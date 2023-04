Vanwege het sprintweekend werd er vrijdagmiddag al gekwalificeerd op het Baku City Circuit. Red Bull begon na de snelste tijd van Max Verstappen in de eerste en enige training met een goed gevoel aan de eerste echte krachtmeting van het weekend, al hield het altijd rekening met Ferrari. De Scuderia is, net als vorig jaar, razendsnel in de kwalificaties en dat bleek vrijdagmiddag niet anders. Alleen in Q2 topte een Red Bull de tijdenlijst. De overige twee delen waren voor Charles Leclerc, ook in het belangrijkste deel was de Monegask de rapste. Hij start de Grand Prix van Azerbeidzjan zondag dus helemaal vooraan.

Helmut Marko had het min of meer al verwacht, maar is allesbehalve gestrest. "We wisten al dat ze snel zijn in een enkele ronde", trapt de Red Bull-adviseur tegenover ORF af over Ferrari. "Bij ons had alles gewoon moeten kloppen. De dalende temperatuur kregen we met een andere bandenspanning niet helemaal onder de knie. We verloren in de tweede sector teveel tijd ten opzichte van Leclerc, maar het is prima."

En dat Marko het voorlopig wel prima vindt, is niet zo gek. In alle drie de Grands Prix domineerde Red Bull en kwam het met een prima voorsprong over de finish. "Voor de race moeten we dus in een betere positie zitten", vervolgt hij. "De Ferrari-motor is nog wel de beste. In een enkele ronde kunnen ze met vol vermogen rijden, maar hopelijk is dat in de race niet het geval."

De 80-jarige chef was overigens verbaasd over het tegenvallende tempo van Fernando Alonso. De 41-jarige coureur van Aston Martin kon tot aan Baku het tempo vooraan prima bijbenen, maar moest in de kwalificatie genoegen nemen met een zesde starttijd, ruim achter de poletijd. "Hij had dichter bij moeten staan, maar had zijn problemen [denk ik]. De gaten zijn namelijk echt te groot. Mercedes ligt negen tienden achter, dus onze voornaamste tegenstander is Ferrari en heel misschien Alonso."

Video: Verstappen weet tijd Leclerc in slotfase Q3 niet te evenaren