Hag in de Premier League, drievoudig PDC-wereldkampioen Michael van Gerwen en nog veel meer: Viaplay biedt de grootste Nederlandse sportpersoonlijkheden - week in, week uit. De toevoeging van dit unieke partnerschap met F1 TV Pro betekent nog meer opties, meeslepende race-ervaringen en inzichten voor onze abonnees en plaatst ons in pole-position voor de toekomst."