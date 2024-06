Marko over vormdip Pérez: "Ik denk dat dit iets psychologisch is"

Het zijn roerige weken voor Sergio Pérez. De Mexicaan kende tijdens de vorige Formule 1 Grand Prix in Monaco een dramatisch weekend, maar daarna werd bekend dat hij de komende twee seizoenen bij Red Bull Racing mag blijven. Dat zou vertrouwen moeten geven, maar in Canada stelde de coureur in de kwalificatie opnieuw teleur. Hij kreeg het niet voor elkaar om uit Q1 te komen en moet de race zondag vanaf de zestiende plek beginnen.

Red Bull-adviseur Helmut Marko is niet blij met wat Pérez laat zien. De Oostenrijker vindt dat de coureur eens goed in de spiegel moet kijken. "Het is niet de auto, want dat zien we met Max. Ik denk dat het iets psychologisch is", aldus een duidelijke Marko tegenover onder andere Motorsport.com. "Het was close, maar wanneer de omstandigheden anders worden, dan komt hij in de moeilijkheden. Gezien het feit dat dit al de derde keer is [dat hij Q3 niet haalt], is dit pijnlijk."

De harde woorden van Marko stroken niet met de zienswijze van Pérez. De rijder was na de kwalificatie ook enorm teleurgesteld, maar wijst vooral naar problemen met de afstelling van de RB20 als reden van zijn slechte kwalificatie. Met name de achterkant van de auto deed niet wat hij wilde, plus het op temperatuur krijgen van de banden lukte niet. De man uit Guadalaraja is nog wel optimistisch over het kunnen behalen van punten in de race van zondag. "We moeten wat dingen begrijpen voor morgen. Als dat lukt, dan kunnen we punten scoren. Dat zou een goed resultaat zijn, zeker als we kijken van waar we beginnen", verklaarde Pérez.

Video: Pérez strandt in Q1 in Canada