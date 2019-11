Lammers over Honda: “Zulke resultaten boek je niet als je stopt”

Nu de regels voor het Formule 1-seizoen 2021 zo goed als rond zijn, is het wachten op de grote merken die zich committeren aan de ingeslagen weg. Vooralsnog blijft het op dat vlak vrij stil. Er gaan geruchten dat Mercedes eind volgend jaar de stekker uit het F1-project trekt terwijl ook Honda nog geen uitsluitsel gegeven heeft. De verwachting is dat er in Abu Dhabi meer duidelijkheid komt. Voormalig Formule 1-coureur en sportief directeur van de Grand Prix van Nederland Jan Lammers kan zich na het succes in de GP van Brazilië niet voorstellen dat Honda vertrekt.

De toekomst van Honda in de Formule 1

Volgens de geruchten uit Interlagos wordt tijdens de seizoensfinale een langer verblijf van Honda aangekondigd. Dat is ook de verwachting van Lammers, zo zei hij in gesprek met Motorsport.com: “Ik denk dat dit soort resultaten niet behaald worden door een team of fabrikant dat op het punt staat afscheid te nemen, dat kan ik me niet voorstellen. Dit bereik je alleen maar door aandacht, ontwikkeling en investering. Als je dit soort progressie boekt op technisch vlak dan zegt dat echt wel wat. Ik kan me niet voorstellen dat ze iets anders aankondigen dan een langer verblijf in de Formule 1.”

Autosport in de mooiste vorm

De ervaren coureur genoot volop van de spectaculaire race op Interlagos, die voor Honda en Max Verstappen zo succesvol verliep: “Dit was in alle opzichten topkwaliteit autoracen. Dit was gewoon autosport in de mooiste vorm. De gevechten overal in het veld, de duels tussen Verstappen en Hamilton, dat was allemaal prima en mooi racen. Zelfs de confrontatie tussen Vettel en Leclerc: als je als team zo’n klap meemaakt - meer mentaal dan fysiek natuurlijk - maar er zo geciviliseerd mee omgegaan wordt, dat is gewoon klasse. Datzelfde geldt voor Hamilton. Hij maakte geen misbruik van het feit dat hij zesvoudig wereldkampioen was en trok zelf het boetekleed aan. Heel sportief. En dan natuurlijk een prachtig resultaat voor de Nederlandse fans. Het kon niet beter voor de Formule 1.”

Met name de slotfase van de race was voor de Nederlandse fan veelbelovend. Max Verstappen voerde het veld aan, gevolgd door Red Bull-teamgenoot Alexander Albon. Ook op de derde plaats reed een coureur met een Honda-motor. Op de vraag of de Nederlandse fan zich nu al kan opmaken voor een geweldig 2020, antwoordde Lammers filosofisch: “In de sport is visualisatie heel belangrijk. Dat doen veel atleten voorafgaand aan een belangrijk moment: schaatsers visualiseren hun race, motorcrossers hoe het starthek openklapt, voetballers een penalty. Laat de autosportfan zich ook vast inbeelden hoe Verstappen volgend jaar in Zandvoort als eerste over de streep komt en twee of drie races voor het einde al kampioen is. Niemand weet natuurlijk wat er in 2020 gaat gebeuren, niemand heeft een glazen bol. Het is wel leuk om er alvast over te fantaseren en het in te beelden. Dan zien we volgend jaar wel wat er echt gaat gebeuren.”

Incident Vettel en Leclerc “onbenullig”

Waar Red Bull Racing en Honda na de Grand Prix groot feest konden vieren, was de stemming een paar pitboxen verderop een stuk somberder. Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Charles Leclerc gooiden de eigen ruiten in met een touché, waardoor beide mannen de finish niet haalden. Lammers wil niet met de beschuldigende vinger wijzen en vond het een ongelukkige samenloop van omstandigheden: “Het was vooral onbenullig. Ik vond de actie van Vettel logisch in zo’n situatie. Misschien had hij net wat anders kunnen handelen maar het feit dat Leclerc daar gewoon rechtdoor bleef rijden alsof hij twee betonnen armen had, snapte ik niet. Je zou zeggen dat je toch een beetje meebeweegt. Het verbaasde me dat Leclerc niet wat scherper anticipeerde. Buiten dat was het natuurlijk gewoon domme pech dat zo’n lichte touché zulke grote gevolgen had. Het zal in Italië wel weer een ‘big thing’ zijn maar het was wat mij betreft gewoon domme pech. Wat ik wel buitengewoon indrukwekkend vind is hoe Vettel weer is opgestaan en weerstand biedt tegen het jonge talent Leclerc.”