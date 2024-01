De afgelopen jaren kon Red Bull rekenen op Honda-krachtbronnen, maar het Japanse merk trok zich in naam terug uit de Formule 1. Toch blijft het Japanse bedrijf wel tot en met 2025 de motoren leveren aan Red Bull en zusterteam AlphaTauri. Vanaf 2026 stapt Honda over naar Aston Martin terwijl Red Bull dan aan een nieuw project begint met de Powertrains-afdeling: in samenwerking met Ford zullen vanaf dat seizoen de motoren in Milton Keynes ontworpen en geproduceerd worden. Doordat er vanaf 2026 nieuwe motorregels geïntroduceerd worden, waarbij de MGU-H verdwijnt en het elektrische vermogen flink toeneemt, belooft het een zware opgave te worden voor Red Bull om direct competitieve motoren te leveren.

Red Bull-adviseur Helmut Marko stelt in gesprek met OE24 dat Red Bull Powertrains nog 'ver verwijderd' is van het inzetten van de krachtbron, maar: "Alles verloopt volgens plan en de prestatiecurve klopt." Voor 2026 liggen de motorleveranciers al vast en daarom weet Marko ook dat er voor zijn team geen plan B is. "Nee, het moet werken", erkent de 80-jarige Oostenrijker, die ook in 2024 doorgaat als Red Bull-adviseur.

Geen weg terug

Een mogelijkheid om met Honda door te gaan is er niet, maar wel kan Red Bull tot en met 2025 rekenen op technische ondersteuning van de Japanse motorleverancier, iets wat het team kan helpen bij het ingewikkelde motorproject. "Vanaf 2026 racen we met onze eigen krachtbron. Tot die tijd willen we het best mogelijke prestatiepotentieel van Honda en dat heeft tot nu toe goed gewerkt. Honda was mijn deal, dus daar blijf ik voor zorgen." Dat houdt volgens Marko niet in dat hij af en toe naar Japan moet vliegen. "Nee, alles is zo geregeld dat ik er niet meer heen hoef. Ik heb genoeg aan 24 races en één daarvan is sowieso in Japan."

Honda maakte in 2020 bekend dat het zich na 2021 uit de Formule 1 zou terugtrekken, maar krabbelde uiteindelijk wat terug en bleef Red Bull van motoren voorzien. Door het succes met dat team besloot het Japanse merk zich toch weer in te schrijven als motorleverancier vanaf 2026. Daardoor lijkt het hele Red Bull Powertrains-project overbodig te zijn geweest, al gaf teambaas Christian Horner eerder dit jaar aan dat het de kosten waard zal zijn. "Het is enorm ambitieus, maar het draait erom dat wij ons lot voor de langere termijn in eigen handen nemen", zei de Brit tegen Motorsport.com. "Toen Honda besloot om te vertrekken, stelde dat ons voor de keuze: worden we weer een klantenteam, of gebruiken we het moment met de nieuwe reglementen in 2026 om te investeren?"