Hoe Wolff naar het vloeken in de F1-persconferenties kijkt

Het grootste verhaal van afgelopen Formule 1-weekend is zonder twijfel de straf die Max Verstappen na de persconferentie op donderdag in Singapore kreeg. De Nederlander verklaarde dat zijn auto een week daarvoor in de kwalificatie in Baku fucked was, en dat leverde hem een taakstraf op. De precieze inhoud daarvan is nog niet bekend, maar de onrust na het opleggen van de straf is groot. Coureurs namen het voor hem op, net als veel teambazen. Ook Toto Wolff vindt het overdreven, al brengt hij wel wat nuance in het verhaal.

Wolff heeft zelf in 2023 in Las Vegas hetzelfde meegemaakt. De Oostenrijker gebruikte net als Ferrari-teambaas Frederic Vasseur grove taal in de persconferentie en zij moesten zich daarna melden bij de stewards. Het duo destijds een waarschuwing. "Ik moest vorig jaar in Vegas voor de stewards verschijnen, en ik moet zeggen dat ik het best een vermakelijke ervaring vond", vertelt Wolff tegenover onder andere Motorsport.com. "Fred en ik waren daar tegelijk en hij maakte zich iets meer zorgen. Ik zei tegen hem 'het voelt een beetje alsof ik voor het eerst naar de schooldirecteur moet. Ik beloof je dat dit onze laatste keer is'. Dat gezegd hebbende denk ik dat er wat voor te zeggen valt dat enorm schelden of veel ongepast taalgebruik over de radio niet nodig is. Zeker als het zo disrespectvol is dat het doorslaat, er kijken namelijk mensen mee."

Wolff wil echter duidelijk maken dat het woord dat Verstappen in de persconferentie volgens hem niet over de schreef gaat. "Het F-woord wordt tegenwoordig doorgaans gebruikt, maar het gaat dan in de context waarin men het gebruikt. We willen emoties zien, de rauwe emoties, en we begrijpen dat coureurs in extreme omstandigheden werken", vervolgt de Mercedes-teambaas. "Maar als we dat een beetje kunnen beperken is dat goed voor ons allemaal, maar ik zou een verbod op het F-woord niet doorvoeren. Er zijn veel, veel ergere woorden. Het gebruik van het F-woord in de persconferentie is dus niet zo erg, maar als we ons moeten aanpassen, dan moeten we ons aanpassen. Dat geldt ook voor ons als teambazen, wij zullen er dan ook naar moeten kijken."