Helmut Marko bevestigt: Ook in 2024 door als Red Bull-adviseur

Marko bevestigt in gesprek met OE24 dat hij inmiddels duidelijkheid heeft over zijn toekomst bij Red Bull. "Ja, en in positieve zin gaat alles door zoals gepland", zegt de Oostenrijker, die voor 2024 al een contract op zak had. Eerder dit jaar gingen er echter verhalen dat er onenigheid zou zijn geweest met Christian Horner, waardoor er een vraagteken achter Marko's toekomst bij het kampioensteam kwam te staan. Horner ontkende die geruchten echter stellig, ook al gaf hij toe dat er 'natuurlijk af en toe zaken zijn waar we het niet over eens zijn': "Maar dat hoort erbij."

Voor Marko betekent dit dat hij dus net als voorgaande jaren weer met het Formule 1-team naar alle races afreist, wat er in 2024 maar liefst 24 zullen zijn. Hij weet wat hem te wachten staat, maar benadrukt dat hem dat 'geen stress' bezorgt. "Als ik zou zeggen: 'Het is waanzin wat er komen gaat', dan wordt het moeilijk. Maar ik zeg tegen mezelf: 'Australië is prachtig, ik kijk ernaar uit om naar Melbourne te reizen'. Ik doe mijn werk voor Red Bull Racing van vrijdag 11 uur 's ochtends tot zondagavond. En ik heb er zin in."

Favorietenrol in 2024

Marko genoot net als de rest van de Red Bull-renstal van een zeer bijzonder 2023. Het team won 21 van de 22 races, waarbij Max Verstappen grootaandeelhouder was met zijn 19 overwinningen. De drievoudig wereldkampioen domineerde dit seizoen en verbrak meerdere records. Het levert deze combinatie de favorietenrol voor 2024 op, al waakt Marko nog wel voor de concurrentie. "Er komt niet nog zo'n seizoen als dit jaar", is Marko stellig. "Maar we moeten ervan uitgaan dat onze concurrenten beter voorbereid zullen zijn voor het seizoen 2024."

Dat Red Bull niet alle races van het seizoen wist te winnen, kwam door het 'off-weekend' in Singapore. Daar kwamen Verstappen en Sergio Perez er niet aan te pas en moesten zij de zege aan Carlos Sainz en Ferrari laten. Of dat dan nog ergens pijn doet bij Marko? "Nee, we zijn niet gecrasht, we hebben het gewoon verpest in Singapore." Hij bekijkt het wel van de luchtige kant: "Onze marketingafdeling heeft hier een origineel reclamethema van gemaakt met de slogan 'Nobody's perfect'."