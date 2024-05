Williams F1 erkent: "In gesprek met Adrian Newey"

Na het nieuws dat Adrian Newey de deur bij Red Bull Racing achter zich dicht heeft getrokken gonst het van de geruchten over zijn toekomst. Ferrari en Aston Martin Racing worden al langere tijd genoemd als een potentiële nieuwe werkgever, nu heeft ook Williams zich gemeld als geïnteresseerde. In een exclusief gesprek met Motorsport.com erkent teambaas James Vowles dat hij in gesprek is met Newey: "De gesprekken zijn nog in een vroeg stadium. Maar zijn we in gesprek? Ja."

Newey en Red Bull zijn met elkaar overeengekomen dat de ingenieur vanaf maart volgend jaar al ergens anders aan de slag kan. Dat maakt het voor veel teams nog interessanter om de Brit aan te trekken, want hij kan dan ook al zijn visie delen over het nieuwe technische reglement dat in 2026 ingaat. Vowles pakte nagenoeg direct nadat hij vernam dat Newey vrij zou komen de telefoon op om een lijntje uit te gooien. "Ik ken Adrian al een tijdje en ik heb vrijdag met hem gesproken. Ik weet ook vrij zeker dat ik binnenkort nog een keer met hem in gesprek ga", vertelt de teambaas. "Hij is een icoon van de sport, daar bestaat geen twijfel over."

Hereniging

Newey is geen onbekende bij de formatie uit Grove. In 1991 werd hij bij Williams aangesteld om het team samen met toenmalig technisch directeur Patrick Head naar de top te helpen. In die opdracht slaagde hij glansrijk. In 1992, 1993, 1996 en 1997 werd een auto van zijn hand namens de Britse renstal kampioen. "Sinds zijn vertrek bij ons heeft hij bij alle andere teams ook auto's gebouwd waarmee kampioenschappen werden behaald", vertelt Vowles, die daarmee doelt op de kampioensauto's bij McLaren en Red Bull. "Dat is niet toevallig, dat is simpelweg het effect dat hij op deze sport heeft. Het zou zonde zijn om niet met hem te praten."