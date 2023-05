Het betekent de officiële terugkeer van Honda in de Formule 1 in 2026, nadat het in 2020 toch wat verrassend aankondigde dat het na het seizoen 2021 als naam zou verdwijnen uit de Formule 1. De timing van de Japanse motorleverancier was uiterst ongelukkig, aangezien Max Verstappen in 2021 de wereldtitel veroverde met de Honda-aangedreven Red Bull. Honda bleef op de achtergrond wel samenwerken met Red Bull, dat zich vanaf 2026 richt op de productie van haar eigen motoren in de nieuwe fabriek van Red Bull Powertrains. Honda blijft Red Bull tot en met 2025 het kampioensteam ondersteunen en van motoren voorzien.

Toen Red Bull begin dit jaar aankondigde dat het vanaf 2026 gaat samenwerken met het Amerikaanse Ford, werd Honda voor het blok gezet. De Japanners hadden namelijk bij de FIA al duidelijk gemaakt dat zij de intentie hadden om ook vanaf 2026 als motorleverancier aan de slag te gaan in de Formule 1. Het was toen nog niet duidelijk met welk team dat zou zijn en veel opties waren er niet, maar in de zoektocht naar een nieuwe partner is Honda bij Aston Martin terechtgekomen.

Dat team zette dit jaar een stap vooruit en wordt met de bouw van de gloednieuwe fabriek in Silverstone steeds minder afhankelijk van Mercedes. Dat het huidige contract tussen die twee partijen tot en met 2025 loopt, bood Honda de kans om vanaf 2026 in te stappen bij het Britse team. Binnen de Honda-top waren er nog wel twijfels of zij het Formule 1-project moesten voortzetten, maar kort na het officieuze afscheid in 2021 keert de naam Honda in 2026 dus officieel terug.

Martin Whitmarsh, Group CEO van Aston Martin Performance Technologies, zegt: "Onze toekomstige samenwerking met Honda is een van de laatste puzzelstukjes die op hun plaats vallen voor de ambitieuze plannen van Aston Martin in de Formule 1."

Titel nastreven

Honda legt uit dat zij vanwege de plannen van de Formule 1, om steeds meer te verduurzamen, besloten hebben om zich toch weer toe te wijden aan de koningsklasse van de autosport. De Formule 1 stapt namelijk in 2026 over op duurzame brandstoffen en wil vanaf 2030 klimaatneutraal opereren. Vanaf 2026 ligt er in het technisch reglement bovendien meer nadruk op het elektrische vermogen van de krachtbronnen.

"Een van de belangrijkste redenen voor onze beslissing om de nieuwe uitdaging in de Formule 1 aan te gaan, is dat 's werelds hoogste vorm van autosport ernaar streeft een duurzame raceklasse te worden, wat in lijn is met de richting die Honda opgaat voor wat betreft koolstofneutraliteit. Het wordt een platform dat de ontwikkeling van onze elektrificatietechnologieën zal vergemakkelijken", zegt Toshihiro Mibe, Global CEO van Honda. "Wij geloven dat de technologieën en knowhow die met deze nieuwe uitdaging worden opgedaan, mogelijk direct kunnen worden toegepast op onze toekomstige elektrische voertuigen voor massaproductie, zoals een elektrisch vlaggenschip-sportmodel, en elektrificatie-technologieën op verschillende gebieden, waaronder eVTOL dat momenteel wordt onderzocht en ontwikkeld."

Aangezien Honda er met Red Bull in 2021 en 2022 al in slaagde om de constructeurstitel te veroveren, verandert er aan de ambities van het Japanse merk niets in de samenwerking met Aston Martin. "Zij werken op dit moment aan verschillende manieren om het team te versterken en ze streven de titel na", zegt Honda Racing Corporation-president Koji Watanabe. "Zij waarderen onze F1 krachtbrontechnologie en we kunnen ons vinden in hun oprechte houding en ook sterke passie om te winnen. Daarom hebben we besloten om samen te werken en te streven naar de kampioenstitel als Aston Martin Honda."