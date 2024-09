Pérez steekt loftrompet over Colapinto na F1-race Singapore

Franco Colapinto heeft in zijn eerste drie Formule 1-races veel indruk gemaakt. Zo kwam de Williams-coureur in Singapore opnieuw goed voor de dag. Vooral de manier waarop de Argentijn door bocht 1 ging was gedurfd, en daarna hield hij ook nog eens ronden lang Sergio Pérez op. Uiteindelijk finishte de 21-jarige coureur net buiten de punten, op 1,6 seconde van de tiende plek van Pérez.

Na de race was Pérez lovend over de manier waarop Colapinto zich liet zien op het Marina Bay Street Circuit. "Hij heeft volgens mij een fantastische race gereden", begint de Mexicaan tegenover onder andere Motorsport.com. "Hij heeft niets verkeerd gedaan. Het was heel lastig om hem bij te houden en dat zorgde voor een lastige race. Het lukte ons om een undercut op hem te plaatsen, maar dat was de enige manier om langs hem te komen."

Colapinto is dankbaar voor de woorden van de Red Bull-coureur, vooral omdat de Argentijn vroeger fan was van Pérez. "Ik was enorm aan het pushen. Checo is een geweldige kerel en toen ik jong was keek ik naar hem in F1. Ik werd 's ochtends vroeg wakker in Argentinië en was fan van een Mexicaan, want dat was de coureur die het dichtste bij mij woonde. Toen ik klein was vond ik het geweldig om hem te steunen en nu is het nog mooier om tegen hem te racen", aldus de rijder uit Buenos Aires.

Smetje op zijn verder prima weekend is wel het mislopen van de punten. De elfde plaats zorgt voor weinig tevredenheid. "Het is jammer dat we na een prima race geen punten hebben", verklaart Colapinto. "Maar dit is wat het is. De race was best goed, maar we maakten een paar foutjes waardoor we niet in de punten eindigden. We moeten alles goed doen, maar vandaag [zondag] hebben we het niet perfect gedaan. Ik denk dat we daarom niet in de punten finishten."