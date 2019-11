Marko: Honda beslist rond GP Abu Dhabi over toekomst in F1

Het is geen geheim dat Red Bull Racing na een vechtscheiding met Renault niet direct een plan B heeft. Aangezien Mercedes en Ferrari niet staan te springen om krachtbronnen te leveren aan een directe concurrent, is het energiedrankenmerk volledig overgeleverd aan Honda. Gezien de huidige samenwerking met het Japanse merk is dat geen straf, maar het gebrek aan alternatieven maakt de onderhandelingspositie wel precair. De huidige deal met Honda loopt immers eind 2020 af, waarna de toekomst nog volledig ongewis is.

Alhoewel Marko erkent dat men na de Oostenrijkse en Japanse Grand Prix al gesprekken heeft gevoerd met Honda, heeft de top van het Japanse merk nog geen knopen doorgehakt over een eventuele verlenging. "Honda heeft inderdaad nog geen besluit genomen", bevestigt Marko tegenover het Duitse Motorsport-Magazin.com. "Ik denk dat ze rond de race in Abu Dhabi [op 1 december] hun beslissing zullen nemen." Daarmee beslist Honda indirect ook over de toekomst van Red Bull Racing op het hoogste niveau. "Een motor is inderdaad wel handig om in een Formule 1-auto te hebben", vervolgt Marko met gevoel voor understatement.

Voor het besluit van Honda zijn twee factoren van doorslaggevend belang. Allereerst en bovenal het sportieve aspect, Honda wil niets anders dan winnen met Red Bull. Maar daarnaast is het financiële plaatje volgens Marko ook van invloed. Succes in de koningsklasse is leuk, maar niet ten koste van alles. "Maar goed: de nieuwe reglementen liggen inmiddels op tafel. Je kunt dus precies uitrekenen in hoeverre de ontwikkeling van motoren goedkoper gaat worden." Motorische kosten maken geen onderdeel uit van het budgetplafond, maar enkele beperkingen moeten het geheel wel goedkoper maken voor leveranciers. "Zo wordt de toegestane tijd op de testbank danig ingeperkt en komen er ook beperkingen voor bepaalde onderdelen van de motoren", legt Marko uit.

Als Honda besluit om door te gaan, dan doet men dat naar alle waarschijnlijkheid wel met beide Red Bull-teams. Dit omdat een combi-deal zowel financieel als sportief (meer data) voordelen met zich meebrengt voor beide partijen. Toro Rosso, dat volgend jaar overigens door het leven gaat als AlphaTauri, zal bij een eventuele verlenging dus weer inbegrepen worden.

