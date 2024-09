Hoe brengt de Formule 1 de 'nazomerstop' door?

Na de Formule 1 Grand Prix van Singapore duurt het even voordat de volgende race op het programma staat. Vier weken na de race in de Aziatische stadstaat staat pas de GP van Amerika op het Circuit of the Americas op het programma. En dat terwijl de zomerstop net een maand geleden ten einde kwam.

Er zijn wel grote verschillen tussen de zomerstop en deze pauze. In de zomerstop mogen de teams bijvoorbeeld een periode niet aan de auto's werken, om zo het personeel genoeg rust te geven. Dat is nu niet het geval. Het werk in de fabrieken gaat continu door. Ook de coureurs zullen er alles aan doen om topfit te blijven, al zullen er genoeg vrije dagen tussen zitten.

De medewerkers in de fabrieken zitten dus niet stil. Max Verstappen hoopt dat ze bij Red Bull Racing nu de ruimte krijgt om updates te ontwikkelen. Het team begon vliegend aan 2024, maar is voorbijgestreefd door McLaren. "Nadat we in deze double-header niet zoveel konden doen, hoop ik dat we in twee of drie weken wat verbeteringen kunnen aanbrengen", vertelde de regerend wereldkampioen na de race in Singapore.

Dat is ook precies waar Valtteri Bottas op hoopt. Sauber en de Fin zijn nog puntloos en daar moet in de resterende zeven races verandering in komen. "Deze pauze gaat ons zeker helpen. Het hele team zal veel tijd in de fabriek doorbrengen. Ik ga veel in de simulator aan het werk en zal bij veel gesprekken met het management over de toekomst aanwezig zijn", vertelt de ervaren rijder. Mogelijk wordt er in die gesprekken ook een contractverlenging besproken, maar dat is niet iets waar Bottas zich in eerste instantie druk over maakt. "Het zijn belangrijke weken. Ik hoop vooral dat er tijdens de volgende race wat nieuws op de auto zit."

Rust, of niet?

Yuki Tsunoda hoopt wat meer tot rust te komen, want er staan nog zware weken voor de coureurs op het programma. "Er is wat tijd om uit te rusten en de batterijen op te laden voor de twee double-headers waar we het seizoen mee afronden", vertelde de Japanner. Franco Colapinto zegt juist dat deze weken voor hem van groot belang zijn. Hij wil kennis opdoen om zo het seizoen goed af te ronden: "Ik moet met het team aan het werk. Ik moet veel verschillende aspecten bespreken om zo veel te verbeteren. Bovendien is het goed dat er nu wat tijd is om wat updates te ontwikkelen voor de race."

Esteban Ocon voegt zich bij Tsunoda als het gaat om de rust, maar begrijpt ook de kritiek over het gat op de kalender. "We hebben een lange pauze voordat we mogen 'genieten' van de zware races aan het einde van het jaar, met twee triple-headers", verklaarde de Fransman in Singapore. "Er zullen altijd verschillende meningen hierover zijn, want sommigen hadden graag gezien dat we het seizoen hadden afgemaakt. Wij kunnen nu wel tenminste uitgerust bij de zware races als in Las Vegas aankomen. En we zijn dan ook meer gefocust."