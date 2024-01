Viaplay wil F1-rechten behouden: "Overtuigd dat we goede kans maken"

Viaplay debuteerde begin 2022 in de Nederlandse markt en kwam meteen binnen met de uitzendrechten voor de Formule 1. De streamingdienst bleek de hoogste bieder en nam zodoende de rechten over van Ziggo Sport, dat tussen 2013 en 2021 de zendgemachtigde was. Makkelijk heeft Viaplay het echter niet gehad sinds de entree in Nederland. Zo was er aanvankelijk veel kritiek op de F1-uitzendingen en het commentaar, waarna er de afgelopen maanden diverse verhalen naar buiten kwamen over financiële problemen bij het bedrijf. Het leidde er uiteindelijk zelfs toe dat woensdag bekend werd gemaakt dat Canal+ en een Tsjechische bedrijf mede-eigenaar worden van het platform.

Dat gebeurt in de aanloop naar een belangrijk jaar voor Viaplay in Nederland, want het contract met de Formule 1 loopt eind 2024 af. In de komende maanden moet duidelijk worden welke partij de uitzendrechten vanaf 2025 in handen krijgt, maar als het aan Viaplay ligt veranderen de rechten niet van eigenaar. "De onderhandelingen over de uitzendrechten F1 vanaf 2025 worden internationaal door Peter Nørrelund en zijn team gedaan. Ik ben ervan overtuigd dat wij een goede kans maken onze rechten te behouden", zegt Roger Lodewick, de nieuwe CEO van Viaplay in Nederland, bij De Telegraaf. "Overigens krijgt onze trouwe F1-abonnee ook dit komend seizoen een mooi extraatje. We werken nog nauwer samen met de Formule 1 en kunnen nu ook gratis F1 TV Pro aanbieden. Met die combinatie van onze verslaggeving en die samenwerking zit je nog dichter op de actie."

De komst van Lodewick als topman voor de Nederlandse tak van Viaplay geeft aan dat er meer ruimte komt om een eigen koers te varen binnen de Viaplay Group. De nieuwe CEO constateerde ook dat het de streamingdienst vooralsnog ontbrak aan een voor Nederland herkenbaar gezicht, iets wat hij na zijn aanstelling hoopt te veranderen. Met de verkoop van de uitzendrechten van de Formule 1 belooft ook een cruciaal moment te worden voor Viaplay, maar Lodewick wil niet spreken van een rampscenario als de rechten toch bij een andere partij belanden. "Aan dat soort bespiegelingen doe ik niet. We hebben Engels en Duits voetbal, darts, hockey is de derde sport van Nederland. We zijn blij met ons hele pakket en gaan de kijker veel moois bieden."