Als Honda in 2020 niet had besloten om de Formule 1 eind 2021 te verlaten of daarna wat sneller was geweest met het goedkeuren van de terugkeer, had Red Bull helemaal geen honderden miljoenen euro's hoeven investeren in het opzetten van haar nieuwe Powertrains-afdeling. Op het nieuws van Honda's aanblijven in F1 reageerde Max Verstappen in Monaco dat het 'jammer' was hoe de situatie zich heeft ontvouwen. "Van onze kant is het wat ongelukkig hoe dat is gegaan, want enkele jaren geleden zeiden ze dat ze zouden stoppen. Red Bull zet vervolgens zijn eigen motorafdeling op en op een gegeven moment zeggen ze toch dat ze doorgaan", zei Verstappen na een vraag van Motorsport.com. "Als je al in het proces zit van het zelf bouwen van een hele motor, dan kun je helaas niet echt meer samenwerken. Het is jammer, zou ik zeggen."

Vanuit het perspectief van Red Bulls management is het logisch dat alles een stuk goedkoper was geweest als Honda voor een langer verblijf had gekozen. "Dit is absoluut een duur besluit", lacht Red Bull-teambaas Christian Horner over het besluit om Powertrains op te zetten. Maar F1 is geen sport waarin je succesvol wordt door dingen zo goedkoop mogelijk te doen. En hoewel Red Bull diep in de buidel moet tasten om net als Mercedes, Ferrari en Alpine zelf auto's én motoren te produceren, heeft de keuze ook enkele voordelen. De belangrijkste daarvan is het feit dat Red Bull volledig de regie over de eigen toekomst heeft. Dit bleek zoals bekend ook een factor in het laat afketsen van een samenwerking met Porsche.

Het logo van Red Bull Ford Powertrains. Foto: Red Bull Racing

Na jaren waarin Red Bull voor de resultaten afhankelijk was van de competitiviteit van de motorpartner - kijk naar de hoogte- en dieptepunten met Renault - wist de renstal uit Milton Keynes dat het zelf de controle over de krachtbron moet hebben om langdurig stabiliteit te kunnen creëren. "Het is enorm ambitieus, maar het draait erom dat wij ons lot voor de langere termijn in eigen handen nemen", vertelt Horner aan Motorsport.com over de voordelen van de investering. "Toen Honda besloot om te vertrekken, stelde dat ons voor de keuze: worden we weer een klantenteam, of gebruiken we het moment met de nieuwe reglementen in 2026 om te investeren?"

"Dat we in de toekomst zowel het chassis als de motor op een plek ontwikkelen, brengt ons naast Ferrari in de unieke positie dat we alles op één campus huisvesten. Dat zorgt voor efficiëntie en synergieën. Zelfs bij Mercedes zijn het chassis en de motor niet in dezelfde handen of op dezelfde campus", vervolgt Horner. "Op de korte termijn zullen we wat pijntjes tegenkomen, want we zijn eigenlijk de eerste beginnende F1-motorbusiness in Groot-Brittannië in 25 jaar. Dat is tegelijkertijd ook onderdeel van de spanning en de uitdaging."

Wat pijn op korte termijn, voordelen op langere termijn

Naast het feit dat Powertrains Red Bull de controle geeft die het miste sinds het in 2005 in F1 debuteerde, wordt er ook winst geboekt wat betreft de auto zelf. Zo maakte Aston Martin in de aankondiging van de samenwerking met Honda duidelijk dat de integratie van de power unit in het chassis nog belangrijker wordt bij de regels van 2026. Red Bull weet zodoende dat de stap om weer klantenteam te worden niet bij zou helpen. "Je hebt niet die mate van controle over je leverancier", erkent Horner. "We hebben een geweldige samenwerking gehad met Honda en hebben praktisch ervaren hoe een fabriekssamenwerking eruit kan zien en welke voordelen dat meebrengt. Het zou heel lastig worden om daarna weer te horen te krijgen hoe de lay-out eruit moet zien."

Red Bull-teambaas Christian Horner op de grid met Ford CEO Jim Farley. Foto: Red Bull Content Pool

Het grootste pluspunt van Red Bulls aanpak met Powertrains is waarschijnlijk dat het in een scenario is beland waarin het beste van beide werelden wordt gecombineerd: met de komst van Ford is er een fabrikant aan boord, maar wat betreft het eindproduct worden geen dingen opgedragen. "Het is een normale samenwerking", legde Horner uit. "Ze brengen kennis mee in gebieden waar wij geen expertise van hebben, vooral de batterijtechnologie. Hun enthousiasme binnen de organisatie is ook fenomenaal. Het is een groot en wereldwijd belangrijk merk. Terwijl 2026 vorm krijgt, investeert Ford in de komende periode bijna 50 miljard dollar in batterijtechnologie en faciliteiten vanwege het elektrificeren van veel van hun producten. Dat heeft een voordeel, want het brengt ons meer op gelijke hoogte met onze concurrenten die dergelijke investeringen ook tot hun beschikking hebben."

Momenteel krijgen teams die hun eigen motor produceren geen extra inkomsten uit de commerciële rechten, maar Horner zegt dat de situatie zou kunnen veranderen in het Concorde Agreement dat voor 2026 afgesloten moet worden. "Dat is denk ik iets dat overwogen moet worden", zei hij. "Nu de kosten onder controle zijn en we een partner als Ford kunnen binnenhalen, die duidelijk heeft bijgedragen aan het verlagen van de kosten en die technologie brengt die anders niet beschikbaar geweest zou zijn voor ons als onafhankelijke motorfabrikant, is dit een belangrijk partnerschap voor onze toekomst. Hopelijk gaat het financiële model voor het leveren van motoren ook veranderen."

Laten we ook niet vergeten dat de inkomstenstroom van Red Bull op de langere termijn verder kan groeien als er klantenteam worden aangetrokken. De uitgaven van Powertrains brengen op de korte termijn wellicht extra gedoe met zich mee, maar voor de toekomst is het een investering die tastbare voordelen kan hebben en de moeite waard is om de pijn te doorstaan. "Alleen al vanuit het oogpunt van synergie: doordat we de benaderingen kunnen delen en chassis- en motortechnici naast elkaar hebben zitten, is het voor mij iets dat op de lange termijn voordeel zal opleveren", aldus Horner. "Ik denk dat het nog wel even duurt voordat je er echt het voordeel van ziet, maar het is honderd procent de juiste investering geweest."

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images