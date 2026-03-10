Overslaan naar hoofdinhoud

Formule 1 GP van Australië

Marko vindt nieuwe F1-regels te complex: "Maar er gaat progressie geboekt worden"

Helmut Marko is nog niet overtuigd door de "veel te complexe" F1-reglementen van 2026. Hij ziet dat inhalen er niet beter op is geworden, al verwacht hij ook dat de huidige situatie nog beter wordt.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Bewerkt:
Helmut Marko, Red Bull Racing

Foto door: Peter Fox

Met de Grand Prix van Australië begon de Formule 1 afgelopen weekend dan echt aan een nieuw tijdperk. De nieuwe auto's en nieuwe power units maakten in Melbourne hun competitieve debuut, maar de manier waarop met deze bolides geracet moet worden, viel absoluut niet bij iedereen in de smaak. Veel coureurs uitten hun frustraties tijdens het raceweekend en op sociale media waren er ook veel klachten onder fans.

Meer over de nieuwe F1-regels:

Iemand die er in Melbourne niet bij was, was Helmut Marko. De voormalige topadviseur vertrok eind 2025 bij Red Bull Racing en bekeek de openingsrace van 2026 dus via de televisie. Via de tv-registratie kon de 82-jarige Oostenrijker zien dat het klassieke racen - in ieder geval voorlopig - verdwenen is uit F1. "Inhalen in de klassieke zin is op geen enkele manier beter geworden. Er waren amper echte inhaalacties waarbij iemand later remt of beter uit de bocht komt", vertelde Marko aan Sport.de.

"Het irritantste is dat je hoort dat iemand op het rechte stuk van het gas gaat. Dat is moeilijk te verenigen met het DNA van de Formule 1", vervolgde Marko, die alleen nog geen definitieve conclusies wilde trekken. "We bevinden ons nog steeds in het vroege stadium van deze reglementen, dus er gaat zeker significante progressie geboekt worden."

Wat voor Marko wel vaststond na het bekijken van de eerste race van 2026, was dat de nieuwe Formule 1-reglementen veel te complex zijn geworden. Die conclusie trok hij nadat hij een poging deed om het regelboek helemaal door te nemen. "Al die details vond ik gewoon te vervelend."

Ferrari kon de strijd aangaan met Mercedes, maar volgens Marko alleen door hun geweldige start.

Ferrari kon de strijd aangaan met Mercedes, maar volgens Marko alleen door hun geweldige start.

Foto door: Joe Portlock / Getty Images

Tijdens de GP van Australië zag Marko dat Mercedes de gehele eerste startrij opeiste, waarna George Russell en Andrea Kimi Antonelli op zondag voor een dubbelzege tekenden. In de kwalificatie was het verschil tussen de coureurs van de Duitse fabrikant en de concurrentie groot, met nummer drie Isack Hadjar op acht tienden van polesitter Russell.

In de race was het verschil tussen Mercedes en Ferrari, dat de derde en vierde plaats opeiste, een stuk kleiner. Toch dacht Marko dat het uiteindelijke verschil tussen de twee topteams vertekenend was. "Zonder de geweldige start van de Ferrari's was deze situatie nooit ontstaan. Dankzij hun kleine turbo mogen we hopen dat ze in de komende races net zo goed blijven starten", aldus Marko.

Deel of bewaar dit artikel

