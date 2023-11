Hoe AlphaTauri Ricciardo laat floreren waar McLaren dat niet kon

Twee seizoenen lang probeerden Daniel Ricciardo en McLaren dag en nacht om de Australiër comfortabel te laten voelen in de papayaoranje bolide. De wagens uit Woking waren vooral op lage snelheid lastig te besturen, iets wat het team ook in 2023 nog niet opgelost heeft. De coureurs moeten daardoor hun rem- en bochtenstijl meer aanpassen dan gewenst. Waar Lando Norris, en nu Oscar Piastri, in staat zijn om deze zwakke plekken heen te bewegen en podiums aaneen te rijgen op circuits die goed bij de huidige MCL60 passen, was Ricciardo nimmer in staat om de discrepanties tussen zijn eigen rijstijl en de benodigde stijl te verhelpen.

We spoelen even door naar het tweede deel van het seizoen 2023. AlphaTauri heeft Ricciardo na een half jaar aan de zijlijn een reddingsboei toegeworpen. Het kleine team uit Faenza merkt bij de comeback van de populaire rijder dezelfde dingen op als McLaren over de behoeften van de coureur uit Perth. “We zien dat hij de auto anders bestuurt dan andere rijders waarmee we hebben samengewerkt, waaronder Yuki”, legt head of trackside engineering Jonathan Eddolls uit. “De manier waarop hij de bochten aanvalt, de manier waarop hij remt. De rijstijl is anders.”

Waar Ricciardo bij McLaren nog harder zijn best ging doen om de achterstand op Norris te verkleinen - wat uiteindelijk contraproductief bleek en zijn zelfvertrouwen alleen maar meer aantastte - heeft hij nu een auto waarmee hij zijn natuurlijke rijstijl beter kan toepassen.

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

De polsblessure opgelopen in Zandvoort zorgde echter voor de nodige vertraging. In de vijf races dat Ricciardo afwezig was, introduceerde AlphaTauri een flinke reeks aan updates voor de AT04. Dat hield in dat hij in Austin terug naar de basis moest om weer op snelheid te komen met een auto die substantieel verschilde van de wagen waarmee hij zijn comeback maakte. Het sprintformat en de parc fermé-regels zorgden ervoor dat de Australiër het moest doen met een niet optimale afstelling.

“We hadden wat vraagtekens in Austin. Daarom zetten we hem terug op de afstelling van Yuki, want de auto was behoorlijk ontwikkeld door de vele aero-updates. De karakteristieken waren veranderd”, aldus Eddolls. “Vervolgens zat hij daaraan vast door parc fermé. Dat was de voornaamste frustratie van dat weekend. We wisten dat er meer snelheid in het pakket zat, maar dat we dat er niet uit hadden gehaald.”

In Mexico hadden Ricciardo en zijn engineers de luxe van drie vrije trainingen om de auto te finetunen. Dat leverde een doorbraak op in de afstelling, waardoor de Australiër zich als vierde kon kwalificeren, slechts een tiende achter Max Verstappen.

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

In de race kwam hij als zevende over de meet, kort achter de Mercedes van George Russell. Dat had een vijfde plaats kunnen zijn zonder de rode vlag halverwege de race. Daar stapten Russell en Norris over op de snellere mediums, die Ricciardo niet meer beschikbaar had. “Doordat dit een normaal weekend was, konden we het grootste deel van de vrijdag gebruiken om verschillende afstellingen te proberen. Zo zochten we hoe we meer uit de auto konden halen met zijn rijstijl”, legt Eddolls uit. “Het zijn geen enorme stappen, maar we zien verschillen in de manier waarop hij rijdt. En hij wint rondetijd in andere delen van de bocht. Daarom toont de auto andere zwakke plekken dan bij de manier waarop Yuki rijdt. Een van zijn grootste beperkingen is de voorkant, dus we hebben geprobeerd om dat te verbeteren.”

AlphaTauri profiteerde in Mexico van de updates aan de vloer en benutte de mechanische grip op het hooggelegen circuit optimaal. Hoewel het niet de verwachting is dat het team deze vorm doortrekt in de laatste races van het jaar, zijn de geleerde lessen uit Mexico-Stad zeer waardevol. “We moeten niet vergeten dat ook Yuki hier erg sterk was”, benadrukt Eddolls. “Hij moest in VT1 zijn auto afstaan aan Isack Hadjar. Tijdens de run op soft in VT2 was hij al op snelheid en evenaarde de tijd van Daniel bijna. Het is dus niet zo dat deze richting enkel voor Daniel gemaakt is.”

Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

De grootste vraag is natuurlijk waarom AlphaTauri een auto kan neerzetten die past bij Ricciardo, waar McLaren na twee jaar ploeteren daar niet in staat is geweest. Eddolls geeft zijn visie: “Ik kan natuurlijk niet voor McLaren spreken. Wij hebben misschien niet de downforce of efficiëntie van de topteams, maar er zijn ook geen fundamentele zwakke plekken. Het feit dat de auto elke ronde en elke bocht hetzelfde doet, heeft hem het vertrouwen gegeven om de auto de bocht in te gooien wetende dat hij keer op keer hetzelfde doet. Dat heeft hem het vertrouwen gegeven om de limiet meer op te zoeken dan bij McLaren het geval was.”