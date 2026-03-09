Overzicht: F1-coureurs verdeeld over nieuwe regels na chaotische GP Melbourne

De eerste Grand Prix onder de nieuwe Formule 1-reglementen heeft meteen voor uiteenlopende reacties gezorgd in de paddock. Hieronder een overzicht van hoe de teams en rijders het eerste raceweekend beleefden.

Aston Martin

Bij Aston Martin werd het weekend in Melbourne vooral overschaduwd door technische problemen. Fernando Alonso viel uiteindelijk uit met zijn Aston Martin, terwijl Lance Stroll uiteindelijk met vijftien rondes achterstand eindigde.

Stroll sprak eerder al uitgebreid over de grote problemen met de Honda-krachtbron, die volgens hem extreme trillingen veroorzaakt.

"[Het voelt] misschien alsof je jezelf elektrocuteert op een stoel of zo.", zei de Canadees. "Het zijn gewoon heel onaangename trillingen. Het is slecht voor de motor, maar ook voor de persoon in de auto."

Volgens Stroll probeerde het team de problemen voor het raceweekend in Melbourne onder controle te krijgen. "We proberen het op te lossen. We hebben voor dit weekend een paar ideeën om sommige van die problemen aan te pakken. We zullen in de eerste vrije training zien of het beter is dan in Bahrein."

De Canadees wilde daarbij niet direct met de vinger naar Honda wijzen. "We hebben veel problemen gehad in Bahrein. Met de motor, het chassis - eigenlijk van alles. Maar zeker ook veel last van trillingen en een gebrek aan vermogen. Honda weet dat, wij weten dat allemaal: we moeten op alle vlakken verbeteren."

"We hebben geen cultuur waarin we met vingers wijzen, dus ik ga hier niet zitten en zeggen dat het door dit komt of door dat. Het komt door meerdere dingen dat we nu in deze positie zitten."

Teamgenoot Fernando Alonso, die eveneens uitviel in Australië, uitte daarnaast zorgen over de impact van de nieuwe reglementen op het racen. "Je zit altijd op de limiet van grip", zei de Spanjaard.

Volgens Alonso speelt energiebeheer nu echter een grotere rol dan puur rijden. "In sommige snelle bochten besluit je langzamer door de bocht te gaan om energie te sparen voor het rechte stuk. Vanuit het perspectief van de coureur betekent dat dat vaardigheden minder belangrijk worden, omdat je zo snel gaat als de energie die je daarvoor hebt gekozen."

Na een dominante race voor het team, die eindigde in een 1-2 met George Russell en Kimi Antonelli, was Russell na afloop opvallend positief. "Ik vind de auto geweldig, ik vind de motor geweldig", zei de Brit na zijn overwinning. "Ik voelde me zelfverzekerd in de auto en wist waar ik moest pushen en waar ik moest sparen."

Volgens Russell is het bovendien nog te vroeg om harde conclusies te trekken. "Is het perfect? Nee. Maar dit is de eerste race met sterk veranderde regels en waarschijnlijk het slechtste circuit hiervoor. We moeten het wat tijd geven voordat iedereen begint te klagen. Hoewel het misschien niet het leukste was om te rijden, zorgde het op tv eigenlijk wel voor behoorlijk wat drama."

Over de invloed van de nieuwe boostmodus voegde hij toe: "Het is zeker anders. Het interessante aan deze regels is dat het op elk circuit weer anders zal zijn. Iedereen is heel snel met kritiek. We zijn met 22 coureurs: als we de beste auto’s hebben en weinig bandenslijtage, zegt iedereen dat het racen slecht is. Nu zijn de coureurs niet helemaal tevreden en zegt iedereen dat het een geweldige race was. Je kunt niet alles hebben.

Teamgenoot Kimi Antonelli, die na een moeilijke start toch als tweede eindigde, genoot vooral van de openingsfase van de race. "De eerste ronden waren ongelooflijk. Door de inhaalmodus ontstond er veel actie, dus dat was erg leuk aan het begin", zei hij na zijn podiumplaats.

Volgens de Italiaan kan het effect van circuit tot circuit verschillen: "Op een baan als deze is de boost extreem krachtig en kun je echt inhalen. Dat zorgde voor veel actie in de eerste ronden. Op andere circuits misschien wat minder. Maar vandaag was het in elk geval veel beter dan we allemaal hadden verwacht, dus we moeten nog een paar races wachten voordat we echt iets over deze regels zeggen."

Een geweldige 1-2 voor Mercedes Foto door: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Charles Leclerc, die na een sterke start uiteindelijk als derde op het podium eindigde, denkt dat de nieuwe regels vooral de manier van racen veranderen. "En de manier van inhalen. Vroeger ging het er vooral om wie het laatst durfde te remmen.

"Misschien zit er nu meer een strategische gedachte achter elke actie, omdat je weet dat je een prijs betaalt voor elke keer dat je de boostknop gebruikt. Daardoor probeer je meerdere stappen vooruit te denken om uiteindelijk als eerste te eindigen."

Teamgenoot en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, die als vierde finishte, was juist enthousiast.

"Ik vond het persoonlijk geweldig", zei de Brit. "De race was erg leuk om te rijden en de auto ook. Ik zag voor me mooie gevechten heen en weer. Tot nu toe ziet het er goed uit."Het lijkt misschien anders, maar vanuit mijn positie vond ik het geweldig."

Soms word je gewoon door vijf auto’s ingehaald en kun je er niets aan doen.

Bij McLaren klonken kritischere geluiden. Vooral Lando Norris, die na een duel met Verstappen als vijfde finishte, vond de nieuwe auto’s minder leuk om mee te racen. "Ik weet het niet, het is gewoon niet zo leuk als vorig jaar - maar ja, het is wat het is."

Over de nieuwe boostmodus was hij nog duidelijker: "Het is chaos, je gaat een groot ongeluk krijgen, wat jammer is. Dat is geen fijne positie om in te zitten, maar er is nu niet echt iets wat we daaraan kunnen doen. Het is jammer, het is heel kunstmatig. Soms word je gewoon door vijf auto’s ingehaald en kun je er niets aan doen. Er is niets wat we eraan kunnen veranderen, dus het heeft geen zin om er meer over te zeggen, maar het is niets voor mij."

Teamgenoot Oscar Piastri, die een desastreus weekend kende doordat hij op weg naar de grid crashte en daardoor niet eens kon starten in zijn thuisrace, wees vooral op de technische complexiteit van de nieuwe regels. "Ik denk dat iedereen wel kan zien hoe de situatie is", zei hij na de kwalificatie. "Het zal waarschijnlijk wel iets verbeteren, maar er zijn ook fundamentele dingen die niet makkelijk op te lossen zijn."

De auto van Piastri moest helaas vóór de start van de race al weggesleept worden. Foto door: Mark Horsburgh / LAT Images via Getty Images

Hij legde uit hoe extreem het energiebeheer kan zijn: "Als je nu het gas loslaat kun je 350 kilowatt oogsten, dus dat is ongeveer hetzelfde als de superclip. Het verschil is dat je bij de ene van het gas gaat en bij de andere vol gas blijft. Ik weet niet of dat echt helpt. Op sommige circuits wordt het beter, maar er zijn momenteel twee soorten banen: circuits waar je energie tekort komt en circuits waar je energie over hebt. Beide leveren problemen op."

Volgens Piastri wordt het probleem vooral zichtbaar op energie-intensieve banen zoals Melbourne. "Wij moesten drie keer per ronde lift-and-coast doen. We hadden twee superclips per ronde en in sommige bochten hebben we effectief 450 pk minder. Dat is een enorme uitdaging. Ik begrijp wel wat ik kan doen en wat niet, maar in een ideale wereld zou je het eigenlijk niet zo willen doen."

Ik begrijp wel wat ik kan doen en wat niet, maar in een ideale wereld zou je het eigenlijk niet zo willen doen.

Haas

Esteban Ocon, die net buiten de punten eindigde, sprak over een frustrerende manier van racen. "Het is pijnlijk, omdat je als coureur niet echt veel kunt doen", zei hij. "Als je de boostknop gebruikt en het lukt niet om in te halen, of zelfs als het wel lukt, ben je op het volgende rechte stuk meteen weer kwetsbaar."

Volgens Ocon gebeurde dat meerdere keren in zijn gevechten op de baan. "De ander haalt je gewoon weer in. Dat gebeurde drie keer met Pierre en ook met Bortoleto. Ik haalde hem in en werd weer ingehaald. Het is erg frustrerend."

Teamgenoot Oliver Bearman, die uiteindelijk als zevende finishte en belangrijke punten pakte, schetste hoe groot het verschil kan zijn wanneer iemand de boost gebruikt. "Het voelde alsof ik in een F1-auto zat en iedereen om me heen in F2", zei hij. "Maar daarna moet je de batterij weer opladen, anders ben je kansloos op het volgende rechte stuk."

Volgens Bearman maakt dat het racen erg complex. "Er is ontzettend veel om over na te denken. Het is eerlijk gezegd een beetje absurd dat één knop zo’n groot verschil maakt. Wat je wint op het rechte stuk is maar een kwart van wat je op het volgende rechte stuk weer verliest."

Arvid Lindblad, de enige rookie dit jaar, reed een geweldige race. Foto door: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Liam Lawson, die buiten de punten eindigde, vond het racen met de nieuwe auto’s niet bepaald plezierig. "Het is eerlijk gezegd niet superleuk om te rijden in de race. Je bent constant energie aan het managen, je komt energie tekort en aan het einde van elk recht stuk moet je vertragen."

Volgens hem maakte dat inhalen lastig. "Vanuit de auto voelde het alsof inhalen heel moeilijk was en het energiebeheer erg lastig. Het was niet superleuk om te rijden."

Voor Rookie Arvid Lindblad was het de eerste race met een f1-auto. Daarom hield hield hij zich dan ook op de vlakte nadat hij bij zijn debuut meteen als achtste finishte, maar sprak wel over een verschil. "De Formule 1 evolueert constant", zei hij. "Het is een grote verandering. Of het goed is of niet ga ik niet beoordelen. Ik focus me gewoon op zo goed mogelijk werk leveren met het team."

Nico Hülkenberg kwam uiteindelijk niet eens aan de start van de race na een probleem op weg naar de grid, maar liet voor de race weten dat hij het extreme energiebeheer niet verrassend vond.

"Eerlijk gezegd was het te verwachten", zei hij. "Het hoort bij deze regels." Volgens hem speelde ook het circuit een rol. "Melbourne is een baan die veel energie vraagt en waarschijnlijk een van de lastigste. Dat we meteen op zo’n circuit beginnen maakt het extra moeilijk, maar de auto’s rijden en het systeem werkt. We zullen zien hoe het verder gaat."

Teamgenoot Gabriel Bortoleto, die als negende finishte en punten scoorde, gaf toe dat hij zelf nog zoekende is met de nieuwe regels. "Het was leuk, moet ik zeggen", glimlachte hij. "Maar er valt nog veel te leren."

Hij merkte dat de energieverschillen soms onverwachte inhaalacties opleveren. "Ik haalde soms iemand in terwijl ik dat eigenlijk niet wilde, omdat ik zoveel energie had en de ander juist helemaal leeg was."

Dat maakt racen volgens hem een stuk ingewikkelder. "Vorig jaar was alles veel voorspelbaarder. Nu moet je na een inhaalactie meteen de volgende drie rechte stukken berekenen, omdat die ander je misschien weer terugpakt. Het gaat zo door tot iedereen weer ongeveer dezelfde energie heeft.

"Ik ben nog een beetje in de war met de regels en leer ze eigenlijk pas echt kennen terwijl we ermee racen."

Ik haalde soms iemand in terwijl ik dat eigenlijk niet wilde, omdat ik zoveel energie had en de ander juist helemaal leeg was.

Pierre Gasly, die als tiende het laatste punt pakte voor Alpine, vindt dat de sport nog even geduld moet hebben. "We moeten het wat tijd geven en verschillende circuits afwachten", zei de Fransman. "Melbourne was waarschijnlijk een van de slechtste banen hiervoor en het zou altijd lastig worden."

Volgens Gasly draait racen nu om veel meer dan alleen rijden. "Er speelt veel meer dan alleen sturen. Batterijgebruik, energie, verschillen tussen powerunits, waar je energie inzet, waar je lift-and-coast doet. We nemen eigenlijk best veel weg van het pure rijden."

Teamgenoot Franco Colapinto, die buiten de punten finishte na een lastige race, wees ook op gevaarlijke momenten bij de start door de nieuwe motorregels.

"Bij de start hadden we bijna een enorme crash met Lawson omdat hij stilviel op de grid", zei hij. "Ik had echt geluk dat ik daar doorheen kwam. Dat zijn dingen die kunnen gebeuren met deze nieuwe auto’s, maar het was wel gevaarlijk en nogal sketchy."

Sainz: "Op het rechte stuk lijkt het een beetje op DRS van vorig jaar, maar zodra er ook een bocht bij zit en beide auto’s straight mode gebruiken, voelt het behoorlijk sketchy." Foto door: Peter Fox / Getty Images

Carlos Sainz, die na een moeizame race buiten de punten eindigde, maakte zich vooral zorgen over de startfase van de race. "Met de straight mode aan op het rechte stuk voelde het echt gevaarlijk en moeilijk om de auto onder controle te houden."

Ook in duels kan het volgens hem tricky worden. "Op het rechte stuk lijkt het een beetje op DRS van vorig jaar, maar zodra er ook een bocht bij zit en beide auto’s straight mode gebruiken, voelt het behoorlijk sketchy."

Alexander Albon, die eveneens buiten de punten bleef, benadrukte dat de auto’s wel anders aanvoelen, maar niet volledig onherkenbaar zijn. "Je hebt wat minder downforce en grip, maar meer vermogen", legde hij uit. "Je bent altijd bezig met de exit van de bocht. De auto voelt nooit echt vastgeplakt, hij blijft altijd een beetje bewegen."

Cadillac

Sergio Pérez, die bij de seizoensopener als zestiende over de finish kwam, is kritisch.

"Het is een heel andere Formule 1 dan ik gewend was", zei hij. "Het is duidelijk minder leuk. Met al het management dat we moeten doen is het racen niet zo leuk meer."

Valtteri Bottas, die de race niet kon uitrijden door een technisch probleem, ziet het iets pragmatischer. "Het is te managen", zei hij. "Misschien kunnen sommige dingen beter, maar we kunnen de auto’s nu toch niet veranderen."

Volgens hem is iedereen nog aan het leren. "Het is een andere manier van racen. Ik merkte dat toen ik met de batterij probeerde te verdedigen en de ronde daarna drie plekken verloor. Dat zijn dingen die we nog leren. Maar ik heb nog steeds plezier in de auto."

Er zijn dingen die we nog leren, maar ik heb nog steeds plezier in de auto.

Red Bull

Max Verstappen, die zich na een start vanaf P20 nog terugvocht naar een zesde plaats, was kort maar krachtig in zijn oordeel. "Chaos. Eerlijk gezegd heb ik er niet echt de juiste woorden voor", zei de viervoudig wereldkampioen.

Hij vindt dat de Formule 1 goed moet kijken naar de regels.

"De Formule 1 moet zich zorgen maken over de regels en zich daarop focussen. Ze stellen vragen en ik geef mijn mening over wat ik denk dat beter is voor de sport, omdat ik erom geef. Ik hou van racen en wil dat het beter wordt dan dit. Hopelijk kunnen we dit jaar al met oplossingen komen zodat het voor iedereen leuker wordt."

Isack Hadjar kreeg te maken met een leeglopende batterij bij de start, waarna zijn Red Bull uiteindelijk al vroeg uitviel en hij de finish niet haalde, maar benadrukte dat dit geen technisch probleem was. "We moeten gewoon beter werk leveren om dit te voorkomen."

Volgens de Fransman had het team de situatie niet volledig kunnen simuleren. "We hebben het in zes testdagen in Bahrein niet meegemaakt en ook niet in de vrije trainingen. Het zijn nieuwe scenario’s. Een racesituatie is anders. Het is in ieder geval een goede ervaring."

Toch keek hij positief terug op zijn weekend: "Over het algemeen voelde ik me geweldig in de auto. Het hele weekend geen fouten gemaakt. Het is jammer, want ik had graag nog op de baan gevochten voor de derde plaats. Dat was leuk geweest."