Bezoekers Motorsport.com oordelen hard over F1 nieuwe stijl: "De ziel is eruit"

Op de vraag 'Wat vond jij van de eerste Formule 1-race onder de nieuwe reglementen van 2026?' kwamen in totaal ruim 3.500 stemmen binnen. Meer dan de helft van de deelnemers selecteerde daarbij de meest negatieve optie.

Maar liefst 51,7 procent van de stemmers koos voor 'Heel slecht: het energiebeheer maakte het dramatisch om naar te kijken'. Nog eens 16,3 procent vond dat de nieuwe regels simpelweg geen verbetering vormen. Daarmee is ruim twee derde van de stemmers uitgesproken negatief over de eerste race van het nieuwe F1-tijdperk.

Een kleinere groep wilde het oordeel nog uitstellen. 15,4 procent gaf aan dat het te vroeg is om na één race conclusies te trekken. 10,1 procent vond de race interessant, met de kanttekening dat er nog wel duidelijke verbeterpunten zijn. 4,1 procent bestempelde het geheel als matig. Slechts 2,3 procent van de stemmers reageerde echt positief en denkt dat het nieuwe tijdperk veel goeds belooft voor de Formule 1.

Je kunt nog steeds stemmen: Formule 1 Poll: Wat vond jij van de eerste F1-race onder de nieuwe reglementen van 2026?

Discussie over energiebeheer

De belangrijkste kritiek van de lezers richt zich op het grotere belang van energiebeheer. Door de nieuwe power units speelt het strategisch oogsten en inzetten van elektrische energie een grotere rol dan voorheen, wat volgens veel fans ten koste gaat van het traditionele beeld van coureurs die constant op de limiet rijden. In de reacties onder de poll klinkt vooral frustratie over het gevoel dat duels tijdens de race kunstmatig aanvoelen door het batterijmanagement.

Een selectie van wat lezers van Motorsport.com Nederland schreven:

Bobby Kingma: "Ik ben van mening dat de supporters van de Formule 1 samen moeten eisen dat de mensen van de FIA die verantwoordelijk zijn voor dit grote fiasco eruit moeten. Zij hebben ons dit vanuit hun onkunde en hebzucht gegeven. En niemand heeft hierom gevraagd."

JohnJohn: "Ik kijk al ruim veertig jaar naar de Formule 1, wat altijd zo'n mooi spel is qua tactiek etcetera. Wat we gisteren zagen in de race doet me echt afvragen of ik dit verder nog wil kijken. Het was echt niet om aan te zien! Het energie sparen, het opladen van de batterij: belachelijk. En geen ronde vol gas kunnen geven. Maar dat is waar F1 eigenlijk om draait, toch!"

dutchbyte: "Ik zie het liefst een V10 terug, met groene brandstof, met daarbij ook bijtanken tijdens de pitstop..... Voluit racen dus! Op zich is de wedstrijd nog wel te verteren. Hopelijk is Mercedes niet te dominant dit seizoen, anders wordt het een saai jaar. Wat ik wel waardeloos vind is het accu-management tijdens de kwalificatie. Het voluit rijden met zachte banden met net genoeg brandstof vond ik eigenlijk het mooiste aan F1, maar dat is nu echt een grote teleurstelling."

RaceRevAce#d5e65901: "Ik wil toch nog even kwijt dat voor mij de ziel uit F1 is. Het kunstmatig inhalen is dit jaar nog erger dan eerder met DRS. Niet meer lekker voluit door bochten waar dat kan, geen uitremacties meer, enzovoort. Erg jammer. Voorlopig niks aan te doen. F1 gaat flink wat fans kwijtraken als ze niks of weinig doen om het te verbeteren."

#Team.Raidillon: "Het was minder erg dan ik heb gevreesd, maar dat wil niet zeggen dat ik het leuk vond om naar te kijken. Het begin van de race kwam bij mij over als iets dat je ziet in games waar iedereen zijn weg probeert te banen door de chaos. Er waren zoveel positiewisselingen, ik heb zoiets nooit meegemaakt. Het voelde dus zeer kunstmatig voor mij. Waarschijnlijk geweldig voor iemand die de sport niet kent, voor ons niet dus. Hopelijk wordt er nog aan de formule gesleuteld en luisteren ze naar de piloten en de fans."

Marcel Mol: "Het voelde even dubbel door de geniale start van de Ferrari's, het vuur dat weer terug lijkt bij Lewis en het feit dat Ferrari weer vooraan mee lijkt te doen. Maar ik ben eigenlijk helemaal niet blij na de finish. Geen uitremacties voor bochten meer maar fors vertragen om die fucking batterij op te laden. En als je allebei hetzelfde blijft doen ieder rondje, kom je er alsnog niet voorbij, zoals we bij Max zagen. Ik denk dat het een nieuw publiek zal trekken dat misschien veel gamet. Die zal dit geweldig vinden. Ik ben er gelukkig niet vroeg voor opgestaan en dat ga ik ook niet meer doen."

Bsh8989: "Het is helemaal niks. Die kunstmatigheid van het racen is killing voor de sport. Een auto hoort niet 400 meter voor een bocht in toeren terug te gaan. Een coureur moet altijd op de limiet kunnen rijden en niet gedwongen worden om de beste batterijbespaarder te zijn. Dit heeft niks met racen te maken, deze regels zijn anti-F1 en anti-autosport. Het kan geen stand houden."

TigoGP: "Wat mij opvalt is dat de FIA en F1 er zelf niets mee doen. Zie je een gevecht waarbij je kunt zien hoeveel er wordt opgewekt en verbruikt, en de accu vol of leeg is, dan vind ik het nog wel interessant. Maar negen van de tien keer lieten ze dat niet zien, en dan heb je geen idee wat ze aan het doen zijn. Dan nog twee Mercedessen voorop, waarvan niet – mij niet tenminste – honderd procent duidelijk is of ze voldoen aan het reglement. En dan die kop van Toto... Het is moeilijk om hier blij van te worden."

Prutjepeer: "Het voelt voor mij gekunsteld. Ik dacht soms dat een auto uitviel maar dan hielden ze gewoon in. Ook zijn inhaalacties geen echte inhaalacties en ben ik bang dat serieuze uitremacties en 'balls of steel'-momenten schaarser worden of altijd met argwaan worden bekeken. Ze zullen het managen vast beter onder de knie krijgen maar ik blijf erbij dat dit geen racen is."

ColomboV12: "Voor iemand die nog nooit naar de F1 gekeken heeft en niets van de situatie of problemen van nu weet, zullen zeker de start en de eerste ronden erna eruit gezien hebben als heel spectaculair. Maar weet je beter, dan weet je dat dit niets met racen te maken heeft. Er is denk ik geen weg meer terug want te hoge investeringen en te veel belangen. Maar zo doorgaan gaat ook negatief voor de sport zijn. Ik kijk graag naar F1 en zal ook niet snel afhaken, maar bij elke inhaalactie denk ik: het zal wel door een lege batterij komen en niet dankzij de kwaliteiten van de coureur of de auto."

Ron de Heer: "Ik heb net na de race eens een paar samenvattingen van 2021 gekeken. Dan zie je pas écht het verschil in F1. Ik vraag me oprecht af naar wat voor een circus ik vanochtend heb gekeken. Dit is geen F1 meer. Sterker nog, dit lijkt niet eens meer op racen."

VariaVaria: "Het is werkelijk om te huilen. Grote verschillen tussen teams? Prima, dat hoort bij nieuwe regels en daar ben ik nog wel redelijk aan gewend. Mercedes oppermachtig? Ook prima, onderdeel van de sport. Moet de rest maar beter z'n best doen de komende periode. Waar ik echter de tranen van in de ogen krijg, is het kunstmatige racen. Geen enkele inhaalactie gaf mij een enerverend gevoel. Er wordt ogenschijnlijk niet tot op het scherp van de snede gevochten en de kwaliteit van de coureur is minder bepalend. Ze wilden meer inhaalacties? Nou, dat is gelukt, gefeliciteerd! Dat geen enkele inhaalactie nog iets van stuurmanskunst vergt, maakt voor mij echter dat inhalen absoluut niet meer de waarde heeft als voorheen."

Harm1985: "Het is een beetje als IndyCar, waar ze elkaar op een oval om de haverklap inhalen. Daar komt geen vaardigheid bij kijken. Zelfs de opmars van Max was lang niet zo indrukwekkend als in het verleden: gewoon een kwestie van op het juiste moment de extra energie inzetten. Goed, dat vergt ook een bepaalde vaardigheid, maar toch niet waar Verstappen om bekend staat."

Hendrik van Dijk: "Vernieuwing: prima. Maar wat ik vandaag heb gezien bevestigde een aangewakkerde angst: het is onduidelijk, gemaakt en vooral amper spannend. Het werd verkocht alsof rijders meer mogelijkheden kregen om inhaalacties te maken. Het lijkt er eerder op dat alles wat het maakt om coureur te zijn uit de sport is gehaald, en vervangen door een paar lapmiddeltjes. En wie denkt dat het vooral nog wennen is aan de mogelijkheden: als over vijf races een team duidelijk voor staat in het kampioenschap, gaan alle teams die keuzes kopiëren en gaan we weer treintje rijden. Dat deze race de eerste paar rondes nog enigszins interessant was, kwam vooral door de idiote startprocedure die veel sneller verliep dan iedereen verwachtte – en dus was er wat verwarring en chaos. Maar ook dat is puur kunstmatig. En een factor was dat de Mercedessen te weinig batterij hadden. Maar ja, dat hebben ze waarschijnlijk volgende race ook niet meer."

Vroemmm: "Damn, wat een onbegrijpelijk, niet te volgen raceverloop door het energie sparen, boosten, SM en OT... Vooral het op-en-neer-geklapper van de vleugels de hele tijd is belachelijk. Op de eerste ronden na was de race ook nog eens saai. We kunnen rustig stellen dat Lando Norris de laatste F1-kampioen is. Dit is geen F1 meer."

Auto's: "Zelf vond ik de eerste rondes met Charles Leclerc en George Russell wel leuk. Er was leven in de race. Dit zou ik vaker willen zien. Echter niet op deze manier, omdat het kunstmatig geknutsel is met batterijvermogen en je geen idee hebt wie wat kan qua vermogen. Ik zie liever dat ze met gelijke wapens strijden en het op de rijder en auto aankomt. Gedurende de race had je ook inhaalacties, alleen weet je totaal niet of dit is omdat die coureur het zelf gedaan heeft, of omdat de voorganger eventjes geen vermogen uit de batterij heeft of dat die aan het sparen is. Het voelde niet als echt racen."

Dankert Ophorst: "De skills van coureurs komen hier in de verste verte niet aan te pas. Inzichtelijk omgaan met energie is het voornaamste. De kampioen zal zich vanaf dit jaar nooit onder de groten kunnen mengen. Het is geen racen zoals wij het kennen en waarmee we opgevoed zijn, waarbij je de adrenaline kunt voelen van wat een coureur meemaakt. Na de race bleef ik met verbijstering achter en vroeg ik mezelf af: hoe hebben we het zover kunnen laten komen? Verschrikkelijk jammer."