Honda: Maatregelen genomen na problemen in GP Oostenrijk

Beide Red Bull Racing-coureurs vielen tijdens de seizoensouverture uit met technische problemen. Max Verstappen kampte na iets meer dan tien ronden met een elektrisch probleem, dat hem dwong op te geven. In de slotfase van de race overkwam Alexander Albon hetzelfde, hoewel dat elektrische probleem van een andere aard was dan bij zijn teamgenoot. Dat maakte Honda na de eerste GP van 2020 al duidelijk, en tegelijkertijd moest de Japanse motorfabrikant aan de slag om een oplossing voor de problemen te vinden.

Op het oog waren de oplossingen gevonden, want afgelopen zondag kwamen de Red Bulls als derde en vierde over de finish. Na afloop van de tweede wedstrijd op de Red Bull Ring verklaarde Tanabe dat zijn team inderdaad maatregelen kon nemen om herhaling van de problemen te voorkomen. “Na de moeilijkheden die we een week geleden ervaarden met de Red Bull-auto’s waren we in staat om maatregelen te nemen om de verschillende problemen tegen te gaan”, zei hij. Daarnaast werkte Honda ook aan het ‘verbeteren van de prestaties’.

Het gevolg was dat alle vier auto’s met Honda-aandrijving de finish bereikten tijdens de GP van Stiermarken. Verstappen pakte de eerste podiumplaats van 2020 door derde te worden, tot tevredenheid van Tanabe en Honda. “We zijn blij dat Max in staat was om het eerste podium van zijn seizoen en die van het team te pakken.” Albon kwam als vierde over de meet, terwijl Daniil Kvyat tiende werd en daarmee de beste AlphaTauri-coureur was.

Aankomend weekend wordt het eerste blok races afgesloten met de Hongaarse Grand Prix en op papier lijkt dat voor Red Bull Racing een kans om echt de strijd aan te gaan met Mercedes. Het is vaak warm op de Hungaroring en ook dit weekend lijkt de temperatuur, zeker op zondag, richting de 30 graden Celsius te gaan. Honda bereidt zich daar dan ook op voor, aldus Tanabe. “De voorspelling [voor de Hungaroring] houdt rekening met heel warm weer, dus onderdeel van onze voorbereiding is dan ook dat we nauwlettend kijken naar de koeling.”