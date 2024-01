Viaplay voorlopig gered na flinke investering van Canal+ en PPF

Dat Viaplay in een financieel benarde situatie zat, bleek al uit de kwartaalcijfers van Q3 2023. Met het uitstellen van die kwartaalcijfers met een maand werd al gevreesd voor rode cijfers bij de Viaplay Group, wat ook het geval bleek. Viaplay boekte een verlies van 693 miljoen Zweedse kronen, zo'n 60 miljoen euro. Voor de Scandinavische mediagroep was het reden genoeg om zich de komende tijd uit meerdere landen terug te trekken, waaronder de Baltische Staten, Polen en Groot-Brittannië. In Nederland zal Viaplay - de rechtenhouder van de Formule 1 - wel gewoon blijven bestaan, net als in Scandinavië.

Toch gaat het dus niet goed met de verkoop van abonnementen van de streamingdienst, waardoor financiële steun vereist was. Viaplay heeft die steun nu gevonden in het Franse Canal+ en de Tsjechische investeringsgroep PPF. Bij een buitengewone algemene vergadering van de Viaplay Group is er door de aandeelhouders groen licht gegeven voor de investering, waardoor Canal+ en PPF het mediabedrijf kunnen voorzien van een kapitaalinjectie van 229 miljoen Zweedse kronen, omgerekend zo'n 20 miljoen euro. In ruil daarvoor krijgen zij wel een groot deel van de aandelen in handen: 29 procent voor beide partijen.

Met de komst van Canal+ als geldschieter gaan er ook meteen geruchten dat de Franse mediagigant aast op de Formule 1-rechten. Het reddingsplan moet Viaplay in ieder geval een boost geven in die strijd om miljoenen euro's, aangezien het contract met de Formule 1 dit jaar afloopt en andere geïnteresseerde partijen kunnen meedingen naar het bemachtigen van de F1-uitzendrechten in Nederland. Deze investering van 20 miljoen euro lijkt dan echter verre van genoeg om serieus mee te dingen, aangezien Viaplay naar verluidt zo'n 30 miljoen euro per jaar betaalde voor de Formule 1-rechten.