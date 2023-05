Wie zitten er in het F1-team rondom AlphaTauri-coureur Nyck de Vries?

Nyck de Vries zette de Formule 1 in 2022 ongetwijfeld definitief uit zijn hoofd. De Nederlander was als reservecoureur wel aan Mercedes verbonden, maar dat contract zou na dat raceseizoen aflopen. Het was de enige connectie die de Fries nog met F1 had en als die zou wegvallen, werd een kans in de top van de autosport wel heel lastig. In de afgelopen jaren bouwde De Vries wel een briljant C.V. op, met kampioenschappen in de Formule 2 en Formule E als hoogtepunten. Als Mercedes-reserve nam hij afgelopen F1-seizoen wel enkele vrije trainingen voor zijn rekening bij Mercedes zelf, Aston Martin en Williams. Tot zijn eigen verrassing kreeg hij in Monza de oproep om Alexander Albon te vervangen. Die kampte met een blindedarmontsteking. Zijn F1-debuut verliep perfect en op aanraden van Max Verstappen nam hij contact op met Red Bull-adviseur Helmut Marko. Na enkele gesprekken zette hij een handtekening onder een AlphaTauri-contract. Vanaf 2023 is Nyck de Vries Formule 1-coureur.

Helmut Marko

Functie: Red Bull-adviseur

Werkzaam voor Red Bull sinds: 1999

Red Bull-adviseur Helmut Marko. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Helmut Marko is een markant figuur in de F1-paddock. Als Red Bull-adviseur bepaalt hij wie bij Red Bull Racing en AlphaTauri rijden en trekt zich daarbij, gezien zijn aanpak, nergens iets van. Hij bood De Vries uiteindelijk een contract aan en is degene die bepaalt of de Nederlander ook na 2023 nog bij de renstal rijdt. De Oostenrijker zien we met name in de Red Bull-garage, maar zit ook geregeld om tafel met AlphaTauri-teambaas Franz Tost.

Franz Tost

Functie: Teambaas AlphaTauri

Werkzaam voor Scuderia Toro Rosso/AlphaTauri sinds: 2005

AlphaTauri-teambaas Franz Tost. Foto: FIA Pool

Franz Tost is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij de Italiaanse renstal. Uiteraard brengt de Oostenrijker verslag uit aan Marko, maar doet dat waarschijnlijk al jaren goed. Tost zit er namelijk sinds 2005 al bij de Red Bull-familie en maakte de start van het opleidingsteam in 2006 al vanaf het begin mee. Tost staat bekend als een rustig persoon, maar wel een met een duidelijke mening.

De AlphaTauri-chef begon zijn Formule 1-loopbaan in 2000 als Track Operations Manager voor BMW, dat in die periode motoren leverde aan Williams. Daarvoor was Tost actief in de Formule 3 en kwam hij zelf begin jaren tachtig uit in de Formule Ford en Formule 3. In 1983 kroonde hij zich tot kampioen in de eerstgenoemde klasse. Een gebrek aan talent zorgde ervoor dat hij aan de studie ging en later in een andere rol in F1 kwam te werken.

Pierre Hamelin

Functie: Race-engineer van Nyck de Vries

Werkzaam voor AlphaTauri sinds: 2014

Pierre Hamelin, AlphaTauri Foto: Red Bull Content Pool

Net als ieder andere coureur heeft ook Nyck de Vries een race-engineer. Tijdens de wedstrijd is Pierre Hamelin degene die via de boordradio communiceert met de man uit Uitwellingerga. Hamelin werkt al enige tijd bij de Italiaanse renstal, daarvoor zat hij bij Lotus. Voor de komst van De Vries werkte Hamelin samen met Pierre Gasly, die nu bij Alpine rijdt. Samen reden ze naar de zege in Italië 2020.

Carine Cridelich

Functie: Race Strategie Engineer

Werkzaam voor AlphaTauri sinds: 2017

Carine Cridelich, de race-engineer van De Vries bij AlphaTauri. Foto: Red Bull Content Pool

Carine Cridelich is een van de weinige vrouwen in de Formule 1, maar heeft bij AlphaTauri een wel heel belangrijke taak. Cridelich is namelijk verantwoordelijk voor de strategie van De Vries. Tijdens een GP-weekend doet ze dit in overleg met hoofd strateeg Charlie Constant. Hij zit echter niet aan de pitmuur, Cridelich wel. Na haar studie werkte ze bij verschillende bedrijven om in 2016 bij Williams te belanden op de aerodynamische afdeling. Daar was ze verantwoordelijk voor data en correlatie. Na zes maanden verkaste ze naar AlphaTauri, waar ze inmiddels al meer dan zes jaar werkt als strateeg.

Jody Egginton

Functie: Technisch directeur AlphaTauri

Werkzaam voor AlphaTauri sinds: 2014

Jody Egginton, AlphaTauri Foto: AlphaTauri

Jody Egginton heeft in de afgelopen jaren een schat aan ervaring opgebouwd in F1. Zijn eerste baan in de koningsklasse was als designer bij het Tyrrell-team in 1996. Daarna besloot hij de koningsklasse te verlaten, maar keerde in 2005 terug bij Midland F1 als race-engineer. Hij bracht vijf jaren door bij dat team dat Spyker en uiteindelijk Force India werd. Vervolgens ging hij aan de slag bij Caterham en werkte daar onder meer samen met Giedo van der Garde.

In 2014 kwam Egginton bij zijn huidige werkgever en werkte zich daar op tot technisch directeur. Als technisch directeur overziet Egginton de ontwikkeling van de Formule 1-auto. Hij stuurt een team van ontwerpers aan dat op zoek gaat naar de best mogelijke aerodynamische oplossingen. De Vries en Tsunoda voorzien de renstal van feedback waar het technische team weer mee aan de slag kan.

Marco Perrone

Functie: Sportief directeur AlphaTauri

Werkzaam voor AlphaTauri sinds: 2008

Marco Perrone, AlphaTauri Foto: Red Bull Content Pool

Marco Perrone is al heel wat jaren werkzaam bij het Italiaanse Formule 1-team. Hij kwam als engineer bij de formatie binnen, ging daarna met de strategie aan de slag en leidde het strategische team nog voor enkele jaren. Sinds 2022 is Perrone de nieuwe sportief directeur bij AlphaTauri. Op het circuit is hij degene die in contact staat met de FIA om het over beslissingen of andere zaken te hebben. Een sportief directeur is vaak onderdeel van het management van de renstal en beslist mee over belangrijke zaken binnen het team.

Jonathan Eddolls

Functie: Head of Trackside Engineering AlphaTauri

Werkzaam voor AlphaTauri sinds: 2017

Jonathan Eddolls, AlphaTauri Foto: Red Bull Content Pool

Jonathan Eddolls liep stage bij Williams en maakte in Grove dusdanig veel indruk dat ze hem graag wilden behouden. Hij switchte meerdere keren van afdeling, maar werd uiteindelijk data-engineer van Rubens Barrichello en vervulde eenzelfde rol voor Bruno Senna. Vanaf 2013 werd hij bij Williams gepromoveerd tot race-engineer van Valtteri Bottas. Eddolls maakte de overstap naar Toro Rosso en vond daar een nieuwe uitdaging als Head of Trackside Engineering. Dat is hij tot op de dag van vandaag nog steeds.

Pyry Salmela

Functie: Performance coach van Nyck de Vries

Werkzaam voor AlphaTauri sinds: 2021

Nyck de Vries en performance coach Pyry Salmela. Foto: Instagram Nyck de Vries

De Vries nam niet alleen de race-engineer van Gasly over, ook de performance coach werkte bij AlphaTauri voorheen met de Fransman. Samen met Pyry Salmela bereidt de Nederlander zich voor op een race en zorgt die ervoor dat de Fries in topconditie aan de start van een Grand Prix verschijnt. Het is tevens een van de personen binnen het team waar de 28-jarige coureur het meeste tijd mee doorbrengt. Eerder was Salmela werkzaam bij Red Bull Racing als coach van Daniil Kvyat.

Andrea Saveri

Functie: Persvoorlichter van Nyck de Vries

Werkzaam voor AlphaTauri sinds: 2023

Andrea Saveri, AlphaTauri Foto: Red Bull Content Pool

Tijdens een Grand Prix-weekend zit de agenda van Nyck de Vries overvol. Hij hopt van de ene naar de andere meeting, heeft PR-activiteiten met sponsoren en staat na afloop van elke dag de pers te woord. Andrea Saveri is - onder leiding van de ervaren hoofd communicatie Fabiana Valenti - degene die voor De Vries regelt dat hij op tijd bij interviews en andere activiteiten is. Daarnaast beschermt hij de Fries door tijdens interviews eventueel in te grijpen zodra de desbetreffende journalist zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Kortom: zijn persvoorlichter doet veel meer dan alleen maar een voice-recorder vasthouden bij mediamomenten.