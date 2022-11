Marko na succesjaar Red Bull Racing: "We zijn in zevende hemel"

Red Bull Racing had in de laatste fase van het F1-seizoen 2022 weinig om nog voor te strijden, nadat Max Verstappen in Japan wereldkampioen werd en een race later de constructeurstitel werd veiliggesteld. Zo draaide het in Abu Dhabi eigenlijk om maar twee zaken: het dagsucces binnenhalen en Sergio Perez op de tweede plek in het kampioenschap voor de rijders laten eindigen. Het eerste deel van de opdracht werd vervuld door Verstappen, maar uiteindelijk lukte het niet om Perez voor concurrent Charles Leclerc te laten eindigen. Zodoende wacht Red Bull nog altijd op de eerste keer dat het een seizoen op de eerste en tweede positie in de titelstrijd afsluit.

Dat mag de vreugde na het ijzersterke seizoen van Red Bull echter niet bederven, vindt Helmut Marko. "We moeten tevreden zijn met dit seizoen", vertelt hij na afloop van de race op het Yas Marina Circuit aan Sky Sports Duitsland. Dat de tweede plek in het WK uiteindelijk niet naar Perez ging, is volgens de Oostenrijker te wijten aan de onverwachte eenstopper van Leclerc. "Qua strategie hebben wij eigenlijk alles goed gedaan. Alleen bij de inhaalactie op Hamilton heeft Perez wat tijd verloren, anders had hij het waarschijnlijk wel gered. We waren verrast dat Ferrari een eenstopsstrategie kon uitvoeren met Leclerc, dat zat niet echt in onze planning."

Red Bull-teambaas Christian Horner gaf na afloop al aan dat Perez waarschijnlijk voorbij Leclerc was gekomen als de race in Abu Dhabi een ronde langer had geduurd, iets waar Marko zich bij aansluit. "Misschien kwamen we een ronde tekort, maar met een seizoen als dit moet je gewoon tevreden zijn. Het was jammer voor Perez, maar als nu de vraag over de teamorder in Brazilië komt: het had niets uitgemaakt", aldus de adviseur van Red Bull. Hoewel het team eerder al vijf keer de wereldkampioen bij coureurs afleverde en vier keer constructeurskampioen werd, gaat 2022 de boeken in als het succesvolste seizoen van Red Bull Racing tot dusver. "Eerste en derde, zeventien zeges en beide wereldtitels - wij zijn in de zevende hemel", concludeert Marko. "Eens zien of we dit nogmaals kunnen bereiken. We gaan het in ieder geval proberen."

